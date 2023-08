ŠTA ĆE BITI SA BEBOM ČIJA JE MAJKA UBIJENA? Ko i na koji način može da preuzme staranje o devojčici koja je preživela horor u Gradačcu

Nakon velike tragedije koja je potresla Gradačac, kada je Nermin Sulejmanović ubio svoju suprugu, pa nastavio krvavi pohod, dok je njihova beba ležala na pločniku u krvi, javnost se opravdano pita i brine za sudbinu devojčice stare devet meseci, koja je u jednom danu ostala bez oba roditelja.

Dete višestrukog ubice Nermina Sulejmanovića iz Gradačca, koji je u petak ubio tri osobe i ranio još tri, je zbrinuto i nije povređeno, potvrđeno je iz Tužilaštva tuzlanskog kantona. Ono je kasnije hospitalizovano u bolnicu iz preventivnih razloga.

Na uznemirujućem snimku u kojem je Sulejmanović izvršio ubistvo supruge čuje se plač bebe, a zatim scena koja budi jezu i slama srca.

Beba koja leži u krvi na pločniku, dok njen otac monstruozno ubija njenu majku.

Jedna devetomesečna devojčica je 11. avgusta ostala bez oba roditelja i to na najtragičniji način. Koja je njena dalja sudbina?

Kako za "Blic" objašnjava Predrag Ristić, advokat iz Bijeljine, o daljoj sudbini devojčice odlučuje nadležni Centar za socijalni rad, koji je dužan da pribavi mišljenje stručnjaka i da sarađuje sa ostalim institucijama i odlučuje kome će dete biti povereno.

- Radi se o situaciji stavljanja pod starateljstvo deteta kojem su oba roditelja umrla. Postupak mora biti hitan i vodi ga Centar za socijalni rad (CZSR). On je zadužen kao organ starateljstva da po hitnom postupku predloži sve mere za zaštitu maloletne ličnosti i po potrebi donese i privremene mere u cilju sto potpunije zaštite. Glavni cilj CZSR je da se što pre i da se na što bolji način zaštiti ličnost maloletne osobe - navodi za "Blic" advokat Predrag Ristić.

Dete ide u ustanovu ili kod određenog staratelja

Kako on objašnjava, CZSR je taj koji odlučuje kome će dalje poveriti dete na staranje - da li je to neka druga osoba ili ustanova u kojoj bi dete bilo smešteno.

- CZSR prikuplja podatke od svih relevantnih institucija. Ustanova u koju je smešteno dete ili staratelj koji preuzme brigu su dužni da o detetu vode računa kao da su mu roditelji. Važno je da sve osobe iz detetove okoline sa kojima ima neki odnos, kao i sve relevantne institucije, organi i stručna lica sarađuju sa CZSR kako bi se donela najbolja odluka - objašnjava advokat Ristić.

Moguće je da se rođaci ili prijatelji bliski porodici samostalno jave i da izraze želju da dete bude pod njihovom zaštitom, ali oni prolaze kroz analizu stručnog tima, koji ispituje da li su podobni staraoci. Ono što se ima u vidu je uzrast deteta, odnosi koje je imala sa ljudima iz okoline, kao i psihičko i fizičko zdravlje tih ljudi, ali pre svega štićene osobe.

Odluka o tome ko je staratelj može i da se menja, objašnjava advokat.

Rok za odluku je do 60 dana

- Zakon predviđa mogućnost i da organi, ustanove, srodnici štićene osobe, kao i svaki građanin podnese prigovor na rad staratelja ili organa starateljstva, nakon čega CZSR ispituje donetu odluku - navodi naš sagovornik.

Sa druge strane, ukoliko je starateljstvo dodeljeno određenoj osobi, ona se istog ne može osloboditi, bez saglasnosti Centra za socijalni rad.

- U konkretnom tragičnom slučaju mogu pretpostaviti da je beba upućena u bolnicu dok traje postupak. Prema Zakonu o upravnom postupku konačna odluka bi trebalo da bude doneta u roku do 60 dana. Ipak, važnije je da se donese pravilna odluka, nego da ona bude što pre, a privremene mere imaju za cilj efikasnost i hitno reagovanje u zavisnosti od konkretnih okolnosti - istakao je advokat Predrag Ristić.

