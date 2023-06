PRIJAVITE NASILNIKE! KO JEDNOM UDARI, URADIĆE TO OPET! Sestra zlostavljane devojke sa Zvezdare: Beba po glavi ima 11 modrica

Ovim potresnim rečima za Kurir počela je ispovest devojka (29) čija je sestra (26) pre dva dana pretrpela jezivo porodično nasilje od strane svog nevenčanog supruga (25) na Zvezdari u Beogradu. Nasilnik je nakon prijave MUP uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i silovanje. On je kako se sumnja zlostavljao i šestomesečnog sina koji je imao modrice po glavi!

- U poslednja dva meseca počeo je da se iživljava nad mojom sestrom, promenio se i bio je sve nervozniji. Te večeri došao je kući s posla, bio je opet nervozan i otišao je da se istušira. Potrošio je svu toplu vodu iz bojlera i moja sestra ga je upitala zašto je to uradio jer je i ona htela da se tušira i tada je počeo pakao - kaže sestra oštećene devojke i dodaje da su supružnici od marta prošle godine zajedno.

- Tražio je od nje da budu intimni i ona je ga odbila, a on se tada bacio na krevet, legao preko nje i pesnicama se održavao na njenim grudima.

Naša sagovornica dodaje da je njena sestra trpela ozbiljne bolove.

- Bukvalno se borila za vazduh, davio je i udarao po glavi, a onda ju je silovao. Moja sestra se potom požalila svojoj drugarici gde je navela da je silovana i pretučena. Drugarica je odmah reagovala i obavestila me - kaže devojka i dodaje da su ona i sestra rasle u hraniteljskoj porodici i da imaju samo jedna drugu.

Oči u oči

- Odmah sam je pitala da li je sve uredu, a ona je odgovorila da jeste, iako sam znala da nije. Dogovorile smo se da se vidimo sutra i tada sam odlučila da ću spasiti moju sestru i sestrića izvući iz kandži bednog i jadnog stvorenja kao što je on.

Zabrinuta devojka detaljno nam je objasnila da joj je oštećena kroz plač objasnila kroz koju torturu prolazi u poslednje vreme.

- Dugo sam je ubeđivala da mu se suprotstavi, spakuje stvari i prijavi ga. Tada mi je rekla: "On će mene ubiti ako ga prijavim, a isto će mi biti i da ga ne prijavim!" Smogla je snage i prijavila je nasilnika - kaže sestra oštećena devojke.

Dok su bile na pregledima oštećena devojka i šestomesečna beba osumnjičeni je pokušao da stupi u kontakt s njima.

- Kao da je osećao da se nešto dešava, a kasnije je uhapšen i sreli smo se s njim oči u oči kad su ga izvodili iz policijske stanice. Tada je zastao i delovao je kao da nasrće na nas, ali su inspektori odmah reagovali - dodaje potresnim glasom sestra.

Nastavio sa kockom

Ona je objasnila i da je zet u poslednje vreme navodno počeo opet da kocka i da je to verovatno okidač za ovaj haos.

- Ranije se kockao, ali je s tim prestao. Sestra sumnja da je verovatno opet počeo sa ovim porokom, jer je znao da dođe bez cele plate kući i kaže da je izgubio novčanik - navodi ona i naglašava da se njena sestra plašila da mu se suprotstavi jer njih dve nemaju roditelje, ni bližu porodicu koja bi ih zaštitila.

- Sestra je na pregledima bila od osam sati ujutru do osam uveče, ali svi su prema nama bili divni, posebno iz policije gde su je inspektori zvali na posla sata. Sestriću su lekarskim pregledom ustanovili da ima čak 11 modrica po telu.

Podsetimo, osumnjični se sumnjiči da je nevenčajnoj supruzi zadao više udaraca i primoravao je na seksualni odnos, kao i da je njihovom detetu naneo povrede po glavi i vratu.

VESNA STANOJEVIĆ

Nasilje će se ponavljati, mora se odmah reagovati Vesna Stanojević, direktorka Sigurne kuće kaže za Kurir ako se jednom izvrši nasilje nad nekim, ono će se sigurno ponoviti sve dok se ne bude reagovalo i dok se ne potraži pomoć da se isto prekine. - Žrtva mora da shvati da onaj ko jednom bude nasilan, biće nasilan opet, takvi ljudi se ne menjaju, oni najčešće uzmu maha i postaju sve gori. Žene u takvim situacijama moraju prijaviti slučaj službama odmah nakon prvog napada, ne bi li ih oni odbranili od ponovnog pokušaja istog. U ovom slučaju, devojka je trpela nasilje čak dva meseca, a onda se to odrazilo i na dete, dakle, da se to ne bi dešavalo, apelujem na sve žrtve nasilja ili bilo kakvog fizičkog ili psihičkog maltretiranja da prijave svoje nasilnike i da se to odmah okonča - kaže Stanojević.