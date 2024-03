OVO JE ČOVEK KOG SE PLAŠIO BELIVUKOV KLAN: Opasan, MANCE mu je nadimak, ima 10 UBICA! Izneti ŠOKANTNI detalji na suđenju!

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženim pripadnicima njihove kriminalne grupe, koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice, kao i jedno silovanje na stadionu FK Partizan, nastavljeno je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu izvođenjem dokaza sa Skaj komunikacije.

Preko ove aplikacije, kako tvrdi tužilaštvo, osim poruka, pripadnici klana razmenjivali su i fotografije brutalno mučenih i ubijen žrtava, koje su potom samlevene u kući u Ritopeku i bačene u Savu.

Izvođenju dokaza sa Skaj aplikacije, u sudnici prisustvuju i trojica svedoka saradnika Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević, koji su učestvovali u zločinima, ali su pristali da priznaju sve i sklope sporazum o svedočenju sa tužilaštvom.

15.19 - Prelazi se na ubistvo Ljepoje: "Jeste, opasan čovek, Mance mu je nadimak kume, ima 10 ubica"

Prelazi se na poruke i slike koje se odnose na ubistvo Pink pantera Milana Ljepoje, koji je prema optužnici ubijen 9. decembra 2020. u kući u Ritopeku.

U porukam koje razmenjuju, najverovatnije identifikuju Ljepoju, jer je u četu i jedna slika u kojoj neko potvrđuje: "Jeste, to je Zvonce".

- Ovaj zvonce je opasan kume, to im je iz vrha, pra ekipa

- Jeste, opasan čovek, mance mu je nadimak kume, ima 10 ubica

U porkuma od 8. decembra 2020. dogovaraju kupovinju džakova, najlona i kapana

- Uzeo najlone za pod i sa strane, 10 belih jakih džakova

Istog dana, nastavljaju pripreme.

- Sutra akcija, brate krećemo

- Aj dodaj Soprana

Potom slede porukue:

- Rukavice tanke hirurške i one deblje, to fali

- Na kagabi orate

- Pisao sam analiku da kupi rukavice

- Ne brini u rupi je čista alat i mašina neće da radi iskače osigurač

- E glupi Boske

Potom, u nastavku konvrezacije javljaju na grupu da mašina radi, ali da su imali probleme sa njom ranije

- Proradi mašina, valjda će do stura da izdrži. Čim dođemo palim grejalicu

- Samo da ne bude kao prošli put. Radi mašina radi!

- Nema veze, spakovaću ga u parčiće, pa ću ja da ga kuvam brate

U sudnici je potom puštena glasovna poruka:

- Pitanje jedno, nema šta da se dogovaramo, idemo kod Braleta, Brale ide po Kantonu. Brate ja, ne znam šta pričam. Od braleta krećemo, Kantona, ja, ne moraš tako rano Kantona, idi da uzmeš te rukavice. Sve smo se dogovorili, aj pisaću vam sutra imamo vremena.

Tužilac je pitao svedoka Lalića da li prepoznaje glas.

Lalić: Prepoznajem, to je Belivukov glas, to je bila priprema ubistva Manceta.

15.11 - Lalić: Ja sam organizovao da falsifikovana dokumenta stignu u Prištinu

U sudnici su izvedene dve fotografije, belog mercedesa u garaži, ovlašćenja za automobil, dokumentacije za prenos, a potom i poruke na engleskom jeziku u kojima neko piše da je u hotelu u Turskoj.

Za reč se javio optuženi Marko Miljković.

Miljković: Videli smo sad neki dokument da navodno Zdravko Radojević ovlašćuje, a čuli smo da Zdravko Radojević nikada nije bio vlasnik ni fiktivni, ni ne fiktivni. To je dokaz da je sve ovo montirano.

Za govornicu stražari izvode Miloša Budimira.

Budimir: Istu situaciju sa engleskim smo imali i 8. marta. Gledali smo na engleskom, a u optužnici sve piše na srpskom. Ko nama šta ovde montira i podvaljuje.

Za reč se javio svedok saradnik Srđan Lalić.

Lalić: Ovo je konverzacija na engleskom Miloša Budimira i njegove veze za travu. Ja sam organizovao da ova dokumenta, koja su falsifikovana, stignu u Prištinu. Tada je Zdravko Radojević već pokojni.

Ponovo se javio Miloš Budimir.

Budimir: Ja da sam znao da će Lalić da skoči da brani tužilaštvo, ostao bih ovde. Da čujemo da li je u sporazumu potpisao tačku za falsifikat, ne znam više ni šta izmišlja ta marioneta tužilaštva, kao ja sam nekom slao preko njega, ne znam ni šta priča. Kad je video da su mu tužiocu u procepu, sad je skočio da ih brani.

