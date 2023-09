'SVE SMO REDOVNO PLAĆALI, ĐORĐE NIJE ČESTO DOLAZIO' - Podstanar bombaša iz Smedereva otkrio sve detalje! OVO mu je spasilo život (FOTO+VIDEO)

Aleksandar P., koji je sa svojim sinom Nikolom (21), ćerkom Miljanom (22) i unukom od šest godina živeo kao podstanar u stanu u centru Smedereva čiji je vlasnik bio Đorđe Azarić (57), ispričao je ekskluzivno za Kurir sve detalje njihovog odnosa.

Podsetimo, Azarić je u četvrtak uveče došao na varat kod svojih podstanara i aktivirao eksplozivnu napravu koja je raznela čitava dva sprata zgrade. Tom prilikom Azarić je poginuo, dok su Aleksandrovi sin i ćerka koji su bili u stanu povređeni.

Aleksandar kaže da on u vreme eksplozije nije bio u stanu, već da je bio u šetnji sa unukom što im je i spasilo život! Naš sagovornik kaže i da nisu tačne priče da su oni Đorđu dugovali novac za kiriju i račune.

Podsetimo, sumnja se da je Đorđe Azarić aktivirao eksplozivnu napravu jer je bio ljut na podstanare koji navdono nisu plaćali mesečnu kiriju, ali ni račune, zbog čega je dug bio 7.000 evra. Navodno, malo pre bombaškog napada, Azariću su na vrata kuće u kojoj je živeo došli izvršitelji da napalte dug i kako nam je ispričao jedan njegov rođak to je bajverovatnije bio okidač za ono što je napravio.

Aleksandar P. kaže da je sada sa ćerkom i unukom smešten kod svoje stare i bolesne majke, dok mu je sin u bolnici u Beogradu. Kaže da je stan od Đorđa iznajmio njegov sin Nikola pre pet godina i da su plaćali kiriju od 60 evra mesečno.

- Stanodavca Đorđa Azarića video sam svega pet puta u životu, a moj sin je s njim dogovarao cenu kirije i redovno mu je plaćao dažbine. Sin je pre pet godina došao u taj stan i kirija je bila 60 evra, račune je uzmao Đorđe i on kaže mom sinu toliko su računi i sin mu da novac. Nismo uzimali priznanice i ne znamo šta je Đorđe radio s tim parama, ali tvrdim da smo sve redovno plaćali! - kaže Aleksandar i ističe i da jeste tačno da je njegov sin promenio bravu na stanu pre izvesnog vremena.

- Đorđe je to znao i nije se bunio zbog toga - tvrdi Aleksandar.

Kako dodaje, ne pamti kada je poslednji put video Đorđa.

- Nije često dolazio kod nas. Za sve ove godine video sam ga samo pet puta. Znao je da tada svrati kod nas i da sedne da popije kafu, izuzetno kulturan čovek. Nismo imali problema s njim, a sin se nikada nije žalio na njega, samo je znao da kaže da je dosadan jer puno priča. Koliko znam nije pretio mom sinu, ne znam šta mu je sada bilo - kaže nam Aleksandar.

On je opisao i kako je saznao za eksploziju u svom iznajmljenom stanu na petom spratu zgrade u Smederevu.

- Šetao sam sa unukom i ćerka me je pozvala na mobilni telefon. Rekla mi je da je Đorđe ispred vrata i da se čudno ponaša. Ja sam joj savetovao da mu ne otvaraju vrata nikako i da pozovu policiju i sam sam krenuo ka stanu. Kada sam bio 10 metara od zgrade to je puklo. Odjednom se digla prašina, oko mene su leteli vrata i prozori, strašno je bilo. Ja sam utrčao u zgradu, mrak je bio... Popeo sam se uz stepenice. Sin i ćerka su bili krvavi. Krvave sam ih nosio do ulaza, komšije su mi pomogle - prepričao je dramu Aleksandar P.

Kako kaže, ćerka MIljana je lakše povređena i nju je izveo iz bolnice. Devojka je sva u zavojima, ima zavoj na glavi, a operisala je i lakat pa joj je ruka u gipsu.

- Sin mi je u Beogradu u bolnici. Lekari su uspeli da mu spasu jedno oko, a u drugom ima strano telo, najverovatnije mu je usled eksplozije nešto upalo u oko. I on je operisan i trenutno je u stabilnom stanju. Meni je najvažnije da su mi deca živa i nadam se da će se brzo oporaviti i od povreda i od trauma - kaže on.

Aleksandar P. dodaje i da je pre pet godina, kada je njegov sin iznajmio stan od Đorđa, živeo sam u njemu.

- Kasnije smo mu se priključili i ja i ćerka i unuka. Đorđe se nije bunio, lepo je to prihvatio. Mi smo se preselili jer je ćerka imala problem sa mužem koji je završio u zatvoru - objasnio nam je.

Inače, nastradali Đorđe Azarić je bio programer i živeo je sam u kući u Smederevu, dok je stan u centru grada izdavao ovoj porodici. Oni koji su ga poznavali kažu da je bio miran i da su se šokirali kada su čuli šta je uradio.