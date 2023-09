UZDRMANO PODZEMLJE PRESTONICE! 6 pucnjava za dva meseca, napadači i dalje haraju gradom: Žrtve poznate policiji ĆUTE O NAPADU!

U poslednjih dva meseca u prestonici dolazi do čestih vatrenih obračuna, a žrtve su mahom odranije poznate policiji. Učestali vatreni obračuni i pucnjava u noge kao opomena ukazuju na to da je podzemlje uzdrmano, a policija trenutno traga za napadačima koji su učestvovali u šest pucnjava!

Poslednji u nizu vatrenih obračuna dogodio se u subotu uveče u Rakovici, kada je ranjen tinejdžer.

Maskirani napadači pucaju u Rakovici

Luka S. (18) je upucan u Jagodinskoj ulici, kada je parkirao automobil ispred svoje kuće. Kako smo pisali, njega su sačekala dvojica maskiranih napadača koji su ispalili nekoliko hitaca, a zatim su pobegli.

- Znamo malog Luku, on je dete, nije valjda on upucan - pričaju za "Blic" komšije upucanog mladića u šoku.

Tinejdžer je učenik i on je ispričao da ne zna ko je, a ni zašto, pucao na njega.

Samo nekoliko dana ranije, u četvrtak ujutru, u Rakovici se dogodio još jedan obračun.

Nenad L. (47) je upucan u noge, a u bolnicu je dovezen privatnim automobilom. Njega su navodno sačekala dva maskirana napadača, i ispalili su hice u noge Nenada L. Pucnjava u noge u podzemlju označava "opomenu", a pretpostavlja se, zbog neraščišćenih računa.

On ne želi da sarađuje sa policijom, što je takođe čest slučaj u poslednje vreme.

Ranjeni muškarac Nenad L. je odranije poznat policiji i on ima krivični dosije.

Ono što je posebno interesantno jeste da je, prema informacijama "Blica", ranjeni muškarac slagao policiju o mestu pucnjave.

Prema nezvaničnim informacijama, protiv Nenada L. se trenutno vodi krivični postupak zbog trgovine droge.

Upucan Drakulin saradnik, kik bokser, policajac..

Podsetimo, samo nekoliko dana pre pucnjave u Rakovici, u nedelju je na Adi Ciganliji ranjen bokser ispred golf terena "Vamos Padel" na Adi Ciganliji ranjen je Stevan Dukić (28), kikbokser.

Ranjeni Stevan Dukić je od ranije poznat policiji. On je uhapšen početkom septembra 2017. godine u bizarnom incidentu u kojem je na kolonu automobila koju su obezbeđivali predsednika Aleksandra Vučića naleteo automobil "bentli“ stranih registarskih tablica, za koji će se ispostaviti da je u vlasništvu Ivice Dragutinovića, bivšeg fudbalera.

Inače, Dukić je obezbeđivao beogradske splavove "River" i "Blejvoč", a radio je u agenciji za obezbeđenje čiji je vlasnik ultimat-fajter Dušan Panajotović, koji je bio pod istragom zbog pokušaja ubistva.

Potraga za napadačem je još uvek u toku, a Stevan je ranjen u kuk i u nogu, nakon čega je napadač pobegao u nepoznatom pravcu.

Ono što vezuje svaku pucnjavu jeste da su u pitanju lokalna imena koja su poznata u podzemlju, ali i nadležnima. To je slučaj i sa pucnjavom na Vračaru, kada je ranjen Marjan Dimitrijevski, koji je optužen zajedno sa Markom Drakulom, pripadnikom vračarske grupe.

Kako smo pisali, 12. avgusta oko 4.45 časova ujutru u Njegoševoj ulici, za sada NN osoba ispalila je nekoliko metaka u Dimitrijevskog.

Ponovo, Dimitrijevski je odranije poznat nadležnim organima.

On je uhapšen 13. decembra 2019. zajedno sa Markom Drakulom, Nemanjom Milutinovićem i Nikolom Jovanović, koji je oslobođen optužbi, pošto je policija u škodi sa falsifikovanim tablicama pronašla kačkete i prsluke sa oznakama UKP, rotaciono svetlo i četiri startna pištolja.

Dimitrijevski je izjavio pred Višim sudom u Beogradu da je opremu nalik na policijsku i pištolje kupio na buvljaku u Pančevu jer je nameravao da snima spotove za Jutjub.

Okrivljeni su prvobitno bili uhapšeni i optuženi za pripremu ubistva Kotoranina Jovana Vukotića, planom da ga otruju dok je bio u ekstradicionom pritvoru u Okružnom zatvoru 2019, ali je Viši sud u Beogradu krajem oktobra 2021. godine odbio ovu optužbu, nakon što je Apelacioni sud dva puta ukidao odluke o potvrđivanju optužnice protiv njih i vraćao ih na ponovno razmatranje.

Dimitrijevski je zajedno sa Drakulom i Nemanjom Milutinović prošle godine osuđen na kaznu zatvora, ali je ove godine Apelacioni sud tu presudu ukinuo.

Usred noći u Resniku 17. avgusta upucan je N.Z. (45), dok je izlazio iz svog "bmw-a". Do incidenta je došlo dok je N. Z. izlazio iz svog automobila "BMW", on tvrdi da je tada čuo dva pucnja. On je prevezen u bolnicu, u stabilnom stanju.

Kako su preneli mediji, na licu mesta su pronađene i čaure, a policija radi na rasvetljavanju slučaja.

Misterija upucanog policajca

U nedelju 30. jula usred dana u jednom lokalu na Autokomandi upucan je policajac Bojan T., koji je tada bio pod suspenzijom.

On je pripadnik Policijske brigade u Beogradu, a kako smo pisali, on je otvorio bolovanje koje je produžavao, izbegavajući rešenje o suspenziji.

Pucnjava na Autokomandi

Čim je otpušten iz bolnice, određeno mu je zadržavanje po nalogu Višeg javnog tužilaštva, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje oružja.

Ranije su, zbog sumnje da su mu pomogli da sakrije pištolj koji je policajac neovlašćeno nosio, bili privedeni Peko D. i Nemanja B. i oni su posle saslušanja u tužilaštvu prebačeni u kućni pritvor.

Napadač još uvek nije uhapšen, a ne zna se ni motiv napada. Mediji su pisali da je policajac suspendovan jer je bio povezivan sa ljudima iz podzemlja.

Pucnjave usred dana na ulici, a od napadača ni traga

Vatreni obračuni su se odvijali usred dana, a žrtve su, srećom, uglavnom prolazile bez težih povreda.

Napadači su pobegli sa lica mesta, a do sada nisu uhapšeni.

U poslednjih dva meseca usred dana se dogodila još jedna pucnjava, u Zaplanjskoj ulici u Beogradu, kada je osumnjičeni uhapšen.

Ivan N. (49) uhapšen je zbog sumnje da je 25. jula u stanu u Zaplanjskoj ulici ispalio sedam hitaca u Mihajla Č. (51). Sukob dvojice muškaraca je eskalirao zbog prethodnih neraščišćenih računa, a kao motiv spominjao se sukob oko poslova sa drogom.

