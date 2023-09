OGLASILI SE RODITELJI DEČAKA KOJE JE GORAN POKOSIO GOLFOM! Otac: Zapretio je deci koju je osakatio, nogu mog sina našao lovac

Dečaci su se vraćali sa proslave trinaestog rođendana svog najboljeg druga Marka S. (13) kada je na njih naleteo u pripitom stanju meštanin Goran M. (38) i od siline udarca, dečak Mladen D. je izgubio levu nogu, dok je njegov drug Pavle U. (12) zadobio teške telesne povrede ruke i šake.

Roditelji dece koje je na deonici puta između sela Glogovica i Dubočane kod Zaječara uadrio automobilom Goran M. (38) dok su se nalazili na mopedu za ispričali su za Telegraf.rs u kakvom su stanju povređeni dečaci Mladen D. (12) i Pavle U. (12).

Goran M. (38) iz Dubočana te kobne večeri, u pripitom stanju sa gotovo dva promila alkohola u krvi, automobilom marke ,"Golf 2" direktno je udario u moped od 50 kubika, kojim je upravljalo Pavle U. (12) dok se njegov drug Mladen D. (12) nalazi na mestu suvozača.

Dečaci su se vraćali sa proslave trinaestog rođendana svog najboljeg druga Marka S. (13) kada je na njih naleteo u pripitom stanju meštanin Goran M. (38) i od siline udarca, dečak Mladen D. je izgubio levu nogu, dok je njegov drug Pavle U. (12) zadobio teške telesne povrede ruke i šake.

- Ovo je bio šok za mene i porodicu. Mladen je jako i sabrano dete i sada u bolnici, ali i inače. Bavio se fudbalom, ali je i član KUD- a Dubočane. Svega je svestan i priča, ali kad pokuša da zadrema sanja udes. Još uvek ne može da se oslobodi tog straha. Kada smo ga pitali šta se dogodilo, rekao je da je video u trenutku kako kola idu levo - desno. Udario je direktrno u njih i obogaljio decu. Pritom, onako pijan, kako Mladen priča, pretio je Pavlu da ne sme ništa reći i da će da ih ubije. Siguran sam da je i mom sinu pretio. Hteo je onako povređenu decu da stavi u kola, ali se ipak odlučio da ih tako nejake ostavi na zemlji. Možda je to i bolje u čitavoj ovoj našoj nesreći, jer ko zna šta bi ih još snašlo - priča potresen Mladenov otac, Nino Dinić, koji se sa bivšom suprugom nalazi u Beogradu na Institutu za majku i dete.

Majka Marijana je non stop uz Mladena kao otac Nino jer ih sin non stop traži.

Starija sestra Milena D.(15) je to najteže podnela i neprestano plače jer je nju najpre Mladan pozvao telefonom.

- On je svestan bio i nakon nesreće. Znao je da je ostao bez noge jer je to ponavljao u kolima. Zvao je sestru odmah kada se to dogodilo, pa mene i ja sam odmah stigao na lice mesta. Uvio sam ga u ćebe i krenuo prema Zaječaru. Budući da sam odmah pozvao Hitnu pomoć i Vatrogasnu jedninicu koji su nas usput sreli, dete smo odveli u zaječarsku bolnicu. Odmah je transportovan za Beograd. Noga mog Mladena nije odmah nađena. Već su meštani krenuli da je traže i lovci. Nakon što su ugledali patiku u blizini mesta nesreće, lovac iz Dubočane, Bojan K. je našao nogu mog deteta kako visi na jednoj grani. Jer je Goranu ekslodirala guma u trenutku udarca u motor i tada se verovatno noga mog deteta zakačila na grani žbuna. Mnogima je bilo loše od strašnog prizora i nisu mogli da podnesu, priča za Telegraf.rs uznemireno kroz suze otac Nino, i dodaje da se plaši samo kako će njegov sin, kad malo prođe vreme, psihički podneti gubitak jer je još dete.

Poput oca, i meštani ne mogu da shvate kako je Goran mogao tako da ostavi decu i da preti, budući da je i sam otac maloletne dece.

- On je notorni alkoholičar. Sve je prodao od imanja, ostala mu je samo kuća i traktor. Žena ga je ostavila. Raspituje se jadna kako je Mladen i nema ništa lepo za muža da kaže, već da će Bog da mu sudi - priča uznemireni otac.

Inače Goran M. je sa suprugom živeo u zajednici sa njenom maloletnom ćerkom iz prvog braka i zajedničkim trogodišnjim sinom. Supruga više nije bila u stanju da ovo podnese, pa se trenutno nalazi u Donjem Milanovcu kod majke.

Pavlu doktori sačuvali ruku i prste

- Pavle U. (12) je zadobio teške telesne povrede ruke i šake. Operisani su mu prsti na šaci u Kliničkom centru u Nišu i trenutno je u stabilnom stanju - kažu lekari i majka Ivana C. koja se nalazi uz sina.

- Danas je operisan. Ruka i prsti su na sreću sačuvani. Sada je dobro, ali mi nismo još uvek dobro i u šoku smo od svega šta nas je snašlo. Brinem i za Mladena i molim se Bogu za našu decu - kaže zabrinuta majka Ivana.

Autor: