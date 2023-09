Naučili smo da o najsurovijim i najopasnijim ubicama saznajemo iz svetskih vesti crne hronike ili dokumentarnih filmova, verujući da se to po pravilu dešava "negde tamo". Ipak, surova stvarnost je tu da nas demantuje i podseti da najmračniji nagoni ljudske psihe ne biraju vreme, mesto ili čak naciju, a za sobom ostavljaju najdublje rane i zastrašujuću realnost da je "negde tamo" ipak i previše blizu.

U poslednjih 15 godina, Srbija se suočila sa stravičnim zločinima u kojima su žrtve čak i deca, a čak devet ubica, krvnici tih zlodela, i dalje su živi.

Najopasnije ubice, među kojima su dečak ubica iz "Ribnikara", Uroš Blažić, ali i Dragan Đurić, Danijel Jakupek... svojim brutalnim zločinima ostavili su dubok ožiljak na našu stvarnost.

Ovo su priče o zločinima koje nikada nećemo zaboraviti, ali i o ubicama koji su svojim monstruoznim postupcima javnost ostavili u najdubljem šoku.

Povezuje ih jedna uznemirujuća crta, a to je da su i dalje živi, leže u specijalizovanim ustanovama i zatvorima ostavljajući bojazan da će se jednog dana ponovo naći na slobodi.

"Ribnikar"

Trinaestodogišnji dečak, učenik OŠ "Vladislav Ribnikar" izveo je krvavi pohod 3. maja 2023. godine. Umesto pribora za školu, on je u ranac spakovao očev pištolj i molotovljeve koktele i krenuo ka svojoj osnovnoj školi samo sa jednim ciljem - da ubije one koji se nalaze na spisku koji je prethodno napravio. Tom prilikom on je ubio devetoro školskih drugova i čuvara škole.

Kako je dečak ubica tokom izvršenja zločina imao 13 godina, nije mogao da bude uhapšen već je smešten u Kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu gde se i danas nalazi. Ipak, javnost se s pravom pita da li će se najmlađi masovni ubica na svetu ikada naći na slobodi.

Uroš B. - Druženje koje se pretvorilo u masakr

Majsko veče u selu Malo Orašje i Dubona pretvorilo se u noćnu moru kada je mladić Uroš Blažić počeo da puca na nasumično okupljene ljude. On je tog 4. maja svoj krvavi pohod započeo u selu Malo Orašje u kojem se oko 23 časova nalazila grupa mladih koji su sedeli oko logorske vatre.

Osumnjičeni je, kako se sumnja, ubio Marka M. (18), Aleksandra M. (18), N.M. (15), Lazara M. (20), Nemanju S. (21) i Petra M. (20) koji je kasnije podlegao povredama.

On je nakon pucnjave u Malom Orašju seo u automobil i krenuo u selu Dubona koje se nalazi desetak kilometra južno od Orašja. Tamo je ubio policajca Milana (22), njegovu sestru Kristinu P. (19) i njihovog prijatelja Dalibora T. (25).

Uhapšen je sutradan u mestu Vinjište u blizini Kragujevca gde je pokušao da se sakrije kod rođaka. Od tada se nalazi u pritvoru i čeka da suđenje počne.

Veljko Belivuk je, kako se sumnja, bio vođa organizovane kriminalne grupe koja je činila najteža krivična dela. Ova grupa krila se iza paravana partizanove navijačke grupe "Iz principa". Njegova desna ruka, kako se sumnja, bio je Marko Miljković.

Belivuku i Miljkoviću se optužnicama koje su podignute stavljaju najteža krivična dela na teret. Oni su osumnjičeni da su svoje žrtve mamili pa potom brutalno ubijali u kući strave u Ritopeku.

Veljko i Marko se nalaze u pritvoru. Suđenje je u toku, a njima preti doživotna robija.

Miloš Mileusnić, krenuo je u januaru 2019. godine iz svog iznajmljenog stana u Ulici Dimitrija Tucovića kod devojke.

Ni slutio nije da će na samom ulazu u dvorište zgrade sresti pomahnitalog Požarevljanina Neđeljka Đurovića. Đurović, koji je prethodnu noć proveo na društvenim mrežama, sa sobom je već imao nož kojim je planirao da napadne prvog koga sretne na ulici jer je tokom besane noći shvatio da je nezadovoljan životom. Nažalost, naišao je na Mileusnića i nasrnuo je na njega.

Naneo mu je smrtonosne povrede, a zatim pobegao.

On je ušao u tramvaj i odvezao se do Poštanske štedionice u Ulici kraljice Marije. Razjaren je ušao unutra kako bi otišao u toalet ali mu radnici obezbeđenja to nisu dozvolili, što ga je još više razjarilo.

Policija je po pozivu radnika ubrzo stigla na lice mesta ispred Poštanske štedionice. Đurović je saslušan zbog pokušaja upada u banku i pušten na slobodu. Policajci tada nisu imali predstavu koga su na kratko ispitivali.Tek nekoliko sati kasnije, nakon završetka uviđaja u Dimitrija Tucovića, utvrdilo se da je reč o Đuroviću. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila.

Viši sud u Beogradu je 14. septembra 2021. godine presudio da je Đurović kriv za teško ubistvo. Iako je tužilaštvo tražilo da bude osuđen na maksimalnu kaznu za delo koje je počinio, sud mu je izrekao kaznu od 30 godina. Đurović bi se tako na slobodi mogao naći 2051. godine.

