PRONAĐENO 57 ČAURA I ŠEST METAKA SA ČETIRI OKVIRA: Vučić otkrio šta je sve policija pronašla nakon MASAKRA U ŠKOLI NA VRAČARU!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom svog obraćanja izjavio da je u OŠ "Vladislav Ribnikar" pronađeno 57 čaura, šest metaka i četiri okvira, nakon što je, kako se sumnja, Kosta Kecmanović ubio osam školskih drugara i radnika obezbeđenja.

- On je čekao dan i pripremao se za to. Bio je tri puta u streljani sa ocem, na stadionu. Vežbao je gađanje kružnu metu, devet milimetara, po sopstvenom priznanju dopalo mu se i bio je dobar strelac. Kada govorite o nasilju, jednom je dobio ćušku na školi glume, bio je izuzetno ambiciozan i on i roditelji. Onda se pitate, kako da vaspitavate decu, šta da uradite? Verovatno se svaki roditelj danas palo napamet koliko sam puta pogrešio kada sam terao da dete uči više. Ovo je sve supritno od klišea na koji smo navikli - imali su u izobilju. Škola postavila sve. Jedna od mojih mera biće da imamo još veći broj policajaca po školama. Slušao sam ideju od KD vratima, a oćemo li onda da postavimo stotinu vrata na Tašmajdanski park gde nam se šetaju deca. Tom ludilu kraja nema. Nešto drugo moramo da promenimo, vrednosti i svoj način ponašanja, to je pitanje za celo naše društvo, to nije pitanje vlasti i opozocije, iako znam već šta pojedini rade ceo dan - navodi Vučić i kaže da je pitanje za celu naciju da li ćemo biti dovoljno odgovorni i ujedinjeni da pokušamo sebe da promenimo i da priznamo svoje greške.

- Da pokušamo malo decu da odvratimo od telefona, da ih vratimo sportu.

Kako kaže niko od te dece ne gleda televiziju, oni su na internetu svaki dan.

- Nađeno je 57 čaura, šest metaka i četiri okvira od po 18 mestaka je pronađeno. Otac mu je počasni član jedne streljane. Veoma ugledni roditelji.

