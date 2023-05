ĐURĐEV POVODOM TRAGEDIJA KOJE SU POGODILE SRBIJU: Ukoliko nam je ikada bila potrebna sabornost, sloga i jedinstvo, to je sada!

Voditeljka Jovana Jeremić je u okviru Novog vikend jutra sa svojim gostima razgovarala o dva masakra koji su u prethodnna dva dana potresla čitavu Srbiju i region.

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev kaže da je MUP nedavno, u okviru svog sektora za Borbu protiv terorizma sistematizovalo odsek za borbu protiv sekti i manupulativnog ponašanja. Kako dodaje, eksperti treba da istraže i potencijalnu povezanost ubica sa sektama, ili nekim manipulativnim ponašanjem koje ga ih navelo na ovakav čin.

- U medijima je mnogo informacija, i ja bih sve odgovorne uputio da se bave informacijama koje izdaje MUP i ministarstvo pravde, jer su ti podaci verodostojni. Mislim da je jedan od negativnih posledica cirkulacija dezinformacija, gde dolazi do nepoverenja prema organima i državi. Građani moraju da imaju poverenja u organe RS. Ljudi koji rade svoj posao, sve to rade na najbolji mogući način, čuli smo i za mere koje će biti uvedene - rekao je Đurđev.

Đurđev dodaje da ljudi previše sebi daju za pravo, i donose odluke na osnovu dezinformacija, umesto da se podobno raspitaju o čitavim slučajevima.

- Ti ljudi koji to rade, sigurno ne misle dobro Srbiji. Ukoliko preduzmu organizovanje akcija protiv države dok se ona bori protiv svega ovoga, mi ne možemo da ih kvalifikujemo kao nešto što je dobro po nas. Ukoliko nam je ikada bila potrebna ,sabornost sloga i jedinstvo, to je sada - rekao je Đurđev potom.

Darko Obradović iz Centra za globalizaciju istakao je da je ovaj slučaj bio poput zemljotresa. Kako kaže, pojavio se, bio razoran, i iza sebe ostavio veliku štetu.

- Napadač je insajder, on je zna, zna raspore du školi, bilo je plana. Nemoguće je odbraniti se od insajdera... To govorim jer, sistem bezbednosti je kompleksna stvar. Nije to samo deo sile, već je to trougao, porodica i društvo u celosti. Sada imamo zlurade komentare, ali, ništa nije uradila. Ni Amerika ne može da spreči pucače u školi. To nije bunker... Sve što radite, radite na podizanju bezbednosne samosvesti, a ni to opet ne daje garanciju - objasnio je.

Kako kaže, ovde se ne radi o mentalno poremećenom detetu, već je u pitanju osoba koja nije bila pod nadzorom.

Autor: