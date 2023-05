BELIVUK ŠOKIRAO U SUDNICI: Neću pristati na nastavak suđenja ako OVO ne ispunite! VREĐALI sudiju i tužioce, ROČIŠTA OTKAZANA

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

U sudnicu je danas doveden i svedok saradnik Nikola Spasojević, pošto je odbrana na prethodnom suđenju najavila da će imati još pitanja za njega.

18.41 Obustavlja se rad do donošenja odluke o izuzeću

Sudsko veće se posle nepuna dva minuta vratilo u sudnicu i saopštilo da se obustavlja rad na predmetu radi odluke o zahtevima za izuzeće i da su otkazana ročišta zakazana za 16., 18. i 19. maj.

18.32 - Advokati se pridružili zahtevima za izuzeće

Branilac Veljka Belivuka, advokat Nikola Jerković potom je rekao da se pridružuje prethodno iznetim zahtevima, jer sumnja u pristrasnost sudskog veća.

I advokat Dragan Malović koji brani desetak optuženih se pridružio zahtevu za izuzeće, posebno ističući da smatra da je sudsko veće koje vodi postupak pristrasno.

Za reč se javio i advokat Jasmin Guštinac, koji je podržao izneti zahtev, kako je naveo, posebno zbog toga što Nikola Spasojević više ne sedi u sudnici a odbrana smatra da nije sklopio sporazum za sva krivična dela za koja je optužen.

Advokat Gordana Božilović Petrović, koja brani Miljkovića, takođe se pridružila i navela da "ne želi detaljno da obrazlaže".

Advokat Sanja Ćeriman dodala je još i da sporazum Srđana Lalića nije zaključen za otmicu o kojoj je govorio pred sudom.

Sudsko veće se povuklo na kratko, kako bi donelo odluku.

18.20 - Miljković: Televizijama dostavio fotošopirane slike

Potom je za govornicu izašao Marko Miljković:

- Ja takođe se pridružujem zahtevima za izuzeće. U potpunosti sam saglasan sa Veljkom i Stefanom Jokićem, dodao bih samo još par stvari. U dva navrata sam od advokata Petrovića tražio da povuče svoje zahteve za izuzeće, to sam uradio samo da bi vi nastavili da pomažete svedocima saradnicima dok se gube u svojim lažima. Mislim da sami treba da izađete iz ovog predmeta, nemate trunku objektivnosti u ovom predmetu. Tužilac Saša Ivanić je dostavio televizijama fotošopirane slike, dao ih je da se javno prikazuju i znaju da je to zabranjeno, neka zadrži orden koji je dobio - rekao je Miljković.

Optuženi Marko Miljković je potom pokušao da ospori datum kada je Bojan Hrvatin potpisao sa sudijom za prethodni postupak, navodeći da je apsurd da se datumi kada je potpisao sporazum, ne poklapaju.

Tokom izlaganja MIljković je izneo i teške optužbe na račun zamenika tužioca Saše Ivanića.

18.08 - Belivuk: Neću pristati na nastavak suđenja ako OVO ne ispunite

Posle advokata Jokića, za reč se ponovo javio Veljko Belivuk.

- Epa ovako, ja ću se pridružiti zahtevu za izuzeće koje je naveo advokat Jokić, doteralo je cara do duvara. Tražim izuezeće i Specijalnog tužioca Mladena Nenadića jer je neobjektivan. Neću pristati na nastavak suđenja dok se ne reše zahtevi za izuzeće navedenih, ali i statusi svedoka saradnika, jer su za neka dela dobili status, za neka nisu. Ovo nije pretnja, ali u suprotnom, tražiću da svi okrivljeni otkražu punomoćja advokatima, pa nek veće sudi praznoj sudnici i tužiocima - naveo je Belivuk protestvujući zbog toga što su trojica okrivljenih dobila statuse i tvrdeći da za priznanja koja su dali "ne postoji ni jedan dokaz".

- Slušali smo naučene svedoke saradnike šta da pričaju. NIje do ovoga došlo odjednom, Nećemo dozvoliti da nas osudite za nešto što nismo uradili, nećemo dozvoliti da tužioci poturaju dokaze. Doći će dan kada će se i ova trojica saradnika dozvati pameti i kada će ispričati kako su sve pritiskani da iznesu ovakve navode. Sačekaćemo i taj dan. Hoćemo da nam se sudi po zakonu. Hoćemo da znamo kada i ko je vodio Lalića kod tužioca, pa ćemo da vidimo ko radi mimo zakona - nastavio je izlaganje Belivuk.

17.59 - Advokat Jokić tražio izuzeće zamenika tužioca, sudskog veća i predsednika Višeg suda

Čim je Spasojević izveden iz sudnice, za reč se javio advokat Stefan Jokić, koji je zatražio izuzeće zamenika tužioca, sudskog veća i predsednika Višeg suda u Beogradu.

- Ovom prilikom podnosim zahtev za izuzeće postupajućih tužioca jer su zaključili sporazume sa okrivljenim saradnicima i time izvršili zloupotrebu službenog položaja. Sa Bojanom Hrvatinom je potpisan sporazum, koji je i prihavćen, i na osnovu njega a po priznanju izrečena je kazna od 15 godina zatvora. Priznao je krivična dela za koja ga tužilaštvo i nije optužilo, imamo njegovo potpuno priznanje da je učestsvovao u primopradajama oružja, a kako je tužilac bio upoznat sa tim a nije podigao optužnicu protiv njega za to, mi to smatramo zloupotrebom položaja. Što se tiče svedoka saradnika Srđana Lalića, on je priznao i dela za koja ga tužilaštvo takođe nije optužilo, a on ih je priznao, čime su tužioci ponovo zloupotrebili službeni položaj. Ukoliko mu nisu poverovali, i on bi kao i Hrvatin trebalo da izgubi status. Najdrastičniji primer je okrivljeni saradnik Nikola Spasojević, obuhvaćena su krivična dela iz optužnice, tako da imamo Spasojevića kao okrivljenog saradnika za udruživanje radi vršenja krivičnih dela i teško ubistvo. On je prizano krivično delo i teretio druge za trgovinu drogom, a za to krivično delo tužilaštvo nije podiglo optužnicu i verovatno ima status prikrivenog islednika, a ukoliko mu tužilaštvo nije poverovalo, trebalo bi da izgubi status koji ima - naveo je Jokić svoje razloge zbog kojih je zatražio izuzeće dva zamenika tužioca.

Što se tiče članova sudskog veća, on je naveo da je veće kada je prihvatilo sporazum o svedočenju za Nikolu Spasojevića otpustilo okrivljenog svedoka, iako je "svesno da za jednu tačku optužnice ima status okrivljenog".

- Podnosim i zahtev za izuzeće predsednika suda jer je on u obavezi da prati vaš rad - naveo je Jokić.

17.52 - Pitanja Spasojeviću postavlja advokat Nikola Jerković.

Jerković: Da li je Goran MIhajlović ubijen u Ritopeku?

Spasojević: Ubijen je u Ritopeku, dok sam ja bio u kući, nije mučen, ne znam šta su posle radili.

Jerković: U iskazu je rekao da nije znao da će u Surduku neko biti mučen i ubijen.

Spasojević: Ja sam lepo rekao, čuvao sam ga tu noć u Ritopeku, otišao sam, kada sam se vratio on je bio mrtav. U Surduku je samo spaljen. To što aludirate, da li je tamo neko mučen, u podrumu jeste bio razvučen najlon.

Jerković: Za Nikolu Mitića, da li ste prilikom čišćenja imali svest da je tu neko otet i ubijen?

Spasojević: Ja sam rekao, dovezao sam Lalića, Hrvatina, Budimira, prethodno sam krečio stan. Svestan sam da sam učestvovao u teškim krivičnim delima, zato sam ovde.

Jerković: U okviru vašeg sporazuma, sud je prihvatio i krivična dela vezano za Mitića i Mihajlovića. Da li vam je sudija postavila tada neka pitanja?

Sudija: Da li vi proveravate sudsko veće ili okrivljenog saradnika?

Spasojević: Prisustvovao sam i sve mi je saopšteno.

Ispitivanje trećeg okrivljenog saradnika Nikole Spasojevića je završeno i on je udaljen iz sudnice. Kao i preostala dva svedoka saradnika, Bojan Hrvatin i Srđan Lalić, on više neće prisustvovati suđenjima.

17.33 - "Sad mi i ženu uvlačiš u priču"

Belivuk: Pominjao si, da se vratimo na Mitića, da sam ti izdriktirao spisak da kupiš eksere, čekiće, za šta sam ih koristio?

Spasojević: Nisi ih koristio. Korišćene su čizme, kombinezoni, kačketi. Nemoj da me teraš da pominjem pred kim si mi diktirao spisak.

Belivuk: Zašto, ja se ne bojim?

Spasojević: Pred tvojom ženom si mi diktirao.

Belivuk: Sad mi i ženu uvlačiš u priču. Pre slučaja Mihajlović, ko se zakucao u policiju prilikom neke akcije?

Spasojević: Ne znam, bilo je ubistvo Vlastimira Miloševića pre toga.

Belivuk: Jesi li saopštio da si poznavalac oružja?

Spasojević: Svi ste znali da sam imao dozvolu za držanje i nošenje oružja, ja ne krijem da sam poznavalac, sa svima sam pričao da volim oružje.

Belivuk: Jesi li tužiocu pričao?

Spasojević: Verovatno jesam, u neformalnom razgovoru.

Belivuk: Znači, vi ste ćaskali. Što ja nisam pričao s njima da sam strastveni poznavalac automobila. Koliko si puta išao na pucanje? Pitam te normalna pitanja a ti gledaš u sud.

Spasojević: Ne znam, 100 puta.

Belivuk: Da li je radila kuhinja u restoranu Partizan?

Spasojević: Nije radila, bila je katastrofa, samo što pacovi nisu išli. Za šankom su bili neki topli sendviči.

Belivuk: A kolača?

Spasojević: Ne znam.

Belivuk: Koliko smo čekali na dolazak Gligorijevića

Spasojević: Ne znam, ne mogu da se setim.

Belivuk: Kada si video da prolazi, rekao si da je imao duks preko glave i lisice, da li je imao dole nešto obučeno? Ako si video sve to, valjda vidiš šta ima dole pobogu?

Spasojević: Nisam video.

Belivuk: Jel go ili nije go dole?

Spasojević: Veljko, iznuđuješ odgovore, ne znam, nisam video.

Belivuk: Pominjao si najlon koji me doticao i nervirao, gde me doticao?

Spasojević: Po leđima, znojio si se

Belivuk: Znači, ne nervira me krv al me nervira najlon.

Spasojević: Pa nisi imao neki otpor prema ljudima koje si ubio

Belivuk: Prepoznao si sliku Lainovića? Jel imao krv, brkove, bradu?

Spasojević: Imao je krv, sigurno nije imao afro kikice

Belivuk: Šta se vidi na toj slici, samo noge, torzo?

Spasojević: Vidi se neko kamenje, trava, objašnjavao mi je Milinko Brašnjović da ga je Zemo poveo da gađaju pucanje i da ga je tu ubio. Ja sam išao na taj prebac, ali se pojavio samo Milinko

Belivuk: Da li je za Veličkovića neko iz prostorije izašao krvav?

Spasojević: Ne mogu da se setim.

Belivuk: Koja je tvoja uloga bila za Veličkovića za škodom, samo da ideš za doblom ili još nešto?

Spasojević: Dodeljena mi je uloga da ispratim to vozilo, posle mi je Marko rekao da je Velja obećao da će ga ubiti i da zatro ispratim Marka tamo.

Belivuk: Šta bi bilo da nas je policija zaustavila, jesmo li imali plan?

Spasojević: Šta bi bilo kada bi bilo, neko bi nešto uradio. Ne sećam se da smo komentarisali da neko treba da udari policiju.

Belivuk: Ovo nije provokacija, da li ti dobro vidiš?

Spasojević: Vidim.

Belivuk: Kada si gledao slike iz Surduka, prilazio si na pet santimetara?

Spasojević: Loša je rezolucija

Belivuk: Reci mi kako znaš da sam ja uzeo ključeve od Ritopeka i od kapije?

Spasojević: Ili ti ili Marko, ja nisam bio na primopredaji ključeva

Belivuk: Rekao si mi da tvog DNK ima negde?

Spasojević: Na ručicama neke kese, nađene u Ritopeku, to sam video dok sam vršio uvid u spise predmeta.

Belivuk: Vezano za Mitića, Hrvatin je rekao da ste stali da uzmete neke rukavice? Šta ste još kupili?

Spasojević: Ne znam, ne sećam se, mislim da je Miloš kupio i neku hranu.

Belivuk: Da li sam ti rekao koliko kokaina preuzimaš od kamiondžije prvi put?

Spasojević: Znam da je bilo oko 10 kilograma.

Belivuk: Ko ti je radio pratnju?

Spasojević: Mislim da je Đeneral.

Belivuk: Jesi li merio kokain?

Spasojević: Uzeo sam torbu i kovertu, nisam merio. U drugom slučaju smo ostavili torbu na stadionu Partizana bilo je 17 kilograma

Belivuk: Znači, radimo desetine kilograma a ne merimo, šta da je falilo par kilograma?

Spasojević: Zna se šta bi bilo...

Belivuk: Uvek tvoja ista priča.

Belivuk: Šta je Purković radio za nas?

Spasojević: Verovatno odavao neke informacije.

Belivuk: Koje informacije?

Spasojević: Ne znam.

Belivuk: Kako smo ga vratili mi na posao?

Spasojević: Ne znam, ti ga nisi ni voleo nešto.

Belivuk: Znači, ja nikoga nisam voleo.

Belivuk: Pojasni mi, nisam razumeo, rekao si da si pričom da ćeš da se besiš kupovao vreme kod nas?

Spasojević: Jednostavno, na taj način sam pokušavao da vam kažem da sam tu, a da vam kažem da mi je teško.

Belivuk: Evo i Lalić je rekao da je kupovao vreme, a nije pričao da će da se besi. Rekao si da "nećeš da glumiš hrabricu kao neki", ko to?

Spasojević: Ima puno momaka koji su ovde a nebi trebalo da su ovde.

Belivuk: Ko glumi hrabricu u sudnici? Pre tebe su govorili Lalić i Hrvatin, jesi li mislio na njih?

Spasojević: Ne.

Belivuk: Onih 200 evra što ti je dato od Veličkovića, jesi li samo bacio, ili pocepao i bacio?

Spasojević: Pocepao i bacio.

Belivuk: Nemam više pitanja, zavozao sam se.

Belivuk je završio ispitivanje i vraćen je u boks za optužene. Tokom ispitivanja on se povremeno smejao, povremeno podizao ton.

17.31 - "Pokupio Lainovića zbog ubistva Kiće Markovića"

Belivuk: Kako sam ušao u Grčku, preko šume ili granice?

Spasojević: Preko granice.

Belivuk: Kako sam se vratio?

Spasojević: Došli su rendž roverom crnim po tebe u Solun, objasnio si da čekaš neku šumu i da te čekam posle granice.

Belivuk: Pošto pominješ da ti je pričao Milinko Brašnjović, kako je pucao, u čelo?

Spasojević: Nismo ulazili u detalje, prvi metak mu je ispalio u glavu i prosuo mu glavu u supu, tako se to ulično komentarisao.

Belivuk: Rekao si da si Ljubomira Lainovića pokupio na stadionu jedno veče, jel vezano za neko krivično delo?

Spasojević: Posle se ispostavilo da jeste, vezano za Ljubomira Markovića Kiću.

Belivuk: Rekao si da ti je Marko Budimir ispričao nešto o navlačenju Aleksandra Gligorijevića i Bosnu?

Spasojević: Pričao mi je da je hteo da ih namontira da dođu u Bosnu da kupe skank, a ti si pričao drugu priču.

17.19 - O ubistvu Gorana Mihajlovića

Belivuk: Ajmo na Gorana Mihajlovića, jesmo li ti rekli da pričaš sa njim ili ne pričaš?

Spasojević: On mi je rekao da ste ga slagali da ćete da ga pustite, ali da ne priča, bio je ubeđen dečko u to.

Belivuk: Da li si silazio niz liticu u Surduku?

Spasojević: Nisam, rekao sam.

Belivuk: Odlično, to mi treba. Koliko je korito u kom smo sitnili ostatke?

Spasojević: Ne znam tačno, zidarsko korito, hvataju se za svaku reč posle.

Belivuk: Ja nisam zidar, možeš li da mi kažeš Spasojeviću?

Spasojević: Ja ne želim sudija da se izjašnjavam u centrimetrima, hvataju se posle za svaku reč.

Belivuk: Stvarno sramota što se hvatam za reč.

Belivuk je ponovo počeo da se smeje uz konstataciju "zna zašto ga pitam pa neće da kaže".

Spasojević: Čekam to famozno pitanje.

Belivuk: Znači, mi tako pedantni, ne palimo džak pun DNK. Kako sam ti rekao za džak?

Spasojević: Da ga se rešim.

Belivuk: Znači Spasojeviću, palimo sve živo i skalele, a ostavljamo džak pun DNK.

Spasojević: Sad ću da ti kažem, bacio sam ga tamo gde je Bog rekao zbogom.

Belivuk: Znači, ispada gledamo slike iz Surduka, ništa ne zna gde je paljeno, a u Ritopeku sve zna tačno da kaže je l' nije nelogično?

Spasojević: U Ritopeku smo više puta palili, tačno znam gde je.

Belivuk: Je l' znaš šta je paljenje 20 i nešto guma, ja sam to video kao dete na selu. Je l' možeš da kažeš, još jednom i prodato, gde je paljeno na placu u Surduku?

Spasojević: Između kuće i šupe koju ste srušili.

Belivuk: Pa evo u Mokrom lugu je nešto paljeno, jer to znači da je neko ubijen, ma daj molim te. Kolika je šupa, evo tužiocu tačno u metar odgovoriš koliko je komšinica udaljena a meni ne možeš da kažeš kolika je šupa? Ma daj molim te! Ajmo dalje, da li si ikada video tragove krvi na zidu u Ritopeku?

Spasojević: Mislim da je bilo.

Belivuk: Kada i gde si ih video?

Spasojević: Na zidu, na desnom zidu.

Belivuk: Gde je wc šolja?

Spasojević: Ne, nego kad se uđe s desne strane.

Belivuk: Posle kog slučaja si video?

Spasojević: Ne znam, znam da je Draganić brisao sonom kiselinom i varikinom.

Belivuk: Vezano za Atinu, kada se desilo ubistvo, deo dana?

Spasojević: Popodne.

Belivuk: Lalić je rekao uveče, pa me posle pravio budalom. Kako sam ih ja navodno našao?

Spasojević: U prvom momentu sam ja išao do tržnog centra, tražili smo ih ne bi li ih našli. Prvi put je tada Veljko otišao sa Rosijem, pominjao mi je nešto da će imati još jednu priliku, ne znam da li je imao neku dojavu. Milinko Brašnjović mi je rekao da imaju podršku crnogorske službe, Agencije za nacionalnu bezbednost.

Belivuk: Naučio si šta je ANB, bože, bože! Da li sam ti rekao, jesam li se pozdravio sa njima kada sam ih video?

Spasojević: Nisi mi rekao.

Spasojević: Ne bi mogao da se pozdraviš sa njima.

17.11 - Suđenje nastavljeno, Belivuk ispituje Spasojevića

Sudsko veće vratilo se u sudnicu i pozvalo okrivljenog saradnika Nikolu Spasojevića da ponovo izađe za govornicu. Da mu postavi dodatna pitanja javio se optuženi Veljko Belivuk.

Belivuk: Pre nego što krenemo, vezano za nožić, vidite nas političari godinama i mesecima prave budalama da su okrivljeni svedoci u pritvoru. Ko još u pritvoru može da ima nož a kad pozovemo određene svedoke, videćete zašto je nosio nož.

Belivuk: Sad kad je Janković pitao šta će biti kada te izruče u Crnu Goru ili Grčku, rekao si "nije mi tako rečeno"?

Spasojević: Da li ću biti izručen ili neću je stvar tužilaštva, kakve to veze ima sa krivičnim delima.

Belivuk: Ko ti je rekao i šta ti je rekao?

Spasojević: Nisam ni sa kim pričao o tome, na koji jezik da prevedem to.

Belivuk: Rekao si da na papiru piše da je Draganić pokazao mesto u Ritopeku i da je vodio policiju, video si da na papiru iz Surduka piše Veljko Belivuk i Marko Miljković, je l' stvarno misliš da smo mi vodili policiju tamo?

Spasojević: Za Draganića smatram da bi mogao tako nešto mogao da uradi, za vas dvojicu ne.

Belivuk je počeo glasno da se smeje.

Belivuk: Nemoj da pokušavaš da nas svađaš ovde.

Belivuk: Rekao si da je Miljković rekao da je nekome iz policije ili pravosuđa dao 100.000 evra da reši za ubistvo Vlastimira Miloševića.

Spasojević: Nije imenovao, rekao je da ga je toliko koštalo

Belivuk: To su teške optužbe, da neko iz pravosuđa uzme 100.000 evra, znači ne znaš da li je dao sudijama ili policiji?

Spasojević: Desilo se ubistvo i sve ostalo, tako mi je rekao.

Belivuk: Kome je dao pare?

Spasojević: Nisam siguran kome je dao, rekao sam već to.

Belivuk: Tako onda treba da kaže, a ne da spominje pravosuđe i policiju.

Belivuk: Kada si išao da izjaviš saučešće?

Spasojević: Dan, ili dva posle, ne sećam se u kom momentu tačno.

Belivuk: Kada si skinuo kameru?

Spasojević: Dan ili dva posle smo se ti i ja videli u parku kod Skupštine, tada sam skinuo.

16.25 - Pauza od pola sata

Sudsko veće je odlučilo da napravi pauzu u trajanju od 30 minuta, nakon što je Vlade Draganić završio sa ispitivanjem.

16.00 - O ubistvu Gligorijevića

Draganić: Sad bih prešao na Aleksandra Gligorijevića. Naveo si da ti je Marko dao od njegovih stvari oko 600 evra? Gde ti je dao?

Spasojević: U kući.

Draganić: Da li znaš kada nam je dao, meni i Jankoviću oko 1000 evra?

Spasojević: Dao je meni da vam dam i dao sam vam, tu u kući.

Draganić: Dok se navodno dešava ta otmica u kući, da li ti kosiš travu?

Spasojević: Da, objasnio sam, kosio sam travu, počeo sam kada se čuo tup udarac. Onda je Gligorijević sproveden u tajnu prostoriju. Ja sam kosio na gornjem nivou, gde je bilo zgarište, nisam video ko ga sprovodi, ali sam video da ima lisice na leđima, bio je povijen.

Draganić: Mogao je da bude vezan bilo čime, kako vidiš da su lisice?

Spasojević: Video sam posle i u bunkeru da je vezan lisicama, nisam lud. Bio je toliko stegnut da su mu ruke poplavel

Draganić: Da li je Marko Budimir bio u kući kada je došao MIljković?

Spasojević: Otmica se već desila, kada je došao Miljković, nisam gledao u štopericu. Marko Budimir je otišao, posle je doneo hranu. Miljković je svakako bio tu u vreme egzekucije i posle u vreme prosipanja.

Draganić: Ko je posle čistio skrivenu prostoriju?

Spasojević: Koliko se sećam, ti.

Draganić: Ko je posle utovarivao džakove u kola?

Spasojević: Ne mogu da se setim, bilo mi je jako stresno.

Draganić: Koliko je vremenski paljenje trajalo u dvorištu?

Spasojević: Ne mogu da se odredim, koliko treba sve da izgori, stvarno nisam gledao na sat.

Draganić: Da li ja tad nosim ranac, ili samo kanticu sa benzinom, kada smo navodno nosili ostatke da bacimo?

Spasojević: Znam da je bila u gepeku kantica sa benzinom, ali ne znam za ranac.

Draganić: Ovde si izjavio da si prebacivao neki eksploziv, ja se ne sećam toga, gde ja tebe čekam?

Spasojević: Kojom prilikom? Bilo je dva puta, mislim da je skretanje za kuću, koliko se sećam.

Draganić: Koja je to godina, mesec?

Spasojević: Mislim da je 2019., bilo je mnogo toga, ne mogu meseca da se setim.

Draganić: Da te pitam u vezi mašine, zbog čega je rastavljena da li znaš?

Spasojević: Zato što mi je rečeno da kuća ide "na hlađenje", godinu dana. Sada sa ove distance mislim da je to bila priča samo za mene.

Draganić: Da li si učestvovao u sastavljanju mašine? Pošto je morala da bude sastavljena za ubistvo Lazara Vukićevića navodno?

Spasojević: Ne, ja sam učestvovao u rasklapanju, posle sam se praktično razišao sa ekipom.

Draganić: Kada ti Veljko daje burmu i ikonu?

Spasojević: Iz torbice Gorana Veličkovića, tom prilikom mi je Marko dao i 200 evra što su uzeli od Gorana

Draganić: Da li si ti lično prisustvovao kada meni i Jankoviću daje Marko po 500 evra?

Spasojević: Sudija, bili smo svi prisutni u kući, bilo mi je potresno što mi neko daje nečiju venčanu burmu. Marko mi je iz ruke dao 200 evra.

Draganić: Kad ste dolazili da prospete Gorana Veličkovića, niko nije komentarisao gde sam ja?

Spasojević: Nisi bio tu, niko nije komentarisao.

Vlade Draganić je završio sa ispitivanjem i sudsko veće je odlučilo da napravi pauzu u trajanju od 30 minuta.

15.40 - Vlasnik kuće u Ritopeku ispituje svedoka saradnika

Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku postavlja pitanja svedoku saradniku.

Draganić je prvo zatražio da mu se donese čaša vode, a onda je tek počeo da ispituje.

Draganić: Da li sam bio pripadnik navijačke grupe Iz Principa?

Spasojević: Bio si u kriminalnoj grupi sa Veljkom i Markom, u navijačkoj ne znam, nisam te viđao na utakmicama.

