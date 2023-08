NA SUDU ĆE TRAŽITI PRAVDU! Rodbina ubijenih u 'Ribnikaru' tužila dečaka ubicu i njegove roditelje - Evo šta to znači

Više od 30 članova porodica ubijene dece i čuvara škole u OŠ "Vladislav Ribnikar" podneli su tužbu protiv roditelja dečaka ubice, ali i protiv samog maloletnika koji je počinio nezapamćeni zločin.

Poznato je da dečak nije krivično odgovoran, jer kobnog 3. maja nije imao navršenih 14 godina, ali ovo nije krivični, već parnični postupak protiv njega na osnovu podnete privatne tužbe.

Nakon što su porodice predložile da se prema majci i ocu dečaka ubice odrede privremene mere zabrane raspolaganja imovinom i novcem imali su rok od 30 dana da pokrenu tužbu. Isprva su tužbu podnela četiri člana jedne porodice protiv majke dečaka i zatražili odštetu od oko 300.000 evra.

Ubrzo nakon toga, privatnu tužbu je podnelo još 27 članova porodica ubijenih. Tuženi su dečak ubica (14), njegova majka i otac.

- Tužba je podneta zbog naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica, kao i na ime pretrpljenog straha - kaže izvor "Blica".

Šta ova tužba znači?

Iako je dečak ubica maloletan, tužba protiv njega nije krivični postupak, već deo procedure u parničnom postupku. U parničnom postupku gde ne postoji krivično delo, već "štetni događaj", a dečak ubica je označen kao neko ko je tu štetu izazvao i moraće da ima zakonskog zastupnika, jer je maloletan.

- Dečak nema imovinu. Tužen je formalno, a njegovi roditelji su ti koji će na kraju odgovarati - objašnjava izvor "Blica".

Šta dalje?

Nakon podnetih tužbi, tuženi šalju odgovor na tužbu.

- Nakon toga se zakazuje pripremno ročište, gde se predlažu dokazi. Trebalo bi da se neosporno utvrdi da je maloletnik izvršilac. Radiće se veštačenja, veštaci moraju da se izjasne o pretrpljenom bolu oštećenih - objašnjava naš izvor.

Kako dalje navodi, dečak ubica neće prisustvovati ovim ročištima jer će imati svog zakonskog zastupnika. Pošto su tuženi i roditelji, oni ne mogu da budu i zakonski zastupnici u ovom postupku. Moraće da bude određen neko treći.

Otac se nalazi u pritvoru od kako je uhapšen tog 3. maja i na teret mu se stavlja teško delo protiv opšte sigurnosti, jer se sumnjiči da je sina vodio u streljanu, obučavao ga da rukuje oružjem, kao i da oružje kojim je počinjen masakr nije držao po propisima.

Zbog čega roditelji tuže?

Roditelji i drugi članovi porodica žrtava zločina koji je celu Srbiju zavio u crno tuže, prema pravnom shvatanju, za naknadu nematerijalne štete - zbog smrti bliskog lica i za pretrpljen bol i strah.

S druge strane, kako je ranije objasnio advokat koji zastupa jednu od porodica, oni to čine kako bi izgurali pravdu.

- Tačno je da je podneta. Ali bih je shvatio kao još jednu vrstu pritiska. To je potpuno odvojeni postupak. Njome se traži da se utvrdi odgovornost za duševnu bol zbog smrti bliskog lica i strah. To je front da se vrši pritisak. Dečak ubica krivično ne može da odgovara; po drugom, koje reguliše pitanje zakona o obligacionim odnosima, ako je dete starije od sedam godina do 14 godina i sposobno je da rasuđuje u trenutku izvršenja krivičnog dela, on bi nekako mogao da odgovara imovinski na drugi način. Ako roditelji ipak žele neku pravdu i ovo pitanje može biti interesantno u budućnosti - rekao je ranije advokat Stefan Čorda.

Kako je on rekao, ovde nije namera novac, već da se zadovolji kakva takva "zemaljska pravda".

Kako se određuje iznos odštete?

S obzirom na to da oštećeni traže nadoknadu štete, usled duševnog bola izazvanog smrću bliskih osoba, sud je privremeno preneo u depozit javnog izvršitelja iznose novca koje je ocenio kao dovoljne za isplatu štete. Koliko je to zapravo novca? Istina je, da ne postoji striktno određeno pravilo, kao ni propisani iznosi.

- To se odmerava u svakom konkretnom slučaju u vezi sa članom 200 Zakona o obligacionim odnosima. Znaci za pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog lica sud ce, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i njihovo trajanje to opravdava dosuditi pravičnu novčanu naknadu a prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu nematerijalne štete kao i o visini njene naknade sud će voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome sluzi ta naknadu - objašnjava sagovornik "Blica".

Kako smo već naveli, u parničnom postupku članovi porodice se saslušavaju i onda sud procenjuje u svakom konkretnom slučaju koliko je to novca.

Oni se saslušavaju na okolnosti bliskosti sa stradalima, kao i o visini njihovog bola izazvanog smrću žrtava.

Dečak ubica svedočio i izneo nove detalje

U stravičnom zločinu koji je počinjen 3. maja tada trinaestogodišnji dečak je usmrtio 10 osoba i ranio još šest. Na licu mesta je stradalo osmoro učenika i školski čuvar, dok je devojčica A. A. preminula 15. maja od zadobijenih povreda.

Nakon dva i po meseca od zločina, 18. jula dečak ubica je prvi put progovorio o masakru koji je počinio. Iako on neće ući u sudnicu kao okrivljeni, pojavio se pred tužilaštvom u postupku koji se vodi protiv njegovog oca.

On je četiri sata ispitivan putem video linka. Bili su prisutni i roditelji neke od ubijene dece. I oni su postavljali pitanja dečaku koji je ubio njihovu decu.

Dečak nije mogao da objasni zbog čega je počinio zločin, a jedini razlog koji je naveo jeste "da je imao loša osećanja prema vršnjacima."

- Izjavio je da se kaje. Nije želeo da vidi slike drugova koje je ubio i u objašnjenju je rekao da mu je neprijatno - naveo je izvor "Blica".

Prema saznanjima "Blica", dečak ubica je svedočio da je na ideju da ubija u "Ribnikaru" došao mesec dana pre zločina, gledajući jedan dokumentarni film. Plan je pravio između dve i tri nedelje.

Isprva je sastavio kraći spisak đaka koje je nameravao da ubije, ali ga je naposletku produžio sa više imena. Tvrdi da je, navodno, listu sastavljao "tako da je više razmišljao koga ne bi pogodio".

Dečak ubica je tvrdio da mu "nije bilo lako da dođe do oružja". Sef s pištoljem je bio postavljen veoma visoko, skoro pri plafonu, a morao je da sazna i šifru za otključavanje.

- Kad ga je tata otključavao video sam da je šifra 637 - objasnio je dečak ubica kako je došao do oružja.

Dečak ubica je u iskazu potvrdio da njegov otac voli oružje i da ga je vodio u streljanu. Ipak, rekao je da mu prvi kontakt s oružjem nije omogućio otac, već instruktor u streljani.