JEZIVA SLIČNOST IZMEĐU DEČAKA UBICE SA VRAČARA I BREJVIKA: Obijca su nakon UBILAČKOG POHODA uradila istu stvar

Dečak (13) koji je počinio najgori masakr u istoriji Srbije u svojoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, ima čak 10 jezivih sličnosti sa najvećim masovnim ubicom Andersom Beringom Brejvikom (44) iz Norveške, koji je 2011. ubio 77 ljudi.

Iako na prvi pogled ne deluje da tinejdžer iz Beograda, ni po godinama, ni po broju mrtvih, ni po motivima, ne može da se poredi sa Brejvikom koji je 22. jula 2011. pobio toliko ljudi na norveškom ostrvu Utoja, prema analizi stručnjaka, situacija je drugačija. I jedan i drugi su masovne ubice i zavili su u crno svoje zemlje, te šokirali maltene čitav svet.

Pored detaljnog plana zločina, koji su obojica imala, posle masovne pucnjave nisu pokazali kajanje i empatiju, nisu se opirali prilikom hapšenja, nisu negirali da su pucali u ljude i ono što je možda i najstrašnije, nisu videli ništa loše u svom ubilačkom pohodu.

Spisak i šema

Podsetimo, učenik 7/2 razreda OŠ "Vladislav Ribnikar" je 3. maja ušao u svoju školu, prvo ubio radnika obezbeđenja, potom tri učenice u holu, a zatim je upao u svoj razred i ubio četri drugarice i druga, dok je ranio sedmoro ljudi. Hladnokrvno, smireno i bez saosećanja, kako su nam ispričali naši izvori, on je posle hapšenja opisao svoj plan krvavog pira, imao je i spisak sa žrtvama i šemu škole po kojoj će pucati. Takođe, naveo je i da mu je žao što nije sproveo plan do kraja, kao i Brejvik koji je svojevremeno izjavio "da zločin koji je počinio jeste gnusan, ali da je to bilo neophodno i da je moglo to još masovnije".

- I jedan i drugi su ljubitelji video-igrica u kojima se masovno puca, pa otuda i deo inspiracije. Dečak je prvobitno, kao i Brejvik, imao plan da puca u drugare u školskom dvorištu, na otvorenom, ali je odustao, dok je Brejvik to sproveo u delo - podseća sagovornik.

Stručnjak za bezbednost Ratomir Antonović objašnjava da je veza između Norvežanina i dečaka veoma slična i da to ne treba zanemariti.

- Iako na prvu deluje da nema povezanosti među njima, dubljom i detaljnijom analizom dolazimo do toga da dečak sa Vračara ima ozbiljan profil ubice odraslog čoveka, kao što je Brejvik. Masovni ubica iz Norveške imao je svoj ideološki fašistički plan i motiv masakra, a vrlo je moguće i da je dečak sa Vračara imao ideološki plan zašto je napravio ovakav krvavi pohod - navodi Antonović i dodaje da će dalja istraga utvrditi njegove prave motive.

