MLADIĆ JOJ PRIŠAO NA PLAŽI I PONUDIO BESPLATNU VOŽNJU! Najnoviji detalji nesreće u Budvi, prijatelj otkrio: Rođaka je bila s njom kad je poletela

Tinejdžerka (19) iz Novog Sada stradala je prekjuče u Budvi tokom parasejlinga, gde se, kako saznajemo od njenih bliskih prijatelja, uputila sa rođakom i njenom bebom. Kako kažu prijatelji, tinejdžerka je sa strinom isplanirala zajednički odmor, ali i taj kobni dan, koji je nažalost prekinula strašna tragedija.

- Otišla je u Crnu Goru sa rođakom i njenom bebom. S obzirom na to da je suprug rođake u to vreme bio u inostranstvu, tinejdžerka je otputovala sa njom kako bi joj se našla i pripomogla joj oko deteta, ali i da malo uživaju zajedno na plaži i da odmore - započeo je priču prijatelj devetnaestogodišnje Novosađanke.

- Kobnog jutra su otišle na plažu. Nisu ni kupile tu kartu za parasejling, već im je mladić na plaži iznenada prišao i ponudio besplatnu vožnju. Ona je pristala i tražila je od rođake da je slika i snima dok ide na parasajling. Mahala je dok je bila na parasejlingu sa te niže visine, videlo se da uživa, a onda su zamakli za brdo i počeli su da je dižu sve više i više, izmakla je strini iz vidokruga i tada se i desila tragedija, tako da ona nije videla tragediju - dodao je naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, devojka je pre poletanja bila jako vesela i raspoložena, a zajedno sa rođakom je isplanirala ceo odmor.

- Sve su isplanirale, za sutradan je bila najavljena kiša, pa su zbog toga kupile kartu i za bazen. Međutim, nikada nije otišla na to... Stvarno ništa nije ukazivalo na to da bi ovako nešto moglo da se desi. Niko nije mogao ni da zamisli ovako nešto, a očigledno ni ona, pošto je isplnairala svoj odmor i sve šta će raditi...

Devojka je, kako kaže sagovornik Kurira, bila puna života, imala je mnogo planova i za budućnost, a tek je imala 19 godina, i ceo život je bio pred njom, a sada je čitava njena porodica zavijena u crno.

Prijatelji kažu da ne znaju šta se dogodilo tokom leta, da li ju je uhvatila panika ili se nečega uplašila.

- Više verzija kruži, razne priče se pojavljuju... Od toga da je gliser prebrzo vozio, do toga da su sajle na padobranu počele da popuštaju... Ipak sve je to još uvek u fazi istrage i niko sa sigurnošću ne može u ovom trenutku da kaže šta je dovelo do toga da padne u more i nastrada - kaže naš sagovornik, vidno potresen onim što se dogodilo u Crnoj Gori.

Podsetimo, tinejdžerka je stradala prekjuče tokom parasejlinga, kada se iz zasad neutvrđenih razloga, odvezala sa sigurnosne sajle i pala sa visine od oko 50 metara pravo u more. Hitna pomoć je odmah odreagovala, međutim, devojci nije bilo spasa.

Kako takođe navodi naš izvor, devojka nije imala alkohola u krvi, a pored obdukcije, naloženo je i niz drugih radnji kako bi se razjasnilo činjenično stanje i kako bi se sasvim rasvetlio ovaj nesrećni događaj.

- Istraga treba da pokaže pre svega da li je sve bilo tehnički ispravno pre leta, počev od glisera koji je upućen na tehički pregled, takođe naređena su i veštačenja kompletne opreme, što će pokazati da li je bilo nekih propusta u tom smilu. Pregledaće se i snimci sa kamera, kako onaj koji je zabeležio izbliza pad, tako i sa drugih koje su eventualno snimile let - kaže izvor za Kurir.

U međuvremenu se oglasio i Mirko Krdžić, vlasnik agencije za vodene sportove iz Budve.

- Svi smo u šoku posle nesreće koja se dogodila. Pilot, koji je vozio gliser, bio je nem posle pada devojke, nije bio u stanju da progovori. Ja sam otišao na mesto nesreće čim su mi javili. Radim ovaj posao 20 godina, a to je više od 1.000 letova i sve je bilo u redu - rekao je on i dodao da ne može da iznosi detalje iz istrage.

- Devojka je bila raspoložena i vesela pre leta. Nije bila ni pijana niti drogirana. Nije pokazivala strah od letenja niti visine. Ona je na početku leta mahala prijateljima koji su bili na plaži, kao i oni njoj. Napravljen je krug pored plaže i sve je bilo u redu - rekao je između ostalog Krdžić i dodao da je devojka u trenutku smrti snimala spot za ovu rekreaciju, koji je trebalo da bude predstavljen turistima. Najverovatnije zbog toga joj je i ponuđeno da besplatno leti parasejlingom.

Autor: Jovana Nerić