'POLOMIO JE I UNAKAZIO MARIJU, A DOKAZUJU DA NIJE BRZO VOZIO' Majka nastradale Nišlijke u suzama - mesecima se borila za život...

Zbog bolesti člana sudskog veća i njegove zamene drugim članom, u Višem sudu u Nišu iznova je, uvodnim izlaganjima advokata i tužioca, započelo suđenje Igoru Stojkoviću (40) iz Niša, koji je optužen je da je 31. decembra 2020. godine pijan “mazdom” pokosio Mariju Šulović (25).

Mlada Nišlijka je preminula tri meseca kasnije u Beogradu u toku lečenja. Stojković je i ovo prilikom negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret, dok je tužilaštvo u potpuno ostalo pri podignutoj optužnici, uz isticanje da je okrivljeni, u momentu izazivanja udesa imao dva promila alkohola u krvi.

Irena Đorđević, branilac okrivljenog Stojkovića, zatražila je da tokom suđenja svedoče veštaci saobraćajne struke koje je angažovala odbrana da bi, kako je kazala, "došli do istine".

- Naš veštak je ustanovio dijametralno suprotne razloge saobraćajnog udesa i zahtevamo da oni budu prodočeni. Takođe zahtevamo da se saslušaju svedoci, kako bi mogli da im veštaci postave dodatna pitanja. Izražavamo saučešće porodici zbog onoga što se dogodilo. Ne radi se o kriminalnom delu, ali su posledice nepopravljive - rekla je Đorđević.

Porodica nastradale devojke, brat i roditelji Nebojša i Žaklina Šulović su vidno razočarani napustili sudnicu. Majka Žaklina je kroz suze kazala da je Stojković imao dva promila alkohola u krvi, a da sada na sudu žele da dokazuju da brzina nije bila razlog udesa.

- Dva i po meseca se Marija borila za život i oni dokazuju da nije brzo vozio, pa to je idiotizam. Kuda ide naše sudstvo? Besmisleno je da traje toliko suđenje, a još nije ni počelo. Dve godine i 180 dana je prošlo od udesa i oni će da odugovlače, da dokazuju da nije vozio brzo. Pa na osnovu čega je ubio? On je unakazio, polomio je celu i oni dokazuju da nije vozio brzo. Odakle srce advokatu da ga brani tako. Da li je majka ona, moglo je bilo čije dete to da bude. Bilo čije. Šta više reći, pa mi smo dno dna. Koji dokazni materijali, koji dokazi, koji? Samo je dovoljno da se pročita obudukcioni nalaz, šta joj je sve polomljeno bilo, koje povrede je imala. Samo je to bitno - jecajući je rekla Žaklina Šulović.

Stojković se tereti da je izazvao saobraćajnu nesreću “u stanju veoma teške alkoholisanosti”, sa dva promila alkohola u krvi, i time počinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje se može izreći kazna od dve do 12 godina zatvora.

Prema navodima optužnice, Stojković se kretao Donjovlaškom ulicom iz pravca sela Donje Vlase u pravcu Kovanlučke ulice “pod dejstvom alkohola, neprilagođenom brzinom i neobraćajući pažnju na pešake koji su se nalazili na kolovozu”.

On se tereti da je bio svestan da se time ne pridržava saobraćajnih propisa kojima je predviđeno da je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi saobraćajnim uslovima tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju može da predvidi, te da je dužan da obrati pažnju na pešake koji se nalaze na zemljanoj površini pored kolovoza.

- Na delu krivine koja se pruža udesno kretao se i neprilagođenom brzinom kretanja, osobinama i stanju puta, vidljivosti, atmosferskim prilikama i drugim saobraćajnim uslovima, tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi ili ima razloga da predvidi, kada nije obratio pažnju na pešake koji su se kretali jedan iza drugog desnom ivicom kolovoza gledano iz pravca ulice Kovanlučke, izgubio je kontrolu nad vozilom i prešao na levu polovinu kolovoza i tom prilikom prednjom desnom stranom svog vozila udario u predelu potkolenice leve noge i karličnog pojasa oštećenu koja je bila sa ocem - navedeno je u optužnici.

Nakon udarca automobila Marija je pala na haubu automobila pa na vetrobransko staklo, a potom je odbačena na kolovoz. Zadobila je teške telesne povrede glave i mozga, kao i brojne povrede koji su zbirno okarakterisane kao “opasne po život”. Automobil je posle udarca nastavio kretanje, nakon čega je sleteo sa kolovoza na zemljanu površinu i prednjim delom vozila udario u žičanu ogradu voćnjaka, a zatim i u nekoliko stabala voćnjaka.

Marija je preminula u toku lečenja, posle tri meseca, 22.marta 2021. godine u Urgentnom centru u Beogradu.

Naredno ročište u Višem sudu u Nišu zakazano je za 16. oktobar.

