Prve reči oca devojke koja je poginula na parasejlingu u Budvi: Nesrećni čovek uspeo da izusti samo jedno

Novosađanka T.R. (19), koja je poginula prilikom parasejlinga u Budvi, sahranjena je u ponedeljak na Gradskom groblju u Novom Sadu.

Njen otac je kratko prokomentarisao situaciju u kojoj se nalazi.

- Razumite me, nisam u stanju da pričam još, ne bih ništa iznosio, izvinite - rekao je on i zamolio samo jedno, a to je da ga svi shvate u najvećem bolu i tuzi.

Sahrani je, pored članova porodice, prisustvovalo nekoliko stotina rođaka, komšija, prijatelja, drugarica i drugara nesrećne devojke.

Jedna od drugarica stradale devojke je, pre nego što je beli kovčeg s telom spušten u grobno mesto, oproštajni govor.

- Sećamo se svih naših susreta i razgovora. S tobom je uvek bilo veselo i bilo je vedrih tema. Bila si hrabra, ali nas je, nažalost, sudbina razdvojila. Bila si puna života i tvoja Detelinara bila je mesto našeg okupljanja. Uvek si bila iskrena i nepokolebljiva - rekla je ona.