15.03 - Belivuk: Svaka poruka može da se menja

Za reč se javio Belivuk.

Belivuk: Svaka poruka može da se menja, da se prekucava. Ako dozvolite da saradnica dva puta klikne na poruku i doda slovo, pisaće to slovo, ovde lako u sudnici možemo da dokažemo da ove poruke mogu da se prekucavaju. Izjava tužioca Saše Ivanića da je ovo izvornik je fikcija, naučna fantastika. Nikada svedoci saradnici u svojim lažima nisu rekli da smo pisali na engleskom, a prošli put su izvođene poruke na engleskom. Uopšte me ne interesuje da li je to menjano ovde, u Engleskoj ili Belgiji.

14.54 - Prikazane slike Radojevića i poruke Miljkovića

Sudija je saopštila da se sada nastavlja sa gledanjem, čitanjem i slušanjem dokaza sa Skaja.

Prvo su prikazane slike Zdravka Radojevića, u narandžastom duksu, vezan sivom trakom preko usta.

Prethodno, u sudnici su prikazane i poruke od 24. decembra 2020.

Prema optužnici, fotografije ubijenih uz sledeće poruke poslao je Marko MIljković.

- To je to što nam treba brate da ne ostanemo bez njih

- Sutra ću da počnem da prebacujem slike i da ga zaštekamo. Sve su krvnici bili ne neki civili

14.50 - Budimir se pojavio

Za reč se javio optuženi Miloš Budimir, koji je zbog stomačnih tegoba izostao sa nekoliko prethodnih suđenja.

Budimir: Zante i sami šta mi se desilo prošli put. Samo imam ispravke na transkripte, neću polemisati o vašoj penziji.

14.45 - Advokat Perendija se pobunila jer sudija ide u penziju, suđenje se ipak nastavlja

Za reč se odmah na početku javila advokat Miljana Perendija.

- Sudija mi smo iz medija saznala da vi idete u penziju, ali mislim da bi trebalo da znamo šta se dešava. Mislim da su sva suđenja nepotrebna i da gubimo vreme, jer će suđenje pred novim sudijom morati da krene iz početka, osim ako ne postoji neki dogovor da se na brzinu pregleda Skaj i saslušaju svedoci sradnici. Ne znam šta je vama u planu. Izvinjavam se okrivljenima koji su u pritvoru, ali šta ako dođe novi sudija koji nikada nije video svedoka saradnika i da se to čita? Da nisu objavili to, pa da se pravimo da se ništa ne dešava, ali šta vi možete da završite u ovom predmetu u narednih mesec dana. Jedino ako imate neka saznanja da ćete ostati, pa da nastavimo, u suprotnom je to maltretiranje nas. Koliki su troškovi dovođenja, advokata po službenoj dužnosti? - predložila je advokat Filipa Ivanovskog da se suđenje odloži.

Tužilac je naveo da tužilaštvo nema predlog i da postoje uslovi za održavanje pretresa i da nema razloga da se polemiše o odlasku u penziju sudije. Sudija Vinka Beraha Nikićević je navela da je tačno da njena sudijska funkcija prestaje 29. aprila.

- U ovom momentu ja sam i dalje sudija i diskutovanje o tome da li sudija ide u penziju ili ne ne treba da bude predmet diskusije u sudnici, niti smetnja da se suđenje održi. To što sudija odlazi u penziju nije razlog za neometano vođenje postupka - navela je sudija.

Suđenje se, odlukom veća, nastavlja i da se gledaju i slušaju dokazi sa Skaj aplikacije.

14.34 - Počinje suđenje

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivanjem svih prisutnih, dvojice tužilaca za organizovani kriminal, optuženih, njihovih branilaca, svedoka saradnika, kao i zastpnika oštećenih porodica.

14.06 - Pripadnici klana u dva odvojena konvoja dovedeni u sud

Pripadnici klana, koji borave u pritvoru u Centralnom zatvoru u Bačvanskoj, uz sirene i u pratnji Žandarmerije u dva odvojena konvoja prebačeni su u zgradu suda u Ustaničkoj ulici. Oni su sprovedeni uz sirene, a saobraćaj je povremeno obustvaljan.

Inače, na prethodnom suđenju i u samoj sudnici bile su pojačane mere obezbeđenja, zbog navodnih pretnji na koje su se žalili svedoci saradnici, a za koje tvrde da im ih upućuju pripadnici klana.