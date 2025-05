15 DANA PRE SMRTI PROSLAVILA 19. ROĐENDAN! Imala je mnogo želja i planova, ništa nije slutilo na tragediju

Devojka (19) iz Novog Sada nastradala je u sredu u Budvi kada je pala u more sa visine od 50 metara tokom parasejlinga. Tinejdžerka je samo dve nedelje pre kobnog pada, tačnije 13. maja, proslavila rođendan, tvrde njeni neutešni prijatelji.

Lepa Novosađanka, podsetimo, bila je na moru sa rođakom i njenom bebom. Uživale su na letovanju koje je tragično prekinuto nakon što je devojka dobila ponudu za besplatnu vožnju atraktivnim vodenim sportom.

- Proslavila je rođendan 13. maja i bila je jako srećna, puna želja i planova. Niko nije ni slutio da će doći do tragedije i da ćemo je zauvek izgubiti - kaže prijatelj devojke od koje se danima opraštaju brojni drugari, ali i tužna porodica.

Samo dan nakon rođendana devojka je na svom Instagram profilu objavila nekoliko fotografija na kojima pozira u belo-bež kombinaciji dok sedi u jednom restoranu. Inače, na profilu Novosađanke može se videti koliko je volela da putuje i da fotografiše mesta koja posećuje.

Na društvenim mrežama, podsetimo, nakon nesreće pojavio se vrlo uznemurujuć snimak na kom se vidi trenutak pada devojke. Snimak traje tridesetak sekundi. Kamera je zabeležila kako ona najpre pokušava da otkači sigurnosni pojas, a kada joj to uspeva, skida sa sebe prskuk za spasavanje, otkopčava pojas kojim je bila vezana preko stomaka, a potom ispada iz "sedišta" i sa 50 metara visine pada u more. Pošto je upala u vodu, devojku su stavili na čamac i odvezli je do marine, gde ju je preuzela ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

Tinejdžerka će na večni počinak biti ispraćena u ponedeljak na novosadskom Novom groblju. Istraga povodom smrti je i dalje u toku i ona će utvrditi sve detalje.

Autor: S.M.