Draganić: Da li sam dolazio na Partizanov stadion, u bazu, restoran?

Spasojević: Bio si jedan ili dva puta.

Draganić: Da li su mi davana finansijska sredstva?

Spasojević: Rekao sam, ovako ne znam nisam video.

Draganić: Zašto sam vršio krivična dela?

Spasojević: Ja sam rekao svoje motive, tvoje ne znam, možda finansijski

Draganić: Da li je kriminalna grupa imala poverenje u mene?

Spasojević: Apsolutno

Draganić: Rekao si da sam ti pričao da se selim iz te grupe, zašto?

Spasojević: Bilo je očigledno zašto si se selio, ne mogu da se setim razgovora.

Draganić: Da li sam ti rekao gde se selim?

Spasojević: Mislim da ne.

Draganić: Da li imaš neka saznanja oko kuće, da li je prodata?

Spasojević: Pošto su i meni Veljko i Marko nudili kuću da tu živim posle ubistva Gorana Mihajlovića, jer sam živeo kao podstanar da se tu preselim sa majkom, a da kada im treba kuća pošalju, plate mojoj majci da ode u banju na dva tri dana, znam da si im je dao na raspolaganje, znam da si se vodio kao vlasnik ali ne znam da li ste papirološki rešili.

15.03 - Optuženi Nebojša Janković postavlja pitanja Spasojeviću

Za govornicu je izašao optuženi Nebojša Janković, kako bi svedoku saradniku postavio pitanja.

Janković: Nikola, reci mi, dok si bio u pritvoru, u CZ-u jesi li čitao novine, gledao tv?

Spasojević: Jesam, naravno

Janković: Jesi li čuo kada je jedan ministar pričao da će većina pripadnika grupe dobiti smrtne kazne?

Spasojević: Pratio sam vesti, nisam čuo smrtne nego doživotne kazne

Janković: Jesi li se uplašio tada?

Spasojević: Svakako je neprijatna situacija, i smrtne i doživotne

Janković: Da li je to bio okidač za tebe i da ispričaš i neistine ako treba samo da ne dobiješ doživotnu kaznu?

Spasojević: Ne

Janković: Jesi li izjavio da je za tebe najdominantniji strah da te neko ubije?

Spasojević: Jeste neprijatno

Janković: Je l' istina da si izjavio da si više puta kada te pozovu Veljko i Marko strahovao da će da te ubiju i da si zato išao linijom manjeg otpora?

Spasojević: Da sam imao način da se sakrijem od njih, sakrio bih se, znam na šta su spremni, da sam imao mogućnost i sredstava, sakrio bih se

Janković: Zašto si svesno išao da radiš nešto, a plašio si se da će da te ubiju. Ja da sam imao strah, pobegao bih što dalje mogu.

Spasojević: Nisam imao sredstava za skrivanje, skrivanje košta nenormalno mnogo, nemoguća misija.

Janković: Jesi li video da li sam ja nelegalno ušao u Grčku?

Spasojević: Što se tiče Krfa, znam iz priče da si nelegalno ušao, ja sam te ostavio u Solunu.

Janković: Imaš li neku našu sliku ili snimak napravljen u Grčkoj?

Spasojević: Ne, imam sećanje

Janković: Sećaš li se tačno šta sam nosio, gde sam boravio na Krfu?

Spasojević: Nosio si uglavnom kačket i naočare, bili smo na Sivoti pa na Krfu. Video sam te na Krfu kada smo zajedno, posle odustajanja, ti Veljko i ja išli sa Krfa. Bio si odvojeno u nekom smeštaju, objasnio sam sve, bile su dve kuće na Krfu i jedna u Sivoti.

Janković: Jesi li video na Krfu neko oružje?

Spasojević: Video sam kod tebe municiju, vakumiranu, devet milimetara.

Janković: Da li si rekao da si od Soluna do Sivote prevezao ljude koji su izvršili ubistvo na Krfu?

Spasojević: Rekao sam.

Janković: Da li te sporazum sa tužilaštvom u Srbiji oslobađa odgovornosti za ubistva na Krfu i Crnoj Gori?

Spasojević: Ne znam.

Janković: Da li znaš da ćeš biti isporučen Grčkoj ili Crnoj Gori kada budeš ovde pravosnažno osuđen?

Spasojević: Ne znam, nije mi tako rečeno.

Janković: Evo da te upoznam. Jesi li rekao da si odustao zbog GPS na čamcu?

Spasojević: Jesam, jer je Veljko rekao da je odustao i da si ti odustao i onda sam ja iskoristio priliku da odustanem i ja.

Janković: Dao si dva različita iskaza, "nisam želeo da učestvujem u tome, pričao sam da je rizično zbog tog GPS-a na čamcu i onda su odustali", a onda kažeš "da je Belivuk odustao jer se ofirao jer je išao u opservaciju". Nije mi jasno, ko je odustao, ti ili Veljko?

Spasojević: Objasniću, ja jesam rekao da je rizično, ali mi je veče uoči toga Veljko rekao da se Janković dvoumi i da ako neće on neće ni Veljko. Rekao sam da mi je Veljko tražio poruke da mu šaljem kako odustajem, verovatno da bi ih slao ljudima iz Crne Gore, da se vidi da sam ja odustao.

Janković: Jesi li rekao da je Veljko Belivuk tražio kuću preko bukinga i da je tako našao sliku kuće u kojoj su Alana Kožar i Damir Hodžić na Krfu i da ih je tako našao?

