Dragan na Badnje veče UBIO ŽENU, pa se izbo nožem u garaži! Malo pre toga joj LJUBIO RUKU

Dragan Todorović (68) iz Kušiljeva kod Svilajnca, na Badnje veče pre dve godine, oko 22 sata, lovačkom puškom ubio je nevenčanu suprugu Tatjanu Perić (61), a potom otišao u garažu i nožem sebi naneo teške telesne povrede. Dragan je posle ukazane pomoći u Ćupriji prebačen u Klinički centar Kragujevac. Zvanično, Todoroviću je određen privor pošto je po sopstvenom priznanju ubio nevenčanu suprugu Tatjanu, ali je zbog zdrastvenog stanja, hospitalizovan uz zatvorsku stražu.

Rođak Slađan je i bio taj koji je zatekao Tatjanino beživotno telo u spavaćoj sobi, dok su joj noge virile u hodniku kuće. - Krv je bila svuda. Telo joj je bilo u spavaćoj sobi, a noge u hodniku. Okrenuo sam se prema Draganu i pitao ga šta je to uradio, a on mi je, držeći lovačku pušku u rukama, odgovorio da će sada i sebi da presudi. Preselo nam je i Badnje veče i Božić - ispričao je tada Slađan.

Tatjana je kobne večeri, prema rečima komšinice, telefonom pozvala i rekla da pozove policiju jer će Dragan da je ubije.

- Bila je veoma uznemirena, zapomagala je i molila me da pozovem policiju, jer će Dragan da je ubije. Bila sam u šoku. Odmah sam otrčala do komšije Slađana, inače Draganovog rođaka, da mu to kažem. Kada je policija došla, nije ga našla u kući. Onda su nama naredili da uđemo u kuće i da se zaključamo, dok ga ne nađu, jer su mislili da je pobegao. Posle smo čuli da su ga našli u garaži. Znam samo da je Tatjana ostavila Dragana pre dva meseca. Bolje da se nije ni vraćala. Bila je mnogo kulturna i fina. Pisala je i knjige - rekla je komšinica.

Na saslušanju je Todorović priznao zločin, ali nije umeo da objasni i zašto ga je počinio. Pojavila se i informacija da je porodična tragedija snimljena mobilnim telefonom.

- Todorović je mobilnim telefonom snimio pripremu Badnje večeri sa Tatjanom. Pripremli su večeru, pekli prase, smejali se, veselili, on je grlio Tatjanu i ljubio joj ruku. Našlo se tu i nešto neuobičajeno, jer su za večeru kuvali i pili rakiju, a poznato je bilo da Todorović nije pio 20 godina, tačnije od kada je pijan kolima naleteo na jednog čoveka i usmrtio ga - rekao je ranije izvor.

Neposredno posle ubistva rekao je komšiji da je "završio sa Tatjanom i da je ubio".

- Todorović je bio jako posesivan i kada ga je Tatjana, koju je doveo posle smrti prve supruge Zorice pre dve godine, napustila pre dva meseca bio je jako nervozan i pokušavao je na svaki način da ipak održi kontakt sa njom. Tatjana je otišla i zaposlila se u Beogradu, gde je on često odlazio i svakodnevno je zvao telefonom. Korak po korak Todorović je uspeo da Tatjanu vrati u selo, ali očito ona nije pristajala da tu ostane zauvek - rekao je jedan komšija koji je video snimke na telefonu.

Autor: