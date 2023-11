'TO ŠTO JE ŽARKU URAĐENO JE NEZABELEŽNO U PRAVU' Lauševićev advokat o slučaju: Sve urađeno ZLONAMERNO! Toma Fila detaljno pojasnio

Vladan Bojić, advokat i prijatelj Žarka Lauševića, preuzeo je 2007. godine glumčev slučaj dvostrukog ubistva, sve do pomilovanja. Kasnije je posećivao Žarka u Njujorku.

- Naše prijateljstvo se nastavilo. Viđali smo se svaki put kad je dolazio kod sestre u Crnu Goru. Nije voleo Podgoricu. Ne samo zbog slučaja koji se desio 31. jula 1993. Nije je voleo još od gimnazijskih dana.

Preinačenje presude Laševiću je, po Bojićevom mišljenju, urađeno inatno i zlonamerno.



- Prema Žarku je napravljena velika pravna agonija. Prvostepena presuda koja je bila izrečena dva puta, trebalo je da ostane. To što je preinačena na 13 godina pod istom pravnom klasifikacijom, to je nezabeleženo u pravu i odudara od svake ljudske prakse. Sve je to Žarko platio zdravljem.

Bojić za "Novosti" kaže da Laušević sebi nikada nije mogao da oprosti dvostruko ubistvo:

- Svako ko drugačije kaže, ne govori istinu. Njega je savest progonila. Njemu je svaki 31. juli bio poseban dan. Dan njegove najveće patnje. Igrom slučaja bio sam kod njega u Njujorku 2013. godine u to vreme. On je bio sasvim drugi čovek tog dana. On je strepeo čekajući taj dan svake godine.

Bojić podseća da je Laušević kobnog 31. jula imao 33 godine.

- Ljudi govore da je bio na vrhuncu slave, a zaboravljaju da je bio mlad. Desilo se to što se desilo. Posle prekida predstave "Sveti Sava" počeo je da nosi prokleti pištolj. Ljudi koji su upućeni u predmet znaju da ga je potegao u nužnoj odbrani. Sve što se kasnije dešavalo je bila neka osveta Žarku, ali ne znam koga. Vlast Crne Gore je tada bila u katastrofalnom stanju. Kružio je akt predsednika Vrhovnog suda Ratka Vukotića, koji je zabranio da idu spisi predmeta za Beograd. Taj spis postoji i nije tajna. Jednostavno su osujetili da se potvrdi presuda na četiri godine, koja je dva puta izrečena.

Bojić ističe da je Lauševićevo pomilovanje bilo pravičan čin:

- To mogu reći pred celim svetom. Da ima tri sveta, isto bih rekao. Kada je izašao iz zatvora, zbog krvne osvete morao je da skloni svoju decu, a onda je on otišao sa njima u Ameriku. Tamo se suočio sa drugim mukama. Radio je kao fizički radnik, moler. Bio je savestan čovek koji je sa svojom mukom živeo. Drhtao je nad onim šta će izgovoriti, čuti, videti... Nesreća i ti mladići koji su tragično nastradali pratili su ga do zadnjeg dana. Bio je neverovatno iskren čovek. Od njega sam naučio igru istine - izjavio je Lauševićev advokat za "Novosti".

Toma Fila deli slično mišljenje

Nakon smrti Žarka Lauševića oglasio se i advokat Toma Fila, koji je takođe bio jedan od glumčevih branilaca u ovom slučaju, koji je ukazao na niz nelogičnih detalja u postupku.



Prema njegovim rečima, ono što se dogodilo bio je splet teške i tragične sudbine Žarka Lauševića.

"Da nije igrao u predstavi 'Sveti Sava', ne bi ni u torbici nosio pištolj. Da mu se brava nije zaglavila, ne bi ni išao do kola. Plašio se da mu ga neko ne uzme iz automobila. Bilo je to jedno od težih suđenja. Činilo mi se da su svi i sve protiv Lauševića. Govorili o krvnoj osveti, o starijem bratu koji će to da doživi", kaže Fila.

Prema njegovim rečima, sve je krenulo od lošeg zapisnika, pa i od lokalnih medija u Crnoj Gori.

"Predstavili su ga kao jednog siledžiju, kao i njegovog brata Branimira. Odmah nakon zločina kafana je prefarbana. Prikrivene su rupe od metaka. Tokom suđenja otkrio sam devet, oni su u zapisniku imali šest. Uradili su to kako bi ga prikazali u još gorem svetlu. Tvrdili su da je nakon dvostrukog ubistva izašao napolje i pucao u vazduh i rekao: 'Ima li još ko da ga ubijem'. Ta verzija je bila i plasirana u javnost" kaže Fila.

Kroz proces tužilaštvo je tvrdilo da nije bila u pitanju nužna odbrana.

"Govorili su: 'Ha-ha, kakva nužna odbrana kada nisu imali ni penkalo, a ovaj potegao pištolj'. Da vam još jedno kažem: Kad politika i emocije uđu kroz vrata, pravda izlazi kroz prozor", kaže Fila.

Ubistvo

Podsećanja radi, poznati glumac je iz svog pištolja CZ 99 ubio Dragora Pejovića i Radovana Vučinića, a teško ranio Andriju Kažića. U noći između 30. i 31. jula 1993. godine, Žarko Laušević i njegov brat Branimir učestvovali su u tuči u blizini podgoričkog lokala "Epl", tokom koje je Žarko iz svog pištolja CZ 99 ubio Dragora Pejovića i Radovana Vučinića, a teško ranio Andriju Kažića.