Spasojević: Jesam.

Janković: Lalić u iskazu kaže da je on obmanuo tehničku podršku tako što je ukrao skaj podatke i da je to bilo ključno za njihov pronalazak? On je rekao da ih je on preko Skaja našao, a mi to ne možemo da proverimo jer Skaj više, koliko sam čuo, ne postoji.

Spasojević: Ja sam objasnio moja saznanja i onako kako je meni predočeno.

Janković: Da li zna da Lalić u tom iskazu kako ih je locirao govori neistinu? Da skratimo Nikola, znaš ili ne znaš.

Spasojević: Ja sam sedeo pored Belivuka, objašnjavao sam da smo išli i u neki rizort da ih tražimo, ja sam rekao ono što ja znam

Janković: Da li znaš da li Skaj može da se obmane?

Spasojević: Nisam IT stručnjak.

Janković: Vezano za Aleksandra Gligorijevića, da li znaš kako je bio obučen?

Spasojević: Ja sam rekao da sam ga uočio golog u prostoriji, znam da su mu ruke bile vezane iza leđa i da mu je duks bio prebačen preko glave.

Janković: Kog je datuma navodno lišen života?

Spasojević: Ne znam datume, sredina godine.

Janković: A koliko je bilo sati?

Spasojević: Ne znam, popodne, mi smo došli pre podne.

Janković: Da li si bio prisutan kada su nas navodno okupili Veljko i Marko da podele uloge oko otmice Gligorijevića na stadionu?

Spasojević: Ja nisam bio na takvom sastanku.

Janković: Od samog početka, u svom iskazu si pričao da si učestvovao u pripremama za ubistvo Vlastimira Miloševića, koji su svi pravosnažno oslobođeni. Zašto me ti ne pominješ, a Lalić me pominje?

Spasojević: Ja imam neke sumnje, ali ne znam da si ti učestvovao.

Janković: Pa kažeš da si navodno učestvovao.

Spasojević: Nisam navodno, nego sam učestvovao.

Janković: Kako je završio Mirko Kojić?

Spasojević: U Ritopeku, ne znam tačno kako ali sam video sliku. Čuo sam da je korišćena mašina za mlevenje

Janković: Koga je sve ubio Mirko Kojić?

Spasojević: Znam samo da je učestvovao za Vlastimira Miloševića.

Janković: Pri kom iskazu ostaješ, rekao si "fijat doblo je ušao u kuću, ja sam prošao, okrenuo se i otišao kada se kapija zatvorila", a kad je Marko Miljković pita dva dana kasnije da li si mogao da vidiš ko izlazi iz fijata, ti kažeš "ne, ja sam prošao kapiju, dao sam po gasu"?

Spasojević: Ja sam lepo objasnio da se kapija već zatvarala, zastao sam na par sekundi i produžio.

Janković: Na osnovu kojih detalja prepoznaješ kuću u Surduku za koju kažeš da je sada na slikama vidno izmenjena i da nema šupe?

Spasojević: Ima taj put, voćnjak, ima četinara, građevina koja je bila u izgradnji, terasa, podrum, objasnio sam sve.

Janković: Da li na slikama iz Surduka, gde se vide delovi guma, možeš sa sigurnošću da kažeš da si ih ti doneo?

Spasojević: Objasnio sam da mi žičana jezgra guma liče na žičana jezgra koja smo bacali, liči ali ne mogu da kažem posle toliko godina da je to sigurno to.

Janković: Da li znaš tačan datum kada je tu spaljen Goran Mihajlović?

Spasojević: Ne znam tačan datum.

Janković: Više puta si pomenuo da ga nisi poznavao i da je kada si ga video u Ritopeku, ceo bio izlepljen trakom, lice, a da je posle bio u najlonu. Da li si kada su ti pokazivali neke slike u tužilaštvu, rekao da je to Goran Mihajlović?

Spasojević: Kako neke slike, koje slike, pitaj konkretno.

Janković: Ne znam, ja nisam gledao te slike, to je kada si potpisivao sporazum.

Spasojević: Jeste, rekao sam to je pokojni Goran.

Janković: Kako prepoznaješ osobu koju u životu nisi video?

Spasojević: To je još dok sam bio u pritvoru bila moja pretpostavka o kome se radi, saznao sam kasnije o kome se tačno radi. Sećao sam se trenerke, ja sam ga čuvao u Ritopeku. U tom periodu sam saznao da je to Goran Mihajlović.

Janković: Ne znam na osnovu čega, nisam razumeo, ne razumem i dalje.

Spasojević: Taj period su ga oslovljavali kao NN. Rekao sam, to je bila moja pretpostavka, potvrdilo se istragom tužilaštva.

Janković: Da li ti kada si u velikom problemu, neistinu vidiš kao legalno sredstvo da rešiš taj problem?

Spasojević: Ne razumem pitanje.

Janković: Da li koristiš laži da se izvučeš?

Spasojević: Što se tiče vas, kada sam smatrao da treba da slažem da preživim, jesam vas lagao. Ovde ne lažem, ovde sam pod zakletvom.

14.45 - Spasojević izašao za govornicu, Miljković se prvi javio za reč

Sudija Vinka Beraha pozvala je Nikolu Spasojevića da izađe za govornicu. Prvi se za reč javio Marko Miljković, kako bi mu postavljao pitanja.

