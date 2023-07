Niko nije zaslužio da umre na takav način, posebno ne moj otac, kaže Tijana Nedeljković, ćerka Zorana Nedeljkovića koji je preminuo 29. maja usled posledica brutalnog prebijanja. Zoran je pretučen mesec dana ranije u beogradskom naselju Zvezdara.

Tijana Nedeljković su pokrenuli peticiju na sajtu pravdazazokija.rs jer je, kako kaže, postalo neizdrživo slušati laži porodice za koju ona veruje da je kriva za smrt njenog oca.

- Ta porodica pokušava da sebe predstavi kao žrtvu što je potpuno besmisleno. Nema nikakvog smisla to što oni izgoavraju. Njihova je odbrana je toliko sramna - navela je Tijana gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić i dodala:

Moj otac je dva metra ispod zemlje, a mrtva usta ne govore. Mi samo želimo da istina izađe na videlo. Prošlo je dva meseca, a ubica mog oca je i dalje na slobodi. Niko iz Tužilaštva nas nije pozvao. Moj otac je izgubio život na okrutan način, on je do te mere isprebijan da mi je svaka kost na licu bila polomljena - i čeona, i jagodična, i vilična, i nosna. Zubi su mu bili izbijeni. Na očima je imao hematome, da uopšte nije mogao da gleda. Zverski je prebijen

Tijana kaže da nije bilo nikakvih sukoba, kao i da te ljude uopšte čak i ne poznaju:

- Moj otac je tu kuću kupio pre godinu dana. Tamo niko nije živeo jer nije bila uslovna za život, on u martu, aprilu kreće u renoviranje. Prvo je poslao advokata i geometra da izmere dvorište i tada dotični izlazi i obarća im se drsko i bezobrazno i kaže im da oni nemaju šta da snimaju, da će on to da kupi. Kada je moj otac krenuo da renovira oni su skinuli ogradu sa dvorišta i zauzeli deo koji im ne pripada. To dvorište je zajedničko - objasnila je Nedeljković.

Prema njenim rečima, ništa se nije dešavalo do te večeri kada je njen otac otišao da vidi dokle su majstori stigli sa renoviranjem.

- Verovatno je tada sa majkom i ocem dotičnog pokušao da raspravi...Ne znamo koliko ljudi ga je napalo, snimak postoji, u Tužilaštvu je, mi ga nismo videli. Tražili smo ga, ali nismo dobili. Istraga je u toku - istakla je Nedeljković.

Ona je ukazala da napadač trenira kik-boks i da je tačno znao kako udara.

Jakša Petković, advokat kaže da razume nezadovoljstvo porodice.

- Izvršilac je od početka bio poznat, nije zadržan, pritvor je predložen tek nekih mesec dana kasnije. To je stvorilo utisak da nema adekvatne reakcije i da će se učinilac izvući - naveo je Petković.

Kako kaže, porodica je pod velikim pritiskom i od strane osumnjičenog, ali i ljudi koji tvrde da su mu bliski.

- Svaki put kada dođu u kuću, izloženi su različim neprijatnostima - naveo je Nedeljković.

