ŠOK PRED POČETAK SUĐENJA RODITELJIMA ĐAKA UBICE: Sud doneo odluku da se NJEGOVOJ MAJCI zabrani i OVO

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu donelo je odluku i Miljani K., majci osumnjičenog dečaka ubice Koste K. (14), produžilo zabrane meru sastanjanja i komuniciranja sa sinom.

- To znači da je Miljani zabranjeno da dolazi kod sina u posetu na Kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu gde je osumnjičeni smešten nakon zločina. Ona je u početku smela da ga povremeno posećuje, međutim početkom oktobra njoj je to pravo, odlukom suda, definitivno zabranjeno i to do daljnjeg - navodi dobro obavešten izvor.

Ova odluka donešena je na nedavnoj sednici, a sledeća je zakazana za 1. mart.

Podsetimo, u Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje ocu i majci dečaka koji je 3. maja 2023. u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro dece i čuvara te škole.

Na početku suđenja sud bi trebalo da odluči o predlogu tužilaštva da sa glavnog pretresa bude isključena javnost zbog zaštite interesa malolenih lica.

Nakon toga tužilaštvo i odbrana bi trebalo da iznesu svoja uvodna izlaganja, dokazne predloge i da se optuženi izjasne o krivici. Sudjenje je, osim za danas, zakazano i za 30. januar.

Pored oca Vladimira K. i majke Miljane K., optuženi su i vlasnik streljačkog kluba u kojem je dečak, kako se sumnja, učio da puca, Ratko I. i instruktor u tom klubu Nemanja M.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je predloženo da sud Vladimira K. osudi na kaznu zatvora od 12 godina, majku Miljanu K. na kaznu zatvora od dve i po godine, dok je za vlasnika streljačkog kluba "Partizan praktikal šuting" Ratka I. i instruktora u tom klubu Nemanju M. predložena kazna zatvora od po tri godine.

Vladimir K. optužnicom se tereti za krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, odnosno jer je svog 13-godišnjeg sina obučavao da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem, vodio ga u streljanu, što očigledno nije primereno dečakovom uzrastu, kao i jer oružje nije čuvao bezbedno, kako je to predviđeno zakonom.

Više javno tužilaštvo neposredno je optužilo i majku dečaka Miljanu K. zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Zbog krivičnog dela davanja lažnog iskaza, kako je navedeno, neposredno su optuženi predsednik Streljačkog kluba "Partizan praktikal šuting" Ratko I. i instruktor u tom klubu Nemanja M.

Protiv oca i majke vode se i dva parnična postupka po tužbama članova porodice ubijenih, a za naknadu nematerijalne štete usled smrti bliskog lica.

