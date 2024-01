Uhapšen doktor iz Sremske Mitrovice kog je porodilja optužila za smrt bebe: Oglasili se MUP i tužilaštvo

Doktor M.M. (45), lekar specijalista ginekologije i akušerstva u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, koji je optužen za akušersko nasilje, uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi, prenosi "Blic".

- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti priveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici radi saslušanja, nakon čega će tužilaštvo doneti odluku o predlogu za određivanje pritvora, nadležnom Višem sudu u Sremskoj Mitrovici. Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici će istragu sprovesti u najkraćem roku preduzimanjem svih potrebnih dokaznih radnji radi utvrđivanja potpunog činjeničnog stanja - navodi se u saopštenju Tužilaštva.

O hapšenju se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su M. M. (1979), lekara Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, M. M. biće određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu - navodi se u saopštenju.

Podsetimo, njega je porodilja Marica Mihajlović iz Sremske Mitrovice optužila za akušersko nasilje nakon kojeg je njena beba preminula. Ona je ceo svoj slučaj opisala na svom "Fejsbuk" nalogu, a potom podelila fotografije iz Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici.

"Vređa me i stiska vilicu, preti da će me udariti"

"Želim da podelim moju tužnu vest sa vama. Dana 11. januara primljena sam u bolnicu jer mi prošao termin 7 dana za porođaj. Sutradan za vreme vizite rađen je ginekološki pregled gde me šalju u salu i pripremaju za porođaj, a u 8.30 sati uključena je indukcija da bih mogla da se porodim. Međutim, u pola četiri mi govore da izdržim do 17 časova, da će doktor da uradi carski rez. Vreme prolazi doktora nema. Dolazi u 18 i 20 i odlučuje ipak da me porodi prirodnim putem...", napisala je ova majka kako je sve krenulo.

Kako dalje objašnjava porodilja, rađen je ginekološki pregled od uključenja indukcija, kako bi se proverilo da li se može poroditi prirodnim putem, ali ubrzo dolazi do komplikacija.

"Beba je preminula"

"Vreme prolazi, babice kažu da je beba visoki i da ne može da se spusti u karlicu. Molim i preklinjem za pomoć doktora i dalje, da me porodi carskim rezom i spasi mi dete. On kreće da me vređa, stiska vilicu, kreću pretnje da će da me udariti, da će da mi smrska glavu... Vređa me na nacionalnoj osnovi gde ja i dalje nakon svega molim njega za pomoć... Video je da beba ne može da se rodi nikako, zaustavlja mi porođaj i kreće da mi daje anesteziju i da me seče kako bi mogao da me porodi nasilno i ako je video na beba ne može da se spusti. Kreće da mi skače po stomaku i da me stiska", dodaje porodilja.

Majka prolazi kroz pakao u narednim satima, kada se beba zaglavila u karlici, zbog čega je mogla da uzme kiseonik, ali ne i da izdahne.

"Do prestanka rada srca dolazi u 23.05. Beba ne pokazuje da diše, mlitava je, doktori joj pomažu... U 13.05 zvoni telefon, javljaju da je beba preminula. Ovo je akušersko nasilje, moje dete je uzeo, mog malog anđela koje sada leži u grobu. Nikada je neću prežaliti", navodi očajna majka.

"Stalno pita gde joj se sestrica"

Kako je mlada majka objasnila, beba je usled komplikacija nakon porođaja prebačena u novosadski Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, gde lekari nisu uspeli da je spasu.

- Imam petogodišnju ćerku. Stalno pita gde joj je sestrica. Hoće da je vidi. Ne možemo da joj objasnimo šta se desilo. Ona je u potpunom šoku, kao i moj suprug. Ja bar imam to jedno dete iz prvog braka, a on je jedva čekao da postane tata. Bili smo presrećni i jedva smo čekali prinovu, da je vidimo kakva će biti, a sada... Sada smo morali da je gledamo u sanduku zbog takvog lekara - priča neutešna majka i dodaje da je cela porodica od nemilog događaja koji se dogodio 13. januara na lekovima za smirenje.

Porodica sprema tužbu, inspekcija u bolnici

Marica se nada da će neko odgovarati za to što se desilo njoj i njenoj bebi, odnosno za jezivo akušersko nasilje koje je, kako tvrdi, doživela do lekara M. M. u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Ona nam kaže i da njena porodica sprema tužbu protiv nesavesnog lekara.

- Bili smo u Dečijoj bolnici u Novom Sadu gde nam je umrla beba. Oni su bili ljubazni i rekli su nam da će nam svu detaljnu medicinsku dokumentaciju o našoj bebici i o tome kako je umrla dostaviti u roku od sedam dana. Čim dobijemo tu dokumentaciju, odmah ćemo se obratiti advokatu i podneti tužbu, a još ćemo videti da li samo protiv doktora koji nam je to učinio ili još nekoga. Sve zavisi od tog izveštaja, koji čekamo iz Dečije bolnice u Novom Sadu - objasnila nam je uplakana Marica.

