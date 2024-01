Miloš izrešetan na kućnom pragu u niškom 'Beverli Hilsu', a odbrana optuženog za zločin POSEBNOM TAKTIKOM pokušava da dovede do PREOKRETA

Ponovno suđenje Darku Mitiću (35) iz Niša, optuženom za teško ubistvo Miloša Radojkovića (25) u niškom naselju Beverli Hils 20. novembra 2019.godine, nastavljeno je danas u Višem sudu u Nišu saslušanjem stručnog savetnika odbrane, balističara Milana Kunjadića, koji je izneo svoje viđenje balističkog veštačenja.

Kunjadić je naveo da se slaže sa zvaničnim nalazom balističara Siniše Anđelkovića da samo na osnovu čaura kalibra 9 milimetara nije moguće utvrditi da li su hici ispaljeni iz pištolja CZ 99 ili nekog drugog koji koristi tu vrstu municije, ali je osporio tvrdnju da su svi hici koji su pogodili Miloša Radojkovića ispaljeni sa jednog metra daljine.

On je rekao da barutni tragovi koji su konstatovani na odeći Radojkovića prilikom obdukcije nisu detaljno obrazloženi.

- Samo konstatacija da barutni tragovi ispaljeni iz vatrenog oružja dospevaju do rastojanja od jednog metra, nije dovoljna da se objasne barutni tragovi na odeći Radojkovića. Prilikom uviđaja je sigurno došlo do mogućnosti premeštanja barutnih tragova s obzirom da je leš pomeran više puta i okretan levo – desno od strane kriminalističkih tehničara a košulja podizana, kako bi se obavilo slikanje za fotodokumentaciju. Prilikom tih manipulacija moglo je da dođe do pomeranja barutnih čestica tako da ne može da stoji zaključak da su sve prostrelne i ustreline nastale sa rastojanja do jednog metra. Nesumnjivo je da su lošim postupanjem tokom uviđaja barutni tragovi mogli da dođu do mesta na kojima se nisu našli kao posledica ispaljenja – objasnio je Kunjadić.

On je dodao da se barutni tragovi sire od usta cevi pištolja nakon ispaljenja I da na daljini od oko 80 centrimetara do jednog metra pokrivaju površinu od oko 20 centimetara, pa na osnovu dosadašnje prakse postoji mogućnost da tragovi od samo jednog hica mogu da pokriju sve rane na telu.

- Zato se u ovom predmetu trebalo ograditi od mogućnosti da sve rane nisu nastale ispaljivanjem iz blizine, već je deo mogao nastati i iz daljine veće od dometa barutnih čestica. Loše tumačenje barutnih tragova je dovelo do lošeg zaključka – rekao je Kunjadić.

On je naveo i da se Radojković u momentu zadobijanja prvih povreda nalazio na ulazu u garažu, da je ispaljeno ukupno 12 metaka, da je pronađeno 11 čaura, a da je 10 hitaca pogodilo ubijenog.

- Sve čaure ispred garaže su nađene približno na jednom mestu osim dve koje su najverovatnije pomerane. Druga grupa čaura je nađena u unutrašnjosti garaže gde je drugo mesto ispaljivanja – dodao je Kunjević.

Viši javni tužilac Irena Raivojević rekla je da je stručni savetnik odbrane izneo samo svoje pretpostavke pa je predložila saslušanje kriminalističkog tehničara A.T., s obzirom na iznete sumnje da je policija neadekvatno postupala prilikom vršenja ovih istražnih radnji.

- Pretpostavlja se da Hitna pomoć i njeni radnici znaju procedure postupanja u ovakvim situacijama a ispada da jedino samo policijski sluđbenici ne znaju. Zato je nužno saslušati kriminalističkog tehničara, kako ne bi bilo novih spornih pitanja koja se do sada nisu pojavljivala u predmetu - rekla je Viši javni tužilac Irena Radivojević.

Sud je odbio predlog odbrane Mitića da mu bude ukinut pritvor ili zamenjen blažom merom –kućnim pritvorom.

VJT Radivojević je navela da po oceni tužilaštva i dalje stoje svi razlozi zbog kojih je pritvor određen.

- Pritvor traje od 2019.godine, nemoguće je da je uznemirenje javnosti istog intenziteta da može da utiče na tok postupka. Pritvor može da bude ukinut ili zamenjen merom napuštanja stana u kojem bi optuženi mogao da bude sa svojom porodicom. Ne vidim na koji način bi njegov boravak u stanu mogao da uznemiri javnost da ometa tok postupka – rekla je avokatica Aleksandra Zlatić, jedan od Mitićevih branilaca. Nakon većanja sud je odlučio da produži pritvor Mitiću.

Suđenje se nastavlja 8.marta.

Optužen za ubistvo iz osvete

Prema pisanju medija, Mitić je optužen da je iz osvete zbog zapaljenog auta sa izrešetao Radojkovića ispred porodične kuće u „naselju Beverli Hils“ u kojoj je živeo sa ženom i trogodišnjom ćerkom.

Toga dana Radojković ušao u kuću kako bi ostavio namirnice a kada je izašao ispred garaže, Mitić mu je, prema optužnici, prišao i iz pištolja ispalio u njega 12 metaka. Radojkovića je pogodilo 10 hitaca nanevši mu rane po grudima, rukama i nogama, koje su zbirno predstavljale bezuslovno smrtonosnu povredu tako da je preminuo na licu mesta.

Na jednoj od čaura nađen je DNK Mitića što ga je dovelo u sumnju da je počinio ovaj zločin. Prvostepenom presudom Mitić je bio osuđen na 20 godina zatvora zbog krivičnog dela teško ubistvo, ali je Apelacioni sud vratio presudu na ponovno suđenje.

Negira zločin, brani se ćutanjem

Mitić je ranije, na početku suđenja, negirao da je izvršio krivično delo za koje se tereti, uz reči da su mu dokazi podmetnuti.

On je odbio da iznese odbranu, dok mu se ne omogući priprema odbrane kroz "neposredan kontakt sa advokatima i poverljiv razgovor" jer ne može da priprema odbranu kroz zaštitno staklo.

Mitićeva odbrana na prošlom suđenju osporavala je jedan od najznačajnijih dokaza – DNK nađen na jednoj od čaura, izražavajući sumnju u validnost nalaza jer je, kako su tvrdili, polimeru koji je korišćen u analizi bio istekao rok.

Mitićeva odbrana je takođe tvrdila da se on ne nalazi na snimcima sa video nadzora kamera kritične noći nedugo posle zločina.

Radojković hapšen zbog paljevine Mitićevih kola

Mediji navode da je, “mercedes” vlasništvo Mitićeve supruge izgoreo je na dan njihove svadbe, 28.juna 2019. godine oko 3.45 časova na parkingu na uglu ulice Svetozara Markovića i Sinđelićev trg a vatra je zahvatila i oštetila i susedni automobil marke "hjundai santa fe" koji je slučajno bio parkiran pored njega.

Posle dvadesetak dana, policija je u julu 2019.godine uhapsila Radojkovića zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i odredila mu zadržavanje do 48 časova, posle čega se branio sa slobode.

