OTKRIVENI DETALJI ISTRAGE TRAGEDIJE U BUDVI: Vesela i nasmejana vinula se u visine ni ne sluteći da šta će uslediti! Rođaka snimala kobni let?!

Istraga tragedije koja je potresla region do sada je utvrdila da je Novosađanka (19) na letovanje u Budvu došla sa rođakom i njenom bebom, koja je s njima bila i neposredno pre velike tragedije.

Vesela i nasmejana vinula se u visine ni ne sluteći da će poginuti, a rođaka koja ju je raspoloženo i spokojno snimala na telefon nije videla sam pad u more sa 50 metara, jer je vožnjom zamakla za brdo.

Tragedija u Budvi se dogodila, podsetimo, 28. maja kada je devojka pristala na besplatnu vožnju parasejlingom u zameni da se snimi za reklamni spot budvanske agencije koja se decenijama bavi atraktivnim vodenim sportovima. Prošla je obuku tokom koje je, kako se navodi, bila raspoložena i vesela i nije pokazivala strah, ni paniku što će se uskoro naći na nekoliko stotina metara iznad mora.

Rođak nastradale tinejdžerke potresnim glasom opisao nam je ranije, kako je došlo do nesreće, a otkrio je i da rođaka koja je bila s devojkom nije videla sam čin stravične tragedije.

- Kobnog jutra su otišle na plažu. Nisu ni kupile tu kartu za parasejling, već im je mladić na plaži iznenada prišao i ponudio besplatnu vožnju. Ona je pristala i tražila je od rođake da je slika i snima dok ide na parasajling. Mahala je dok je bila na parasejlingu sa te niže visine, videlo se da uživa, a onda su zamakli za brdo i počeli su da je dižu sve više i više, izmakla je strini iz vidokruga i tada se i desila tragedija, tako da ona nije videla tragediju - rekao nam je neutešni rođak.

Devojka je pre samog poletanja bila vedra i raspoložena, a zajedno sa rođakom je isplanirala ceo odmor.

- Sve su isplanirale, za sutradan je bila najavljena kiša, pa su zbog toga kupile kartu i za bazen. Međutim, nikada nije otišla na to... Stvarno ništa nije ukazivalo na to da bi ovako nešto moglo da se desi. Niko nije mogao ni da zamisli ovako nešto - naveo je rođak.

"Ostaće misterija šta je ona u tom trenutku razmišljala"

Inače, na video snimku koji traje svega trideset sekundi navodno se vidi kako devojka pokušava da otkopča sigurnosni pojas, a nakon što to uspe skida ga i izvlači se iz bezbedonosnog sedišta koji je fiksiran sa padobranom. Ovaj snimak uznemirio je javnost koja se i dalje pita šta je to lepu devojku navelo da skine prsluk i pojas i skoči u more sa visine od 50 metara.

- Ostaće misterija šta je ona u tom trenutku razmišljala. Snimak pokazuje jasno da je sama skinula zaštitnu opremu sa sebe i pala, ali razlog zbog kog je to uradila je misterija. Nakon stravične tragedije može se čuti nekoliko scenarija od stručnjaka, a jedan od njih je da je devojka u jednom trenutku dobila napad panike i straha da je odlučila da skoči - navodi izvor za medije i dodaje:

- S druge strane postoji mogućnost da je pomislila da je dovoljno blizu vode i želela je da skoči u more. Dok postoji i opcija da je pokušala da dozove pomoć i prekine let iz nekog razloga. Za sada je razlog pada nepoznat, a istragu vodi tužilaštvo u Kotoru koje za sada nema osumnjičenog zbog tragedije.

Tinejdžerka iz Novog Sada biće sahranjena u ponedeljak.



Autor: Jovana Nerić