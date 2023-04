POMAHNITALI ČOVEK IZBO JEDNU KOMŠINICU, PA KRENUO NA DRUGU? Detalji jezivog ubistva u Pančevu

U Pančevačkom naselju Margita danas je došlo do teškog ubistva kada je muškarac D.D. (64) usmrtio nožem staricu S.J. (77) zbog komšijskih razmirica. Incident se odigrao u Ulici Mateje Gubca.

Kako prenosi Telegraf sa lica mesta od jednog od komšija, do svađe je došlo zbog spora oko investitora.

- Zato je on pomahnitao i ubio je. Nesuglasice oko dogovora sa investitorom. On je došao do njene kuće nožem, napao je, krvav išao ulicom, hteo da napadne još jednu ženu ali je pobegla - tvrdi sagovornik.

Kako navode očevici, osumnjičeni muškarac bio je problematičan i "pomahnitao".

Žrtva nije živela sama, već je imala i unuke.

Osumnjičeni je uhapšen odmah nakon izvršenja zločina i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, dežurna zamenica javnog tužioca je izašla na mesto događaja radi obavljanja uviđaja, naredila je sudsko-medicinsku obdukciju beživotnog tela i preduzela je druge radnje radi prikupljanja dokaza.

Podsetimo, ovo je drugo ubistvo koje se tokom protekla 24 sata dogodilo u Srbiji. Saša I. (46) iz Leskovca, zvani Kapetan uhapšen je zbog sumnje da je sinoć svirepo ubio svoju emotivnu partnerku Gordanu D. (56).

