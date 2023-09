MISTERIJA SMRTI NOVOSAĐANKE: Svi se pitaju kako se zapalio stan u kojem živi - komšije šokirane

U Novom Sadu je sinoć oko 2.40 časova u ulici Arhimandrita Jovana Rajića pronađeno telo Jovanke V. (78) a prvi rezultati istrage pokazali su da tokom ovog incidenta nije bilo nikakvih elemenata krivičnog dela već da je spletom za sada neutvrđenih nesrećnih okolnosti žena preminula usled požara koji je izbio u dvorišnom stanu u kome je živela

Vatrogascima su požar prijavile komšije i nakon brze intervencije i gašenja vatre oni su u sobi pronašli telo nesrećne žene.

- Izašao sam na terasu i odjednom video kako dim kulja kroz prozor Jovankinog stana. Odmah sam pozvao vatrogasce čija je postaja u susednoj ulici i jeste da su se kod nas našli za tili čas i brzo ugasili požar, nažalost za Jovanku nije bilo spasa - priča nam jedan od komšija pokojne Jovanke.

Kaže da je pukim slučajem sprečena veća tragedija jer je prva Jovankina komšinica takođe starija žena te se na sreću požar nije proširio i na njen stan ali ni na okolne objekte.

Još se ne zna šta je izazvalo požar, istraga u toku

Policija je nakon uviđaja uzela potrebne dokaze a telo nesrećne starice identifikovao je njen sin. Prema nezvaničnim saznanjima, još se ne zna tačan uzrok zbog koga je izbio požar a istraga je i dalje u toku.

Jovankine komšije pričaju za nju da je bila dobra ženica koju je sin redovno obilazio i pomagao joj jer je imala hroničnu opstruktivnu bolest pluća i stalno je sa sobom imala bocu sa kiseonikom.

- Šta da kažemo? Bila je dobra ženica, komšinica... Suprug joj je preminuo pre 20-ak godina a sin se odselio pre izvesnog vremena ali ju je redovno posećivao, pomagao joj i brinuo se o njoj jer se dugo patila sa plućima. Imala je bocu sa kiseonikom a i pušila je. Mi ništa nismo uspeli da saznamo od policije ali postoje razni scenariji zbog kojih je moglo da dođe do ove tragedije - pričaju Jovankine komšije.

Dvorišni stan gde je izbio požar u kome je nastradala žena

- Možda ju je izdalo srce jer je imala i godina pa joj cigareta ispala iz ruke i zapalila stan. Možda je zaspala sa cigaretom u rukama. Možda je do starih električnih instalacija pošto su ovde sve stari dvorišni stanovi. Ko će to znati? Čućemo kada se završi istraga ali nam to saznanje neće vratiti Jovanku. Zaista nam je žao što nismo ranije videli požar ali to je gluvo doba noći i dobro je da smo ga uopšte videli i sprečili veću tragediju - zaključuju tužne komšije.