Vladica Rajković

Anđelina Stefanović (3) silovana je i ubijena u julu 2016. godine u mestu Vratarnica kod Zaječara, a za ovaj zločin Vladica Rajković je osuđen na 40 godina zatvora.

Mala Anđelina je otišla u komšiluk na rođendan svoje vršnjakinje, a tamo se zadesio i rođak domaćina Vladica Rajković.

Predveče je izašao sa rođendana i krišom poveo sa sobom malu Anđelinu. Posle jednog sata gosti su primetili da nema ni Vladice ni male Anđeline, ali on se ubrzo potom vratio. Kad su ga pitali gde je Anđelina, on je tvrdio da ne zna šta se desilo s njom i da je išao kući da se presvuče.

Ljudi mu nisu poverovali, pa je umalo linčovan kad su svi shvatili da je samo on mogao da otme dete. Iste večeri u policiji priznao da je odveo dete nedaleko od sela, gde ju je silovao i ubio tako što joj je razbio glavu kamenom.

Policajci koji su pronašli unakaženo telo devojčice nisu mogli da zadrže suze. Tokom istrage otkriveno je da je Vladica mesec dana ranije ubio i svoju komšinicu Draganu Stanković (47), kod koje je nadničio i dugovao joj novac.

Nakon što ju je ubio, opljačkao ju je, a telo je umotao u tepih i kolicima ga odvezao do Timoka, gde ga je bacio u reku. Policija ga je za to sumnjičila i pre ubistva male Anđeline, ali Vladica je tada uspešno prošao na poligrafu, pa je pušten na slobodu. Monstrum se na suđenju pravdao da se ne seća ubistva male Anđeline jer je bio pijan.

Nakon što je na psihijatrijskom veštačenju utvrđeno da je bio uračunljiv, osuđen je na, po tadašnjem zakonu, maksimalnih 40 godina robije. Kaznu služi u zatvoru "Nova Skela", KPZ Beograd, jednom od najčuvanijih u Srbiji u kojem leže najgori zločinci.

Tijana Jurić je 25. jula 2014. godine nestala nakon odlaska na turnir u malom fudbalu u Rati. Ona je oko ponoći nakon turnira krenula kući u društvu jedne devojčice i dečaka. Na sred puta odlučila je da krene nazad ka Rati kako bi jednom drugu vratila duksericu koju je isto veče pozajmila.

Međutim, drug ju je dugo čekao, a kako se ona nije pojavljivala odlučio je da joj krene u susret. Na sred puta našao je njenu belu patiku i veštački okat.

Potraga za Tijanom započeta je iste noći. Nakon više od deset dana, 7. avgusta, objavljeno je da je uhapšen njen otmičar, a da je njeno telo nađeno u blizini Sombora, 23 kilometra od mesta na kojem je oteta. Tijanu je silovao, a zatim ubio Dragan Đurić, mesar iz Surčina.

Viši sud u Subotici je 2015. godine Đuriću izrekao maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. I on se nalazi u zatvoru "Nova Skela".

Ponedeljak 27. avgust 2007. godine, postao je dan koji će zauvek ostati u pamćenju meštana Novih Banovaca.

Vasilije Trbović i petogodišnji Luka Opačić nestali su tokom šetnje, a potraga za njima otkrila je stravičnu istinu. Njihova tela, obezglavljena i raskomadana, pronađena su pored Dunava. Počinilac ovog zločina, Danijel Jakupek, sakrio je bonsek kojim je kasapio tela zbog čega on nikada nije pronađen. Takođe, ne postoji ni jasan motiv ovog ubistva.

Jakupek se nalazi u specijalnoj zatvorskoj bolnici na lečenju. Viši sud u Sremskoj Mitrovici na svakih devet meseci potražuje izveštaj o Jakupekovom zdravstvenom stanju, a prema poslednjem izveštaju, on je negativan i potrebne su i dalje mere psihijatrijskog lečenja.

Jabukovac

Verovanje da je meta vlaške magije bio je povod da 27. jula 2007. godine gastarbajter iz Austrije, Nikola Radosavljević pretuče svoju suprugu, a potom krene u svoj krvavi pohod u Jabukovcu u kojem je zavio šest kuća u crno i ubio devet osoba.

Kobnog dana, Radosavljević je fizički nasrnuo na svoju suprugu, a zatim skočio u bunar u nameri da se ubije. Međutim, iz bunara ga je izvukao komšija koji mu je spasio život.

Tada je Radosavljević krenuo u svoj krvavi pohod. Radosavljević je ubio Draginju (55) i njenog supruga Branislava Borongića (57), Dragana Đorđevića (22) i njegovog oca Veljka i baku Marinu, Branislava Badejevića (31), Srđana Badžikića (15), Jelicu Banković (37) i Aniku Čogić (62).

Radosavljević je uhapšen na seoskom groblju, dan nakon masovnog ubistva gde je pokušao da izvrši samoubistvo. Kako su tada pisali mediji, policajci su ga tokom hapšenja pitali da li zna šta je uradio, međutim on je tada unezvereno odgovorio: "Ne znam ništa, ne znam ništa!".

Radosavljević je prvo smešten u Specijalnu zatvorsku bolnicu u sklopu Okružnog zatvora u Beogradu.

Kako su mediji tada pisali, on je 2008. godine prebačen u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica" u kojoj se i dalje nalazi i gde prima terapiju pod kontrolom i nadzorom lekara.

