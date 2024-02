UŽIVO! SUĐENJE KLANU VELJKA BELIVUKA - Miljkovića stražari uveli u sudnicu: Njegov DNK nađen na foliji leka u škodi SMRTI

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, otmice, silovanje na stadionu, trgovinu drogom i oružjem nastavlja se pred Specijalnim sudom u Beogradu.

18.32 - BMW bio mamac

Potom su prikazani rezultati forenzičkog pregleda automobila "BMW" koji su prema optužnici pripadnici kriminalne grupe koristili kao "mamac" za ubistvo Ljepoje. Prema rečima tužioca, u njemu je pronađen DNK svedoka saradnika Srđana Lalića.

Podsetimo, prema navodima tužilaštva pripadnici gupe ponudili su Ljepoji da kupi blindirani BMW i tako ga namamili da dođe u kuću u Ritopeku.

18.18 - O ubistvu MIlana Ljepoje

U sudnici je potom prikazan nalaz veštaka u odnosu na tragove pronađene u "škodi kodijak" - Ovim nalazom se potvrđuje korišćenje "škode kodijak" pri izvršenju krivičnog dela. Pronađeni su na rukavici iz vozila Belivukov DNK, zatim, Miljkovića na foliji leka rupurut kao i Tešića i braće Budimir - rekao je tužilac Ivanić navodeći da je reč o tački šest optužnice,koja se odnosi na ubistvo Milana LJepoje.

Potom je izveden zapisnik o veštačenju tragova pronađenih u automobilu "ford fijesta".

- Iz ovog veštačenja utvrđuje se da je u "fordu fijesti" pronađen DNK okrivljenog Nebojše Jankovića, na brijaču i četkici. Najznačajnije je da je DNK profil pokojnog Milana Ljepoje pronađen u istom vozilu, uzetom sa plave hirurške rukavice uzete iz ovog vozilu - rekao je tužilac.

Prema optužnici, i Ljepoja je ubijen u kući u Ritopeku.

Advokat Dejan Lazarević se javio za reč i naveo da je apsurdno da se vozila dovode u vezu sa izvršenjem "nekih krivičnih dela jer nisu vozila učestvovala" i dao primer suđenja u starom veku u kom se sudilo cigli jer je "pala i ubila čoveka".

18. 12 - Miljković o svedocima saradnicima

Optuženi Marko Miljković javio se za reč i u pratnji stražara je uveden u sudnicu.

Miljković: Ovo što nam je sada tužilac objasnio, taj navodni datum se odnosi na Gligorijevića, odnosno Pukija. Kako tužilaštvo veruje svedocima saradnicima, ako ja nisam ni optužen da sam učestvovao u tome, a sad vidimo neki moj DNK i pozivanje na svedoke saradnike. Pa da vidimo, da li im tužilaštvo veruje ili ne, kako onda ja nisam optužen za to.

18.10 - DNK veštačenja i iz škode koja je korišćena u ubistvima

Sledeći dokaz koji je izveden je takođe nalaz DNK veštačenja urađenih tokom istrage a koji se odnose na automobil "škoda".

- Iz ovog veštačenja utvrđuje se da je u "škodi" oduzetoj od okrivljenog saradnika Srđana Lalića, pronađeni biološki trag Lalića na kačketu iz automobila, na kesi Marka Budimira i Marka Miljkovića, na ogledalu i ručicama. Prema svedočenju Lalića, ovo vozilo je korišćeno u izvršenju krivičnih dela ubistava, a to potvrđuju i snimci kamera iz Ritopeka, na dan ubistva Aleksandra Gligorijevića - rekao je tužilac Ivanić.

Gligorijević je, podsetimo, bio saradnik kriminalne grupe ali su vođe Beliuvk i Miljković posumnjale da je počeo da radi za suprotstavljenu grupu i da im "radi o glavi", zbog čega je prema navodima optužnice ubijen u kući u Ritopeku.

18.05 - U Radojevićevom mercedesu DNK Belivuka i Miljkovića

Pošto je za sada završeno sa preslušavanjem razgovora, kao dokaz su izvedeni nalazi DNK veštačenja.koji je Nacionalni centar za kriminalističku forenziku dostavio tužilaštvu.

- Iz ovog veštačenja utvrđuje se da je u "mercedesu GL" za koji je po rečima supruge i svedoka saradnika pripadao Zdravku Radojeviću pronađen DNK Veljka Belivuka i Marka Miljkovića - rekao je tužilac Saša Ivanić, posle čega je advokat Dejan Lazarević zatražio da se saslušaju sudski veštaci

Preslušani i razgovori Georgieva, Sekulićeve, Stojanovića, Bojane Belivuk...

Sledeći je u sudnici pušten razgovor između optuženog Vlade Georgieva i Nenada Stojanovića iz oktobra i novembra 2020.

