NAJNOVIJI DETALJI STRAVIČNE NESREĆE U BUDVI: Oglasio se vlasnik agencije koja je realizovala kobni let mlade Novosađanke - Evo šta se dešavalo pre tragedije

Strašna tragedija odigrala se juče u Budvi kada je mlada Novosađanka (19) izgubila život u nesreći tokom parasejlinga.

Sada se oglasio vlasnik agencije za vodene sportove iz Budve Mirko Krdžić, koji je govorio za Alo.

- Žao mi je zbog smrti mlade devojke. Nadam se da ću videti njene roditelje da im izjavim saučešće. Svi smo u šoku posle nesreće koja se dogodila. Pilot, koji je vozio gliser, bio je nem posle pada devojke, nije bio u stanju da progovori. Ja sam otišao na mesto nesreće čim su mi javili. Radim ovaj posao 20 godina, a to je više od 1.000 letova i sve je bilo u redu – rekao je on i dodao da ne može da iznosi detalje iz istrage.

– Posle tragedije sam bio u policiji do 23 sata, dok sam današnje jutro proveo u Lučkoj kapetaniji Budve gde sam dao izjave. Istraga je u toku i proverava se, pre svega, ko je dao snimak i kako je on procurio u javnost. U toku su tehnički pregledi celokupne opreme, a čekaju se i rezultati obdukcije – objasnio je naš sagovornik i osvrnuo se na bezbednost tursita koji se odluče na let padobranom iznad mora.

– Devojka je bila raspoložena i vesela pre leta. Nije bila ni pijana niti drogirana. Nije pokazivala strah od letenja niti visine. Ona je na početku leta mahala prijateljima koji su bili na plaži, kao i oni njoj. Napravljen je krug pored plaže i sve je bilo u redu - rekao je između ostalog Krdžić.

Ožalošćeni otac nastradale devojke se oglasio

- Istina je, došlo je do nesreće. Upravo sam krenuo tamo. Ne mogu dalje ništa da vam kažem, razumite - rekao je potreseni otac za Republiku.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama se vidi devojka koja se hvata s obe ruke za padobran, nakon čega skida prsluk i odvezuje sigurnosni pojas.

U sledećem momentu okreće se licem ka vodi i pada. Odmah nakon pada ona je barkom prevezena u gradsku marinu, gde je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt.

Od mlade devojke se na mrežama opraštaju njeni najmiliji

- Da mogu da biram opet sa kim bih provela detinjstvo, opet bi izabrala sa tobom, počivaj u miru.

- Bog te je prerano uzeo od nas, ništa više nije isto, nedostaješ anđele moj.

- Lepa moja, počivaj u miru - piše u nekim od postova.

Takođe se oglasila i škola u koju je išla.

- Sa velikom tugom vas obaveštavamo da nas je iznenada napustila naša draga učenica. U ovim bolnim danima, naše misli su uz njenu porodicu, prijatelje i sve koji su je voleli.

Komšije u šoku

Kako su komšije jednog novosadskog naselja objasnile, u šoku su zbog vesti.

- Ne mogu da verujem da je to istina. Ona je divno dete. Divna je ta porodica čitava. Otac i majka i njihovo dvoje dece, mladi su ljudi i roditelji, uvek spremni da svima pritrče u pomoć. Ima mlađeg brata. Učila je školu i bila veoma odgovorna. Uznemirena sam i ne znam kako da dočekam njenog oca i majku ako je ovo zaista istina. Kako da pogledam njenu majku, šta da kažem ocu - rekla je jedna od njegnih komšinica.

Autor: I.B.