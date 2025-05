'OTIŠLA NA ODMOR I STRADALA' Progovorile drugarice tinejdžerke koja je poginula u Budvi: Ništa nije ukazivalo na to da bi sebi naudila (FOTO+VIDEO)

Nesreća u kojoj je nastradala mlada Novosađanka dogodila se tokom parasejlinga

Novosađanka (19) stradala je juče u Budvi tokom parasejlinga. Hitna pomoć je brzo reagovala, ali, nažalost, devojci nije bilo spasa. Nekoliko sati nakon tragedije, njene tri drugarice bile su uplakane ispred zgrade gde je stradala devojka živela sa porodicom. U suzama smogle su snage tek da kažu nekoliko reči o stradaloj drugarici.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada se tinejdžerka, iz još uvek neutvrđenih razloga, odvezala sa sigurnosne sajle i pala sa visine od oko 50 metara pravo u more.

- Ona je nedavno otišla u Crnu Goru na odmor. Ništa nije ukazivalo na to da bi sebi naudila - rekle su kroz suze njene prijateljice

Komšinica koja je izašla iz zgrade, jedva je izustila rečenicu:

- Tragedija. Bila je divna, uvek nasmejana. Dolazi iz skladne porodice. Svi smo u šoku.

Visina od 400 metara i tura duga sat vremena

Nesreća u kojoj je nastradala mlada Novosađanka dogodila se tokom parasejlinga, popularne letnje aktivnosti u kojoj se osoba uz pomoć padobrana podiže visoko iznad mora dok je vuče gliser.

Ovakve vožnje, kako se navodi na sajtu agencije preko koje je Novosađanka zakazala let, se odvijaju na visinama i do 400 metara, traju oko 15 minuta, dok čitava tura traje do sat vremena. Aktivnost je popularna među turistima, ali zahteva strogo poštovanje bezbednosnih mera i ispravnost opreme.

- Trenutno o tome ne možemo da razgovaramo preko telefona. Moramo da sačekamo da cela istraga bude završena - kratko je rečeno u agenciji preko koje je devojka prijavila let.

Nadležni organi u Crnoj Gori pokrenuli su zvaničnu istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti nesreće.

Nastradala devojka je prethodnih dana na svom "Instagram" nalogu objavljivala fotografije iz Crne Gore i apsolutno ništa nije moglo ni da nasluti da će doći do ovakve tragedije.

Nedugo nakon vesti o tragediji, video-snimak na kom se nesrećna devojka otkopčava i pada sa 50 metara visine, objavljen je na društvenim mrežama.

Prema rečima očevidaca, devojka je pala u vodu i odmah je čamcem prevezena do gradske marine, gde je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje njenu smrt.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

U Upravi policije u Crnoj Gori i dalje nema detalja.

- Utvrđuje se da li se radi o nesrećnom slučaju ili je reč o samoubistvu - kaže izvor.

Istraga je u toku.

Autor: D.B.