Miljković je u sudnicu uveden u pratnji šestorice zatvorskih stražara, koji su sve vreme prisutni dok Miljković ispituje kuma, koji je postao svedok saradnik.

Miljković: Pričao si o tome kada si bio za Gorana Mihajlovića, mašina nije bila tu, ko je nabavio i kada?

Spasojević: Verovatno ti i Veljko, ne znam kada.

Miljković: Znači pretpostavka. Ajmo dalje, kada si pričao o Goranu Veličkoviću, pričao si da si video smarta, koliko je osoba bilo?

Spasojević: Rekao sam da nisam video.

Miljković: Taj smart koji si sreo, išao je ka Ritopeku ili ka auto-putu?

Spasojević: Ide iz pravca Ritopeka ka auto putu, bio je crne boje.

Miljković: E sad, interesuje me rekao si da je Marko Budimir došao da donese neku hranu, u vreme Aleksandra Gligorijevića, nekom blindom, sedmicom, kojom?

Spasojević: Ne znam tačno, jedna je bila od braće Budimir, a druga od Ljubomira Lainovića.

Miljković: Evo za Nikolu Mitića još par pitanja, šta smo ti rekli, zašto treba da dođeš na stadion da krečiš?

Spasojević: Rečeno mi je da treba da se prekreči prostorija, jer ako upadne policija svi ćemo da nadrljamo, tako mi je rečeno.

Miljković: Izjavio si da "rekli su mi u smislu da je neko prebijen tu i da treba da se prekreče tragovi krvi", što sada nisi to rekao?

Spasojević: Rekao sam prošli put, nisam smatrao da treba sve da ponovim od reči do reči

Miljković: Rekao si "to se desilo nedugo posle ubistva Gorana Veličkovića, recimo nedelju dana", što nisi precizirao datume, da je to 3. avgust?

Spasojević: Ne znam šta da kažem što nisam rekao, rekao sam da mi je ostalo upečatljivo da su u roku od dve nedelje ubijena dva čoveka

Miljković: Kako se čistila garaža?

Spasojević: Bilo je varikine u garaži u velikim količinama

Miljković: Kada ste ti i tvoj brat stigli na stadion da krečite?

Spasojević: Popodne

Miljković: Da li si pokazao policiji gde si bacio garnituru sa stadiona?

Spasojević: Ništa nisam pokazao policiji

Miljković: Ispričaj mi tvoja saznanja kako smo saznali da nas Mitić prati?

Spasojević: Mislim da mi je Marko pominjao neki stan, da mi je iz bašte pokazivao, ali ja nisam učestvovao u tome.

Miljković: Na prethodnom zapisniku si rekao "ja koliko se sećam da je bila priča da ih je pratio hondom sivik i da je krivudao putem i gledao telefon i da su ga ljudi iz Belivukovog i Miljkovićevog obezbeđenja primetili i da je imao stan prekoputa stadiona"? Što sada to nisi rekao?

Spasojević: Kružila je priča, da su Senad Rešović i Vladimir Grek primetili da krivuda

Miljković: Pa je l' krivudao ili nije krivudao?

Spasojević: Ne znam, nisam bio prisutan.

Miljković: Sudija, to je to od mene.

Miljković: Reci mi samo još, da li si nož probao da uneses u ovaj sud?

Spasojević: Nož je

Miljković: Kada si krenuo da potpišeš sporazum?

Spasojević: To je britvica mog pokojnog oca, imao sam torbicu i zaboravio sam da izvadim britvicu kada sam dolazio. Ta britvica mi je draga, izvinio sam se straži što sam zaboravio da je izvadim. Nisam tada imao neke skrivene namere

Miljković: Evo što si nas slagao sada ovde?

Spasojević: Nisam slagao, objasnio sam, nisam imao skrivene namere

Miljković: Koja je dužina britvice?

Spasojević: Ne znam, nije čak ni oštra

Miljković: Da li si braći rekao da nosiš da napadaneš nekoga ako ne potpišeš sporazum, ako te neko spreči? Znači nismo mi jer smo u ćelijama nego tužioc?

Spasojević: Ne, nije tačno

Miljković je vraćen u boks za optužene, za govornicu je izašao optuženi Nebojša Janković, kako bi svedoku saradniku postavio pitanja.

Podsetimo, Spasojević je ranije ispričao da su ga pozvali da dođe u Ritopek da bi čuvao jednu noć otetog Gorana Mihajlovića, koji je potom ubijen. U vreme ubistva, kako je naveo Spasojević, nije bio prisutan. Tokom svedočenja rekao je i da ga je Marko otrovao, a da su ga potom kamionom prebacili u dvorište kuće u Surduku u kom su njegovi ostaci spaljeni a potom bačeni s mosta.

14.30 - Sudsko veće počelo sa prozivkom optuženih

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih i njihovih branilaca, kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni uslovi da se današnje suđenje održi.

14.10 - Optuženi stigli u Specijalni sud

U Specijalni sud u Beogradu u pratnji policije pod rotacijama u dva konvoja marica dovedeni su optuženi pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji borave u pritvoru Centralnog zatvora.

Nastavak suđenja zakazan je za 14.30 sati.

Tokom poslednjeg ročišta, za govornicu je izašao i Veljko Belivuk koji je "zamolio sudiju da se sudi po zakonu".