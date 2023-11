'KUNEM TI SE, NAĆI ĆU TE' Potresne reči oca koji je u udesu kod Mlenaca pre 20 dana IZGUBIO ĆERKU (3)

Otac devojčice (3) koja je poginula u stravičnoj saobraćajnoj nesreći 17. oktobra na magistralnom putu Melenci-Zrenjanin kada je njena majka upravljala vozilom oprostio se od nje potresnom porukom i fotografijama.

Pa da podsetimo, nesreća se dogodila kada je žena upravljajući vozilom marke "reno" sletela sa puta. Vozilo je završilo u kanalu, a od zadobijenih povreda prilikom udesa devojčica je preminula, dok je njena majka zadobila lakše telesne povrede, kao i njihova saputnica. Posle nesreće, u Melencima se pričalo da je majka izgubila kontrolu nad automobilom jer je, navodno, htela da izbegne da udari psa koji je istrčao na kolovoz.

Na društvenoj mreži otac devojčice sada se oporostio nizom njenih fotogrfaija na kojima se devojčica smeje i igra, a uz te uspomene objavio je i potresno pismo.

- Ne želim da se oprostim od tebe i ne mogu, jer ti ćeš uvek biti tu, zauvek ćeš ostati u svakoj mojoj priči kao najveća radost i ponos. Život bez tebe više neće biti isti. Sad si me ostavila sa zadatkom, da naučim fizički da živim bez tebe. Bez tvog osmeha, ludarija, bez zagrljaja, poljupca koji mi je toliko značio. I ja od te borbe ne mogu i ne želim da odustanem zbog tebe. Sa velikim ponosom ja želim da ti kažem hvala što si bila moje dete i moje najveće blago, anđeo tatin. Svuda si uživala..."( tata,tata vidi kako je jepo)". Volela je da idemo svugde zajedno, sve je tata ispunjavao samo da mi budeš nasmejana kao što si zasluživala. To je bilo najlepše vreme koje si mi ispunjavala. Ima mnogo toga što bih rekao, ostavićemo to kad se sretnemo ponovo. Kunem ti se, naći ću te. Volim te više od sebe. Počivaj u miru, bejbi moj - napisao je ispod albuma neutešni otac.

Kako su ranije meštani Melenaca naveli za Kurir mesto gde se dogodila nesreća kao da je "ukleto" zbog velikog broja saobraćajnjih nesreća koje su se u prošlosti događale.

Navodno je kobne večeri majka devojčice bila u Zrenjaninu da poseti svog bivšeg muža. Nakon posete i šopinga, sa ćerkicom i drugaricom, uputila se iz Zrenjanina u Melence.

