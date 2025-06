Kad pogledamo more, videćemo te gore: Potresna objava rođake devojke koja je nastradala u Budvi - Poznato kada će biti sahranjena

Rođaka Tijane Radonjić, koja je tragično nastradala u Budvi u sredu, 28. maja kada je pala u more sa visine od 50 metara tokom parasejlinga, oprostila se od nje na društvenim mrežama.

- Nemamo reči kojima bismo opisali sve ovo što proživljamo i kako se osećamo. Nemi smo - napisala je rođaka na jdnoj društvenoj mreži.

Devojka je, podsetimo, bila na moru upravo sa tom rođakom i njenom bebom. Uživale su na letovanju koje je tragično prekinuto tako što je lepa tinejdžerka dobila ponudu za besplatnu vožnju atraktivnim vodenim sportom, navodno u zamenu za to da se nađe na reklamnom spotu agencije pred turističku sezonu.

Hrabra i neustrašiva

- Ono što znamo i u šta smo sigurni je to da si se borila do poslednjeg sekunda i bila toliko hrabra da pokušaš da spaseš svoj mladi život, ali nažalost nisi uspela. Toliko si bila hrabra i neustrašiva. Mi koji te poznajemo znamo koliko si se radovala životu, i svemu što je sledilo, maturi, fakultetu, Španiji, tvom odlasku u Ameriku, o kojoj si toliko pričala. Svet je bio pred tobom, čekao te je - napisala je na svom Instagram profilu neutešna rođaka koja je bila s tinejdžerkom i u momentu same nesreće.

Ona je u potresnom obraćanju javnosti navela i da joj rođaka već sada neopsivo nedostaje.

- Nedostaješ neopisivo, okrećemo se i čekamo da se odnekud pojaviš, nazoveš, ali ne. Putuj mirno, počivaj u miru, i nađi sebi neko more tamo gore koje si toliko volela. Volimo te beskrajno.



Nakon ove objave koja je pratila fotografiju devojke nedugo zatim usledila je još jedna potresna objava.

- Ne mogu da verujem da ovo pišem. Trebalo je da sada razmišljamo koje kupaće da ponesemo, gde ćemo piti kafu dok beba spava, koju pesmu da pevamo u kolima. Trebalo je da uživamo u suncu i da mi kažeš: "Idi, odmori, ja ću sad sa bebom". Trebalo je da slavimo maturu, a ne da te ispraćamo. Još čujem tvoj smeh. Još vidim kako držiš mog sina i kako mu pričaš, kako se smeješ dok se on smeje - navela je neutešna žena.

Ona je istakla da je nastradala devojka bila izuetno voljena i da nikada neće biti zaboravljena.

- Nikad nećeš nestati iz naših razgovora, iz mog srca, iz osmeha mog sina. Pričaću mu o tebi, kako si bila najlepša, najveselija, kako si znala da uneseš radost gde god da se pojaviš. Nadam se da si sada negde gde je mir. Gde te niko ne diže previsoko i gde nikad više nećeš moći da padneš. Volimo te, do neba i nazad. I kad pogledamo more, videćemo te gore - kako letiš visoko, ali ovog puta sigurno, slobodno, bez straha - napisala je rođaka.

Sahrana u ponedeljak

Istraga povodom smrti devojke je i dalje u toku, Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru prikuplja sve neophodne informacije i dokaze, nakon čega će utvrditi kako je došlo do kobnog pada. U javnosti se pojavio i video-snimak na kome se vidi kako je tinejdžerka tokom leta skinula sigurnosni pojas i pala u vodu.

Porodica, rođaci i prijatelji poginulu devojku ispratiće u ponedeljak na večni počinak u Novom Sadu.

Autor: A.A.