Počelo suđenje vaspitaču optuženom za pedofiliju! Oglasila se jedna od majki: 'Mi smo mu verovali, a on...'

Suđenje pedagoškom asistentu I. O. (26) koji se sumnjiči da je seksualno zlostavljao decu vrtića "Poletarac" u Odžacima gotovo godinu dana počelo je danas pripremnim ročištem u Višem sudu u Somboru koje je bilo zatvoreno za javnost. Na ovom ročištu su predlagani dokazi, a glavno ročište zakazano je za 26. i 29. mart 2024. godine.

Na glavnom ročištu će se ujedno odlučivati i o tome da li će suđenje I. O. nadalje biti otvoreno za javnost.

Pedagoškom asistentu iz Bogojeva kod Odžaka sudi se za šest krivičnih dela obljuba zloupotrebom položaja, 28 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Kako se sumnja, on je ova krivična dela činio u kontinuitetu od leta 2022. do 4. maja 2023. godine prema većem broju oštećenih lica, odnosno deci koja su rođena 2017, 2018, 2019. i 2020. godine i koja su pohađala Predškolsku ustanovu "Poletarac".

Upravo to je ono što izaziva najveću jezu, smatraju roditelji.

To se dešavalo tu, pred našim očima

- Šok koji smo kao roditelji doživeli kada je sve otkriveno još uvek traje i mislim da nikada neće proći. On je bio među nama, među našom decom i verovali smo mu kao što bismo verovali svakom vaspitaču, učitelju, bilo kome ko je dužan da se stara o našoj deci. Pa taj čovek je išao sa mnom u školu - izgovara još uvek u neverici mama dečaka koji je u vreme zlostavljanja imao četiri godine.

Kako objašnjava, nikada joj neće biti jasno kako je neko mogao da bude u stanju da radi tako užasne stvari deci, piše Blic.

- Kada je naš sin prvi put išao na razgovor kod psihologa saznali smo užasne stvari. Nezamislive. Ni moj suprug ni ja nismo bili spremni da tako nešto čujemo. Mislim da niko ne može biti - navodi S. S.

Najviše je boli pomisao da su deca bila izmanipulisana da tako dugo ćute.

- Ne možemo da verujemo da je uspeo pred nosom svih tamo da zlostavlja toliko dece skoro godinu dana! Pa on je zlostavljao čak i dvoje dece još mlađeg uzrasta od našeg sina, brata i sestru. Sva naša deca su bile lutke u njegovoj izopačenoj predstavi. Da prvo dete nije progovorilo, mislim da bi se to nastavilo u nedogled, da on nikada ne bi stao - još uvek prestravljeno priča mama jedne od žrtava I. O.

O ovome se ne sme ćutati

Kako dodaje, roditelje zlostavljane dece je najviše pogodio taj trenutak saznanja da nemaju nikoga uz sebe. U trenutku kada su institucije zaćutale, ta ćutnja bolela je više od svake moguće izgovorene reči.

- Tada smo imali utisak kao da se sve zataškava, da se smatra nebitnim. Zato je meni lično važno da i sama ne zaćutim. Treba da se zna da se tako nešto desilo među nama. Nije negde u svetu, negde daleko, nego je takvo zlo među nama - zaključuje S. S. uz osećaj olakšanja što je suđenje konačno počelo.