DANIMA PRE MASAKRA PROUČAVAO KRIVIČNI ZAKONIK! Kosta krenuo u KRVAVI PIR kada je shvatio da deca do 14 godina NE MOGU da idu u zatvor! (FOTO)

Dečak (13) osumnjičen je da je 3. maja ubio osmoro učenika i radnika obezbeđenja u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, a tokom krvavog pira ranio je još šestoro drugova i nastavnicu istorije, pretraživao je na internetu sve o Krivičnom zakoniku Srbije, prenosi Kurir.

Naime, policija je zaplenila dečakov telefon, kao i kompjutere, a sav materijal je poslat na veštačenje.

- On je danima na guglu istraživao Krivični zakonik, odnosno koja je starosna granica za odlazak u zatvor u našoj zemlji. Zbog toga je, kako se sumnja, svesno izabrao baš ovaj trenutak za napad, jer je shvatio da deca do 14 godina ne idu u zatvor i nisu krivično odgovorna. Praktično je požurio da do svog 14. rođendana, koji je u julu, počini zločin kako ne bi mogao da bude krivično gonjen - objašnjava izvor i napominje da je dečak smešten na jednu psihijatrijsku kliniku.

Takođe, ovaj dečak je pored "pucačkih" video-igrica i odlaska u streljanu, navodno trenirao i airsoft, koji je vojno-taktička simulacija. Kako nam kažu izvori, na treninge ga je dovodio otac i zajedno su simulirali pucanje iz replika pušaka. Pored ovih hobija, obožavao je da gleda i krimi-serije i horor filmove.

- Stalno je gledao američku seriju "Zločinački umovi", u kojoj tim agenata vredno radi na otkrivanju ubice, koji je "na brilijantan način" isplanirao, a zatim i počinio zločin - kaže izvor.

Da je uživao u horor filmovima, govori to što je na Fejsu okačio sliku svog lika u ljubičastoj boji, sa krstovima preko očiju i zašivenim ustima. Ova fotografija je napravljena po motivima horor filma "Pročišćenje", kažu izvori.

- Tematika je bazirana na tome da u jednom gradu u Americi svi građani izađu na ulice i imaju rok od 12 sati da ubijaju koga god žele, koliko god ljudi žele i da ne mogu da odgovaraju za to delo - navodi sagovornik.

