'OKREĆE MI SE ŽELUDAC, NISAM KRIV' Novi BIZARNI detalji: Osumnjičeni za ubistvo Nusreta se OVAKO pravdao, pa svu krivicu svalio na NJU!

Odbegli S. A. Z. (26) iz Sjenice, koji se sumnjiči da je brutalno ubio Nusreta Destanovića (27) iz Tutina, inače ljubavnika svoje supruge R. H. (27), nakon zločina pozvao je žrtvinog brata i pravdao se uz reči da mu se "okreće želudac zbog lažnih optužbi"!

Destanović se, podsetimo, vodio kao nestao od 8. februara, da bi njegovo telo bilo pronađeno tri dana kasnije u bunaru u selu Međugor. Istragom je utvrđeno da je namamljen, a da je potom pretučen, pa izboden i bačen u bunar. Glavnoosumnjičeni S. A. Z., za koga istražitelji sumnjaju da je ubica, pobegao je iz zemlje uz pomoć rođaka E. H. (40), koji je uhapšen. Kao saizvršilac ubistva uhapšen je E. Dž. (18), dok je R. H., supruga odbeglog mladića, takođe uhapšena, zbog neprijavljivanja planiranog zločina.

Telefonski razgovor

Monstruozno krivično delo ne prestaje da potresa javnost, a inspektori iz dana u dan prikupljaju nove dokaze, pa je tako isplivao i snimak navodnog razgovora osumnjičenog ubice i brata žrtve. Naime, njih dvojica su razgovarali telefonom dok se još nije bilo otkrilo šta se Nusretu dogodilo i dok su svi mislili da je nestao. Naime, dok se tragalo za mladićem, Pešterom su počele da kruže priče da s njegovim nestankom ima veze muž njegove ljubavnice.

S. A. Z. je, kako saznajemo, u to vreme već bio van zemlje i pozvao je navodno Nusretovog brata kako bi mu objasnio da "on nije kriv".

- Nazvao sam te, ispao sam čovek i hoću da pomognem, ali ja ne znam gde je tvoj brat. Okreće mi se želudac. Nisam kriv, a situacija je jako loša. Krive me za nešto što nisam uradio. Dobio sam trista hiljada poziva u kojima me ljudi nazivaju ubicom i ja to ne mogu da podnesem, morao sam da kupim novu karticu. U Austriji sam i okrećem se na ulici, plašim se da će me neko ubiti - rekao je S. A. Z. žrtvinom bratu preko telefona.

S. A. Z. potom Nusretovom bratu govori da je u Austriji, gde ga čeka robija. - Tu sam da pomognem, zato sam te i zvao, ali neću da ispadne da se sumnjičim za to. Ovde u Austriji moram da ležim dve godine jer me je žena prijavila da sam joj polomio stan, neću da ležim i za to - kaže S. A. Z., pa priznaje da je pretio Nusretu.

Priznaje pretnje

- Priznajem da sam pretio Nusretu, neću da lažem, ali nisam mu ništa loše uradio! Nisam mu naudio. Nas dvojica smo se povremeno viđali, bili smo zajedno i u decembru u Tutinu. Veruj mi, zovi moju ženu, pritegnite je da vam kaže, ona sve zna i mora da vam kaže šta se dogodilo. Ja sam joj inače pretio za svakog novog, nije Nusret jedini. Morate da vidite odakle Nusretu 20.000 evra, novi stan i kola. Pitajte R. H., možda je to neki trag, istražite. Ne sme da se zataška.

Samo nekoliko dana kasnije policija je saopštila da je zbog ubistva Nusreta Destanića uhapšeno troje ljudi, dok je glavni osumnjičeni u bekstvu i da je to upravo S. A. Z.