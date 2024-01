PORAĐAO IH UZ PRETNJE I SKAKANJE PO STOMAKU? Tri žene optužile doktora za užasno akušersko nasilje: Lekar uhapšen, evo šta ga čeka!

Čak tri porodilje su u poslednja dva dana optužile doktora M. M. za užasno akušersko nasilje u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Dve od njih su doživele ono najgore - smrt bebe usled porođaja - a porodilja Marica Mihajlović (26) je o tome i javno govorila.

Sve je počelo od Marice Mihajlović koja je svoj slučaj najpre detaljno opisala na "Fejsbuku" kako bi upozorila druge žene. Ispričala je sve: od prijema, do smrti tek rođene bebe.

Slučaj 1: Ispovest porodilje Marice Mihajlović

- 12. januara posle vizite poslata je salu i pripremaju je za porođaj.

- U pola četiri joj govore da izdrži do 17 časova, da će doktor da uradi carski rez.

- Beba nikako da se spusti u karlicu. Izmučenoj i bez snage, daju joj kiseonik da bih mogla da diše.

- Moli doktora da uradi carski rez, ali dobija šokantnu reakciju: "Vređa me na nacionalnoj osnovi, stiska vilicu, preti da će da mi smrska glavu. Kreće da mi daje anesteziju i da me seče kako bi mogao da me porodi nasilno. Skače mi po stomaku, lomi mi rebro, gubim vazduh i svest."

- "Beba se zaglavila u karlici i od velikog pritiska se ukakila i sve to sa plodovom vodom progutala. Do prestanka rada srca dolazi u 23.05. Doktori joj pomažu, uključena je na aparate i odvode je u bolnicu."

- 13. januar, 6 sati ujutru, zvoni telefon i stiže tragična vest: "Javljaju da je beba preminula".

Slučaj 2: Svedočenje neimenovane porodilje

Ova porodilja je kobnih dana bila u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici i svedočila je strahotama koje je pretrpela Marica Mihajlović. Ona je ispričala šta je čula i videla ona, ali i sve ostale žene u porodilištu.

- Oko pola 10 uveče, 12. januara, ova neimenovana žena je zaspala, a onda ju je probudila galama.

- "Govorio joj je: 'Napni se, pi*da ti materina!', a čulo se i 'Guraj, kravo!'", tvrdi ova porodilja i potvrđuje da je Marica Mihajlović vređana na nacionalnoj osnovi.

- Ova porodilja tvrdi da je doktor M. M. "stiskao za vilicu" Marica Mihajlović da joj ne bi dao da galami, a da je ona zavapila: "Lišite me muka, spasite me!"

- Onda je začula pištanje aparata i pomislila da medicinsko osoblje reanimira jednu od beba u porodilištu: "Kada sam videla ženu, shvatila sam da je to Marica (Mihajlović) i da je njena beba u problemu."

Slučaj 3: Ispovest porodilje Jelene Ivković koja je izgubila bebu

Jelena Ivković (26) je ispričala svoje užasno iskustvo sa porođaja u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici i tvrdi da je i u njenom slučaju u glavnoj ulozi bio doktor M. M, koji je u petak uveče uhapšen. Jelena nije dočekala da svog sina Gorana vrati živog kući.

- U bolnici u Sremskoj Mitrovici je imala jake kontrakcije i počela da povraća.

- Doktor M. M. dolazi sutradan u 11 sati na porođaj. Ćaska sa bolničkim osobljem kako je bio banci da otvori račun, dok izmučena Jelena Ivković leži na stolu.

- I ona porođaj opisuje kao "skakanje po stomaku"; da su babica i doktor "laktovima gurali bebu jer nije htela da se spusti, a kad se spustila zaglavila se u karlici gde je ostala bez kiseonika".

- U 15.02 se porodila i videla bebu: "Babica je samo stavila ruku na grudni koš svoj i pokazala prstom i rekla ne, kao da ne diše i ne kuca srce".

- Beba se borila tri i po meseca, bila na kiseoniku, na aparatima: "Bio je biljka, imao teško oštećene mozga. Preminuo je 8. februara 2023."

- Šta će se sad dogoditi sa doktorom M. M.

Doktor M. M. (45), lekar specijalista ginekologije i akušerstva u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, uhapšen je po nalogu Višeg tužilaštva zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a ovo su sledeći koraci:

Lekar će u roku od 48 časova biti priveden u Više tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici radi saslušanja.

Tužilaštvo će posle saslušanja doneti odluku o predlogu za određivanje pritvora nadležnom Višem sudu u Sremskoj Mitrovici.

Više tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici će sprovesti istragu preduzimanjem dokaznih radnji radi utvrđivanja činjenica.

Doktor M. M. je u petak pre hapšenja otišao do policije u Sremskoj Mitrovici da bi tražio da mu se dodeli obezbeđenje, jer se, kako je rekao, "plaši za svoju bezbednost". U policiji su njegov zahtev odbili, odnosno procenili da nema potrebe da se stavlja pod takvu zaštitu na osnovu onoga što je prijavio.

Porodica: "Nema odustajanja, idemo do kraja!"

Danijel Novakov, otac preminule bebe Marice Mihajlović, izjavio je da je sa suprugom Maricom bio u policiji da da izjavu povodom događaja u bolnici.

- Odazvali smo se pozivu iz policije. Bili smo sami Marica i ja, bez advokata. Ispitivali su Maricu i bili su ljubazni. Nema odustajanja. Sada ćemo ići do kraja da se to više nikome ne desi. Podnećemo tužbu - kaže Danijel Novakov.

Evo kako su reagovali nadležni

Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici

Tvrde da su za slučaj Marice Mihajlović saznali tek iz medija i preko društvenih mreža: "U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica sprovodi se unutrašnji nadzor povodom navodnog nemilog događaja. Obaveštena je zdravstvena inspekcija i po obavljenim postupcima, a vezanim za navedeni događaj, javnost će biti blagovremeno obaveštena."

Danica Grujičić, ministarka zdravlja

Ministarka zdravlja Danica Grujičić je izrazila saučešće Marici Mihajlović zbog gubitka bebe, kao i celoj porodici zbog nenadoknadivog gubitka, i izjavila da je akušersko nasilje nedopustivo. Ona je naložila spoljašnji stručni nadzor i istakla da očekuje brzi odgovor inspekcije.

Biće ispitani svi: šef patologije trudnoće, šef akušerstva, načelnik ginekologije, doktori koji su bili u porodilištu, dežurni doktori, anesteziolog, babice, zaposleni na prijemnom odeljenju, kao i neonatolog pedijatar koji je pokušao da reanimira i oporavi dete na putu do bolnice.

Zaštitnik građana

Zaštitnik građana je pokrenuo postupak, a u saopštenju je naveo da "informacije upućuju na to da je smrt novorođenčeta uzrokovana akušerskim nasiljem".

Pokrajinska ombudsmanka

Pokrajinska ombudsmanka Dragana Ćorić je potvrdila da je pokrenula inicijativu za proveru zakonitosti i pravilnosti rada zaposlenih u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici.

- Zatraženo je izjašnjenje o imenovanom slučaju, kao i da li postoje opšti ili drugi akti bolnice o postupku/ protokolu koji se primenjuje prilikom porođaja - rekla je pokrajinska ombudsmanka Ćorić.