'BIO SAM DEŽURAN I SADA SLAVIMO' Jeziv komentar dečaka posle ubistva osam đaka i čuvara škole na Vračaru - O OVOME BRUJE MREŽE! (FOTO)

U Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na beogradskoj opštini Vračar, jutros u 8.42 časa došlo je do pucnjave u kojoj je učenik te škole ubio osmoro đaka i radnika obezbeđenja, a ranio šestoro dece i jednu nastavnicu.

Izvor za "Blic" koji je upoznat sa slučajem rekao je da dečak "nije pokazivao znakove kajanja za zločin koji je počinio". Kako je objasnio, u policiji je ubica ispričao šta i kako je sve planirao.

Masakr i užasna tragedija duboko je uznemirila građane Srbije. I dok stručnjaci za mentalno zdravlje upozoravaju koliko je važno da deca koja su bila prisutna i svedočila ubistvima što pre potraže pomoć, sa druge strane šokantni komentari na društvenim mrežama pojedine dece koja su iz škole "Vladislav Ribnikar" potežu pitanje empatije i svesnosti da li uopšta znaju kakva se tragedija desila.

Nakon što je jedan dečak objavio fotografiju dečaka koji je ubio đake i člana obezbeđenja uz komentar "kralj", na Tik Toku u komentarima se oglasio još jedan đak koji je ispod snimka o ubistvima napisao: "Ja sam bio dežuran, ali slavimo što je nastavnica istorije crkla".



Dečji psiholog Branka Tišma za portal zena.rs rekla je da je ovakav način ponašanja na društvenim mrežama nedopustiv.

- Deca reaguju na različite načini, znate, sad to treba ispratiti kako će druga deca reagovati i da to ne postane jedan model ponašanja. O tome treba da razgovaraju porodica i škola iz koje je i dete, a i ostali. To je tema o kojoj treba da se razgovara i o posledicama takvog ponašanja, kao i o tome ko je i šta nam jesu uzori.

Ovo je uznemiravajuće i zbunjujuće. Deca često odreaguju nepromišljeno. Ovo je okidač, sada će svako na različite načine da iskaže svoje mišljenje, stav o tome što se dogodilo. Deca tog uzrasta vrlo često ne razmišljaju o posledicama, nego odreaguju neuviđajući realne posledice - navela je psihološkinja.

Navela je i da su nama deca dosta zaštićena od svega i često ne shvataju tačno šta se desilo.

- Treba da im se objasni da je ovo neprihvatljivo i da postoje drugi načini na koje se rešavaju problemi. Problemi se ne rešavaju kao u filmovima i u imaginarnom svetu. Ovo su stvarni ljudi i stvarno se desilo i o tome treba razgovarati sa decom. Sada je svima i teško i verujem da će, posebno deca koja imaju različite probleme u razvoju, ne moraju da to budu neki veliki problemi, ali će to videti kao način na kojim se izlazi na kraj. Ono što treba da ih naučimo je da se tako ne izlazi na kraj i da tako nastaju samo novi i novi problemi - kaže psihološkinja Tišma.

Pitanja izazivaju nova pitanja i nema odgovora

Psihološkinja je rekla i da je preteško komentarisati ovaj slučaj.

- Teško je sve ovo komentarisati i imati odgovor na sva pitanja, jer samo izazivaju nova pitanja i nema odgovora, jer se desilo nešto strašno što je posledica svih mogućih dešavanja i korišćenja različitih medija, svako ima svoj neki stav, a nažalost je i ekskluzivna vest. Svi su okrenuti tome i to jeste okidač za različite reakcije tipa ne valja obrazovanje, ovaj, onaj, ali šta god da ne valja, to nije način na koji se reaguje! Treba deci postaviti i neke granice! - kazala je Branka Tišma.

U šoku smo

Kako kaže psihološkinja, uvek smo gledali ovakve vesti sa strane i nismo verovali, a sada se desilo faktički u našoj kući i u šoku smo.



- I tu se sad gleda sve i ko je imao uticaj na dete i ko nije imao uticaj na dete ili ko sve ima uticaj na našu decu? Kako da formiramo njihove stavove, moral, etiku, šta je dozvoljeno, šta nije, sve su to pitanja koja se postavljaju i na koja nemamo odgovor. A nije samo jedna porodica, već su mnoge porodice uključene, sva deca koja su bila tu... Mnogo pitanja je bez odgovora... Dogodila se velika tragedija koja nije smela da se dogodi i veliko pitanje je kako sprečiti da se ubuduće tako nešto ne dogodi...

