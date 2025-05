Tragična vest, koja je stigla iz Crne Gore, tačnije Budve, da je T.R. (19) stradala u padu sa parasejlinga, ostavila je u suzama mnoge, a najviše njene bližnje - porodicu i prijatelje.

Njene drugarice sa kojima je odrasla, skrhane bolom, oprostile su se od T.R. uz reči koje paraju dušu.

"Da mogu da biram sa kim bih provela detinjstvo, opet bih izabrala sa tobom", samo je jedna od poruka, kao i: "Počivaj u miru, anđele", "Lepi moj". Ovo su samo neke od mnogih poruka upućene poginuloj devojci, piše Informer.

Podsetimo, nesreća u kojoj je nastradala mlada Novosađanka dogodila se tokom parasejlinga, popularne letnje aktivnosti u kojoj se osoba uz pomoć padobrana podiže visoko iznad mora dok je vuče gliser.

Ovakve vožnje, kako se navodi na sajtu agencije preko koje je devojka zakazala let, se odvijaju na visinama i do 400 metara, traju oko 15 minuta, dok čitava tura traje do sat vremena. Aktivnost je popularna među turistima, ali zahteva strogo poštovanje bezbednosnih mera i ispravnost opreme.

Nadležni organi u Crnoj Gori pokrenuli su zvaničnu istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti nesreće.

Oglasio se vlasnik agecije za vodene sportove

Vlasnik agencije za vodene sportove iz Budve M. K., oglasio se za Alo i rekao da je "devojka pre leta bila vesela".

-Devojka je bila raspoložena i vesela pre leta. Nije pokazivala strah od letenja niti visine. Ona je na početku leta mahala prijateljima koji su bili na plaži, kao i oni njoj. Napravljen je krug pored plaže i sve je bilo u redu- rekao je između ostalog vlasnik agencije.

Postavljala srećne fotografije iz Crne Gore

Stradala devojka je prethodnih dana na svom "Instagram" nalogu objavljivala fotografije iz Crne Gore i apsolutno ništa nije moglo ni da nasluti da će doći do ovakve tragedije.

Prema rečima očevidaca, devojka je pala u vodu sa velike visine i odmah je čamcem prevezena do gradske marine, gde je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt.

Kako su naveli iz policije Crne Gore, utvđuje se da li se radi o nesrećnom slučaju ili je reč o samoubistvu. Istraga je u toku.



Autor: Jovana Nerić