Georgiev: Halo

Stojanović: Hej

Georgiev: Ko je?

Stojanović: Deda, gde si?

Georgiev: Čekam da mi Debeli namest telefon onaj

Stojanović: Ne mogu da funkcionišem tako, aj vidimo se sutra

Sledeći je u sudnici pušten razgovor između optuženog Vlade Georgieva i njegove supruge Slađane Sekulić vođen 26.decmebra 2020.

Georgiev: Pa gde su?

Sekulić: Evo stoje ispred kapije Potom je pušten razgovor od 27. decembra u kom njih dvoje ponovo razgovoraju.

Georgiev: E

Sekulić: Ajde javi samo dve marice, dve interventne ispred kapije, ulaze

Georgiev: Gde ulaze

Sekulić: Na stadion ulaze

Njihov branilac, advokat Sanja Ćeriman javila se za reč i rekla da ne stoje navodi optužnice da je Slađana Sekulić obaveštavala o prisustvu policije.

Naredni razgovor vodile su Slađana Sekulić i supruga Veljka Belivuka Bojana Belivuk 23. decembra 2020.

Sekulić: Kod Steka smo

Belivuk: Tek dotle, pa šta radite vi

Sekulić: Vozim četvoro dece, za pet minuta smo tu.

Belivuk: Ajde, je...a, ja mislila brzo ste tu. Stigla pica i ohladiće se dok dođete.

Sekulić: Neće, tu smo

Belivuk: Ništa ne razumem

Belivuk je potom izašao za govornicu.

- Mi smo mogli da čujemo samo mumlanje, ništa ne razumem. Samo sam deo čitao, ali loše vidim. Vidim da se pominje pečenje, laminat, ja ne vidim šta je tu krivično delo. Niti sam ja na snimku, ali je svedok saradnik Lalić pričao da je reč o najsavremenijoj puški za najsloženije zadatke iz koje je trebalo da se ubije Aleksandar Vučić, a ovo je vazdušna puška.

Podsetimo, prema optužnici bračni par iz Loznice je kupio kuću u blizini Tršića i stavio je na raspolaganje Belivuku. On je sa Jankovićem, kako se sumnja, tamo vežbao gađanje a potom je novogodišnje praznike u toj kući proveo sa suprugom i decom. Kako se navodi, to je bila "štek kuća", a prema podacima iz spisa predmeta navodno je ona trebalo da im bude tajno skrovište.

Sledi pauza od pola sata, posle koje će se nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Pušteni razgovori iz takozvane Deda Mrazove kuće

U sudnici su potom pušteni razgovori iz takozvane Deda Mrazove kuće u Tršiću od 27. decembra 2020. u kojoj su u to vreme boravili optuženi Belivuk, Nebojša Jaković, Vlado Georgiev i njegova supruga Slađana Sekulić, jedina optužena žena. U snimljenim razgovorima u kući, oni pričaju o oružju.

Georgiev: Hoćeš da izvadim onu pušku iz kola?

Belivuk: Hoću, hoću.

Georgiev: I ono da ne vozim.

Belivuk: Ne, neka ga.

Sekulić: Šta sam htela da kažem.

Belivuk: Samo do četvrtka da bude gotovo

Sekulić: Hoće, hoće

Belivuk: E onda smo mirni

Georgiev: Imala ja devetnaesticu

Belivuk: Imam ja češku zbrojevku. Ona mi ne treba, ovaj ćemo ovde da držimo.

Georgiev: Sve kese da ponesem?

Belivuk: Ne, u nekima su pokloni za decu

Janković: Jesi li sinol ulje pominjao, najbolje je

Belivuk potom traži da vidi pušku a onda razgovaraju o vazdušnoj puški i dijabolama.

Belivuk: Ček, nisam je video, šta je ovo

Georgiev: Kutija

Sekulić: Joj što je lepa.

Belivuk: Vazdušna.

Georgiev: Jel dijabole plastične?

Sekulić: Ne bih stala ispred nje.

Janković: Možeš sa 150 metara da ubiješ

Belivuk: A gde guraš dijabole?

Janković: Imaš doboš ovde, repetiraš, povučeš čep ovde

Georgiev: A ovoga na 50 metara, 70 u glavu i šta se desi?

Janković: Pa vidi ide ovde dijabola 300 metara u sekundi

Geogrijev: Može da te ubije?

Janković: Pa mislim da može čoveka na 40, 50 metara ovo je mekana dijabola, može čelična da se stavi i sa 50 metara da ubije.

Sekulić se potom izvinjava "što je neurotična" i najavljuje da će da peče meso. Janković potom prisutnima objašnjava kako puni pušku bocom za ronjenje, ali i da kada se puca mora u obzir da se uzme vetar a Georgiev predlaže da vežbaju tako što će da pucaju u zečeve i fazane. U narednom razgovoru Belivuk predlaže Jankoviću da gađaju.