Podsetimo, kako su rekli u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, nadležni iz te zdravstvene institucije za čitav događaj saznali su iz medija i preko društvenih mreža.

- U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica sprovodi se unutrašnji nadzor povodom navodnog nemilog događaja. Obaveštena je zdravstvena inspekcija i po obavljenim postupcima, a vezanim za navedeni događaj, javnost će biti blagovremeno obaveštena – rekli su za u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Doktor sam otišao u policiju

Doktor M.M. koga je Marica Mihajlović (26) optužila da je od njega pretrpela akušersko nasilje u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, otišao sam u policiju. Podsećamo, on, pored Opšte bolnice u Sremskom Mitrovici, radi i u privatnoj ginekološkoj ordinaciji u Rumi, kao i u jednoj ordinaciji u Novom Sadu.

- M. M. je došao juče u policiju i prijavio da se plaši za svoju bezbednost zbog optužbi na njegov račun nakon što je porodilja na svom Fejsbuk profilu objavila detalje tragedije čiji je, navodno, pomenuti doktor vinovnik. Njena objava izazvala je lavinu komentara zgroženih građana koji su upućivali otvorene pretnje doktoru, ali su se javile i druge žene koje su, kako tvrde, prošle slično kao Marica dajući potvrdu njenoj priči da je i njih M. M. "maltretirao, vikao na njih, vređao ih..." Napravljen je zapisnik, ali je policija procenila da nema potrebe da se M. M. stavi pod zaštitu odnosno da mu se odredi obezbeđenje - priča izvor upoznat sa celim slučajem.

"A ti čekaš svog "doktora" kom veruješ"

Kako je pisao, pored Marice Mihajlović, još jedna majka se oglasila i objasnila kroz kakvu torturu je prošla.

- Drže te na indukciji 27 sati, imaš najjače moguće kontrakcije, povraćaš... U sali si oko 10 sati, na krevetu pored tebe se ređaju trudnice koje odlaze, a ti čekaš svog "doktora" kom veruješ. Nakon više od pola sata mučenja, skakanja po stomaku, neprofesionalnosti babica koje čačkaju telefone sledi vakuum, jedino rešenje jer je previše vremena prošlo. Goran stiže na svet, meni olakšanje, ali u trenutku shvatam da mi iza glave samo prolaze neki doktori, čujem zvuk klompi i aparata. Pitam babice šta se dešava, hoće li mi neko reći da li mi je beba dobro, svi ćute i gledaju u pod - ovo su reči Jelene Ivković (26) koja je odlučila da za "Telegraf" ispriča svoje, malo je reći, traumatično iskustvo sa porođaja u bolnici u Sremskoj Mitrovici, a u glavnoj ulozi ponovo je doktor M. M.

Oglasila se Ministarka zdravlja Danica Grujičić

- Pre svega želim da izrazim saučešće majci zbog gubitka bebe, kao i celoj porodici zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Kao lekar i kao čovek znam da se moramo boriti za svakog čoveka, za svaki život, a pre svega za naše najmlađe.

Zdravstvena ustanova u Sremskoj Mitrovici je odmah 17. januara obavila unutrašnji stručni nadzor. To podrazumeva da ginekolozi koji nisu učestvovali u lečenju niti porađaju žene, na osnovu zdravstvene dokumentacije naprave analizu događaja. Po toj analizi koja nam je dostavljena, porodilja je ušla u porođajnu salu 12. januara. Detaljno je opisana satnica svih preduzetih radnji koje će detaljno biti analizirane, od pregleda do trenutka kada je porodilja dobila periduralnu analgeziju, kada je krenuo porođaj, oko 23 časa, i kada je došlo do incidenta. Ono što je Unutrašnji stručni nadzor naložio je ispitivanje svih koji su učestvovali u praćenju stanja i porođaju — od momenta kada je porodilja primljena u bolnicu do samog porođaja: šefa patologije trudnoće, šefa akušerstva, načelnika ginekologije, kao i doktora koji su bili u porodilištu, dežurnih doktora, anesteziologa, babica, zaposlenih na prijemnom odeljenju, kao i neonatologa pedijatra koji je pokušao da reanimira i oporavi dete na putu do bolnice - napisala je Grujičić.

Celo saopštenje, možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

Zaštitnik građana pokrenuo postupak



Zaštitnik građana je danas, na osnovu informacija iz medija o smrti novorođenčeta u porodilištu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, 12. januara ove godine, po sopstvenoj inicijativi pokrenuo ispitni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva zdravlja i Opšte bolnice Sremska Mitrovica, saopšteno je iz njegove kancelarije.

Dodaje se da je Zaštitnik građana zatražio da ga Opšta bolnica Sremska Mitrovica bez odlaganja, najkasnije u roku od 15 dana, obavesti o svim činjenicama i okolnostima u vezi sa ovim slučajem, a posebno dostavi informacije o merama koje su eventualno u međuvremenu sprovedene.

