TEŠKA SUDBINA DEVOJČICE IZ NOVOG PAZARA: Majka je ostavila, otac SILOVAO!

Devojčicu koju je otac N.D. (45) iz okoline Novog Pazara godinama silovao, majka napustila pre tri godine.

Devojčica ima i brata, a od kada ih je majka napustila o njima se brine tetka.

Nakon hapšenja oca monstruma Centar za socijalni rad iz Novog Pazara, kako saznajemo radi na tome da deca budu izmeštena iz porodice.

N.D. je uhapšen u zajedničkoj akciji beogradske kriminalističke policije i novopazarske policije nakon što je utvrđeno da je putem društvenih mreža prosleđivao fotografije na kojima ima seksualni odnos sa ćerkom koja sada ima trinaest godina.

Istragom je utvrđeno da je on šest, sedam godina svoju ćerku primoravao da ga oralno zadovoljava, sve to snimao i nažalost fotografije delio putem društvenih mreža pedofilima, ali i prodavao samo za 10 dolara.

Nakon hapšenja komšije su tvrdile da je on dobar čovek i da nema šanse da je N.D. to radio, ali je u međuvremenu otkriveno da je on već u prošlosti bio osuđivan za proganjanje odnosno namamljivanje maloletnica.