Belivuk: Hoćemo da gađamo nešto?

Janković: Nema ništa, ajde neke mete da namestimo

Belivuk: Ti i ja ostajemo, mislio sam da gađamo malo.

Georgiev: Ti zaključaj

Belivuk: Hoću, ne idem daleko, tu sam na 20, 50 metara.

Sekulić: Imam ja ključ

Georgiev: Odosmo po salatu, ti imaš ovde hleb i sve.

Posle preslušavanja razgovora Georgiev i njegova supruga odbili su da se izjasne da li se čuje njihov glas, dok je Janković rekao da ne prepoznaje ni svoj, niti bili čiji drugi glas.

Prikazane putanje kretanja optuženog vlasnika kuće u Ritopeku

U sudnici su potom kao dokaz izvedene putanje kretanja optuženog Vlada Draganića, vlasnika kuće u Ritopeku u kojoj su prema optužnici izvršena ubistva.

Kako se navodi u izveštaju, on je 4. januara 2021. krenuo iz Ulice Živka Davidovića, u kojoj je kao i Belivuk imao stan oko 11 sati, potom otišao do kafića koji je držao a onda se u 12.24 odvezao do kuće u Ritopeku i u njoj ostao do 21.48.

U izveštaju za naredni dan, navedeno je da je Draganić imao gotovo identičnu putanju kretanja, osim što se u kući u Ritopeku zadržao od 16.59 do 17.36 sati.

Tužilac Saša Ivanić objasnio je da su dokazi koji su izvedeni prikupljeni tajnom pratnjom i snimanjem Draganića.

- Tajno praćenje i snimanje je pokazano da je on korisnik "opel astre", zatim da odlazi u Livadice, a u kolima su nađeni biološki tragovi pokojnog Milana Ljepoje - pojasnio je tužilac izvedene dokaze.

Milan Ljepoja, prema navodima optužnice, namamljen je a potom ubijen u kući u Ritopeku 9. decembra 2020.

Tužilac Ivanić o odluci veća da izuzme iz dokaza delove razgovora Andrića

Pred početak nastavka izvođenja pisanih dokaza i tajno snimljenih telefonskih razgovora, za reč se javio tužilac Saša Ivanić, koji je ponovo pozvao sudsko veće da preispita svoju odluku da se izdvoje iz dokaza delovi razgovora optuženog Marka Andrića iz Niša. Veće je, podsetimo, izuzelo delove njegovih razgovora jer su snimljeni u stanu, što po zakonu ne može da se koristi.

- Pozivamo veće da preispita odluku, jer ne znamo na osnovu čega je utvrđeno da su ti razgovori sa Marijom Stoiljković Makom nastali baš u stanu - naveo je tužilac i dodao da, ukoliko veće i dalje smatra da je reč o stanu, tužilaštvo želi da ukaže da je neprijavljeno boravio u tom stanu.

- Notorna je činjenica da je neprijavljeno boravio u Ulici cara Dušana u Nišu, i da taj stan koristi za vršenje krivičnih dela a ne stanovanje. Iz izveštaja policije proizilazi da je u njemu pronađen pištolj, municija, vaga za precizno merenje sa tragovima droge. Iz ovoga proizilazi da ga koristi za dogovaranje i vršenje krivičnih dela. Stan u kome je prijavljen, nije koristio za tu svrhu - rekao je tužilac Ivanić.

Za reč se potom javio advokat Dejan Lazarević, koji brani Belivuka, Miljkovića i još nekoliko optuženih.

- Vi ste doneli odluku u formi rešenja, čuli smo i juče tužioca koji traži da promenite tu odluku, ne znam da li je to vežbanje za žalbu ili uticaj da promenite odluku. S druge strane, ukoliko sudsko veće promeni odluku, stvorićemo praksu u ovom predmetu da i mi ubeđujemo sudsko veće da svaku odluku koju donesete a ne ide nama u korist, da se javljamo da vas ubeđujemo da je promenite - obratio se sudskom veću advokat Lazarević.

Optuženi Marko Andrić potom se javio za reč.

Andrić: Taj stan je bio centar mojih životnih aktivnosti. Tu sam živeo četiri godine, vodio se na moju verenicu, jer je njen, internet se vodio na mene, sve račune sam plaćao. Mogu za svaki klip da vam kažem, čuje se pas, kućna dostava, razgovori mene i moje tadašnje verenice, čuje se kućna atmosfera. Čuje se kako se verenica i ja dogovaramo da ćemo da legnemo, da gledamo seriju, pa se čuje kako gledamo seriju za serijom, ako baš treba da ulazim u detalje. Tu sam živeo, nisam vršio krivična dela, da je neko otišao u stan u kom sam prijavljen, mogao je da nađe samo moju babu. Moj sin iz prvog braka je dolazio u taj stan, moja bivša žena.