Koga sve od rodbine ima devojčica koja je u jednom danu ostala bez oba roditelja

Zna se da Nizama ima sestru koja se do sada, skrhana bolom, nije oglašavala u javnosti osim što je na svom profilu na društvenim mrežama podelila sudsko rešenje kojim su protiv siledžije i ubice Nermina Suljemanovića ukinute sve mere iako je bilo prijava za porodično nasilje.

Takođe, poznato je da Nizama ima i tetku kod koje se bila sakrila pre nego što je ubica pronašao i oteo, ali se do sada od rodbine nije više niko oglašavao. Uz pomenutu tetku ima i brata od tetke Nedima Pamukovića koji je pokušao da je zaštiti pa je ubica i njega ranio.

Dakle, devojčica sigurno ima tetku, baba-tetku i jednog strica.

Za ostalu rodbinu i potencijalne staratelje za sada se ne zna, ali je moguće da devojčicu preuzme i neko od Nizaminih prijatelja.

"Zašto si mi ubio mamu?"

Jedna od objava koja se pojavila na Fejsbuk stranici "Gradačac" odjeknula je regionom zbog načina na koji je napisana. Naime, autor je tekst prilagodio kao da se ubici Sulejmanoviću obraća njegovo dete. Što zbog samog teksta, što zbog načina na koji je ubica zverski lišio života partnerku i još dvoje ljudi, mnogi su ovaj tekst pročitali u suzama.

- Babo moj, bila sam tako mala, imala sam samo devet meseci kad si mi zadao najveću bol u životu. Zašto si to uradio, babo? Zašto si mi ubio mamu? Zašto baš pred mojim očima, babo? Bila sam tako mala da nisam mogla ništa ni reći, ni mamu odbraniti, ostavio si me na podu da ležim tako bespomoćna i gledam kako je tučeš, kako je prebijaš do iznemoglosti. Zašto si to uradio babo? Oduzeo si mi nešto najpotrebnije u životu, oduzeo si mi snagu, moj miris, dušu, zaštitu, sve si mi oduzeo i ostavio me samu… da odrastam bez mame i bez tebe, babo - navedeno je u objavi.

- Trebalo je da budeš uz nas, uz mene, a ne protiv nas i da me ostavljaš samu. To ni najveći neprijatelj ne bi mogao da mi uradi, ali ti si, babo, uradio. Mogao si me ostaviti samu, mogao si mi ubiti majku, mogao si mi oduzeti detinjstvo, ali, babo, nadam se da nikada u životu neću naići na osobu kao što si ti, a pogotovo da to bude moja voljena osoba. I kada odrastem verovatno ću se pitati zašto nemam roditelje kao sva deca, slomiću se kada čujem sve ovo… gledaću drugu decu kako ih mama čuva, gledaću kako ih babo nosi na ramenima dok oni imaju onaj mali dečiji osmeh. To će biti deca koju babo neće ostaviti samu u šumi i pred njima ubiti njihovu mamu jednim metkom iz pištolja. Svi će imati svoje detinjstvo, a ti si meni, babo, moje, oduzeo i mamu i babu i detinjstvo, oduzeo si mi sve… Ostah siroče zbog tebe, babo. L. M. - piše u objavi koja se od juče deli u stotinama na društvenim mrežama.

Usled velike tragedije koja je zahvatila grad, u Gradačcu je proglašena trodnevna žalost.

Podsećamo, Nermin Sulejmanović, koji je počinio trostruko ubistvo, počevši od svoje nevenčane supruge Nizame Hećimović, već je prijavljivan policiji za nasilje u porodici.

On je ubio je svoju suprugu ispred vikendice u mestu Sibovac, nedaleko od Gradačca, dok je njihova ćerka ležala u lokvi krvi i plakala.

Kako se moglo videti na uznemirujućem snimku koji je sada obrisan, on je pitao nesrećnu ženu zašto ga je prijavila policiji, a ona je odgovorila da se bojala za sebe i dete.

Nakon što je pretukao i ubio svoju nevenčanu suprugu, Nermin je ubio još dvoje ljudi, oca i sina (23), turske državljane, Džengiz Ondera i Denisa Ondera. U krvavom piru je ranjena i majka, tačnije supruga ubijenih, koja se nalazi u životnoj opasnosti na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju u Tuzli.

