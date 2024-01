SRAMNA ODBRANA MONSTRUMA IZ RIPNJA, VADI SE NA 'CRNU MAGIJU' Vređala me pa su me obuzele te misli! Uzeo sam nož i ubio je

U Višem sudu u Beogradu danas je počelo suđenje Stojanu Iliću (39) koji u aprilu prošle godine zverski nasmrt nožem izbo komšinicu Nevenu P. (16) u beogradskom naselju Ripanj, koji je izneo svoju odbranu.

- Sve ovo što se desilo liči mi na neku crnu magiju, kao i moje psihičko stanje! Oštećena porodica se bavila crnom magijom i to sam primetio tako što sam kada odem kod nekog ko se bavi tim meni je bolje, a njima lošije. Takođe, kada bi išao u crkvu ili manastir oni bi bili loše, osećali su to da idem negde za moje dobro - rekao je okrivljeni Ilić i nastavio:

- Dan pre nego što se desio zločin celu noć sam pio. Popio sam pola litre rakije i šest, ili sedam piva, a uzeo sam i dva ili tri bromazepama. Nisam spavao, možda neka dva sata. Inače, ja kad pijem ne jedem, samo pušim cigare.

Kako je dalje objasnio kobnog jutra je ustao i oko osam sati popio još jedan lek koji mu je godinu dana pre zločina prepisao psihijatar.

- Kada sam popio taj lek, kupio sam i pelinkovac koji sam odneo u porodicu i tada sam ga pio sa njenim ujakom. Popio sam litar pelinkovca, a kupio sam i nekoliko čokanjčića pelinkovca koje sam popio u kolima - rekao je on i dodao da je nakon toga seo u kola i sa pokojnom Nevenom P. i njenim bratom otišao do prodavnice koja se nalazi i centru Ripnja.

- Kada smo došli ispred prodavnice rekao sam joj da ide sa bratom, ali je ona rekla da će ostati sa mnom u kolima. Potom sam joj rekao da moram da idem na pumpu kako bih natočio benzin i rekla je da ide sa mnom, pa ćemo se vratiti po njenog brata. Tako je i bilo, ali sam krenuo sporednim putem jer sam hteo da izbegnem ako ima policije na glavnom putu.

Okrivljeni ja zatim objasnio kako je u kratkom periodu došlo do svađe između tinejdžerke i njega.

- Ne znam tačno kako se sve desilo. Ne sećam se, ali znam da smo se posvađali zbog njene majke i babe, ona je nasrnula na mene i tu smo počeli da se svađamo i tučemo. Izašla je iz kola i rekao sam joj da uđe, da ću je odvesti kući, ali nije htela. Rekla je:"Ti si bolestan i retardiran!" vređala me je... Mislim da su me tada obuzele crne misli, ne znam šta mi je bilo, iznerviralo me je to što me je vređala - rekao je okrivljeni i nastavio sa iznošenjem odbrane:

- Nisam hteo da naudim ni njoj, niti njenoj porodici. Prošla je neka nervoza i jeza kroz mene. Ne znam kako se potom desilo da sam uzeo nož i izbo je, kao ni kako sam nakon ubistva okrenuo kola i otišao do njihove kuće izbo i njih. Ko zna šta sam sve radio, ali ja stvarno nisam imao želju da naudim ženskom detetu. Nisam monstrum.

Kako je zatim objasnio Stojan Ilić, često je imao crne misli.

- Godinu da pre zločina sam počeo da uzimam terapiju, jer sam imao crne i loše misli. Znalo je da me obuzme neka jeza i da mi padne na pamet da me neko juri, da hoće da me ubije, a imao sam i misli da želim da se ubijem - rekao je okrivljeni i naveo u kakvim je bio odnosima sa porodicom pokojne Nevene.

- Toj porodici sam i fizički i novčano pomagao, želeo dam da im pomognem. Znao sam i da im šaljem i uplaćujem novac preko pošte i kada sam bio u Hrvatskoj. Neveninoj majci sam davao novac da bude sa mnom u vezi, a ona je znala da pošalje Nevenu po novac i sećam se da sam joj davao da nosi majci.

Nakon njegovog izlaganja svedočili su veštaci psihijatar i psiholog koju se objasnili da ostaju pri svemu što su rekli u ranije izveštaju koju su uradili. Takođe, psihijatar, sudski veštak Aleksandar Milošević rekao je okrivljeni Stojan Ilić zločin počinio kada je bio u stanju povišene emocionalne ljutnje i pod dejstvom alkohola, ali da je bio u stanju da lake alkoholisanosti.

- Gotovo je nemoguće da je okrivljeni popio litar alkohola i da se prvo seća svega šta se desilo, a kamoli da je uradio tako nešto jer tvrdi da je sa alkoholom uzeo i dva ili tri bromazepama koja bi ga u toj kombinacija potpuno smirila i ne bi mogao da funkcioniše. Da je sve to uradio kao što je rekao, završio bi na ispiranju želuca na VMA, i ne bi mogao da funkcioniše, a kamoli da vozi kola kako je naveo u odbrani - rekao je sudski veštak i dodao da tokom veštačenja nisu uočili da okrivljeni ima sindrom zavisnosti od alkohola jer da je tako oni bi izrekli meru obaveznog lečenja od alkohola.

Takođe, sudski veštak je potom dodao i da je kod okrivljenog Stojana Ilića uočen stepen depresivnosti, s obzirom da mu je i lekar pre zločina prepisao lekove.

Sudski veštak Nada Petrović, psiholog, navela je da se slaže sa svim što je rekao njen kolega Milošević i dodala samo "da se radi o osobi kod koje je uočeno da ima laku mentalnu zaostalost, koje predstavlja stanje siromašnosti ličnosti."

- On teži odlaže svoje impulse i nagone i sklon je da ih zadovoljava ali on se u takvom stanju nalazi celog života zbog strukture svoje ličnosti - zaključila je ona.

Nakon ovog svedočenja okrivljeni je naveo "da on može da popije i više od litar alkohola i da vozi kola i normalno funkcioniše."

Sledeće ročište zakazano je za 27. februar.

