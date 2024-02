PLINSKA BOCA KAO TEMPIRANA BOMBA: Samo jedna greška može izazvati FATALNE POSLEDICE

Stravične nesreće sve češće se dešavaju zbog eksplozija plinskih boca, u kojima se, neretko, gube ljudski životi

U Paraćinu stradala žena, u Pančevu povređen muškarac, u Leskovcu muškarac posle eksplozije imao opekotine po celom telu... samo su neki od gradova u kojima je zbog eksplozije plinske boce došlo do stravičnih nesreća.

Upravo još jedan nemili događaj desio se juče u Paraćinu kada je u eksploziji plinske boce koje se juče popodne dogodila u Ulici majora Gavrilovića stradala jedna žena, a dve osobe su povređene.

Kako su svojevremeno rekli iz firme "ZOP konsalting", koja se bavi poslovima zaštite od požara, do eksplozije najčešće dolazi tako što gas negde curi, na instalacijama, spojevima ili samom potrošaču.

- Najčešći primeri curenja su creva koja vode od boce do šporeta, koja nisu dobra ili je dotrajao zaptivni prsten između ventila boce i regulatora pritiska. Da bi se dogodila eksplozija potrebno je da postoji kritična smeša, tj. tačno određena koncentracija gasa u vazduhu. U tom slučaju dovoljna je varnica, a kamoli plamen - objasnili su iz firme.

Ukoliko počne da curi gas, najbolje je, kako navode zavrnuti ventil, izneti bocu na otvoren prostor, prosvetliti prostoriju, ne paliti svetla i ne unositi otvoreni plamen u prostoriju, a potom i pozvati stručno lice da izvrši kontrolu uređaja i instalacija.

- Ukoliko gori plin koji curi iz boce, do eksplozije će doći kada se izjednači plin iz boce sa atmosferskim pritiskom, odnosno kao posledica izjednačavanja pritiska, plamen prodire u unutrašnjost boce i zbog trenutnog sagorevanja dolazi do eksplozije - objasnili su.

Adekvatni propisi

Kako bi sve bilo bezbedno, boce se moraju držati i skladištiti prema propisima.

– Boce su pod pritiskom, a što je veća temperatura, pritisak raste. Ukoliko je boca izložena delovanju otvorenog plamena li drugog izvora toplote, takođe može doći do eksplozije.

Takođe do eksplozije dolazi i usled nepropisnog korišćenja i neispravne opreme, poput neispravnog creva ili zaptivke. Tada je u pitanju, kako su objasnili, to što ljudi ne vrše redovnu zamenu regulatora pristiska, odnosno zamenu creva, tako da se u praksi koriste creva stara i po deceniju, koja su izgubila svu elastičnost i kao takva predstavljaju opasnost jer može da dođe do curenja gasa.

Do greške koja može biti kobna dolazi i usled neznanja, odnosno kada ljudi upaljačem proveravaju da li curi gas, što je izuzetno, kako su naveli, opasno i to može da dovede do momentalne eksplozije.

Ovlašćeno servisiranje

Boce treba kupovati isključivo kod ovlašćenih distributera koji poseduju maloprodajna mesta TNG-a.Najbezbednije je boce puniti kod ovlašćenih distributera, firmi koje se specijalno bave time.

“Kada je reč o domaćinstvima, pored boca ne treba držati gorivi materijal, poput novina i krpa, boce bi trebalo da budu na adekvatnom rastojanju od izvora toplote, poput peći ili šporeta. Plinske boce ne bi trebalo držati u podrumu ili iznad šahtova, zato što je tečni naftni gas teži od vazduha i ako dođe do curenja gas silazi dole, što stvara veliki rizik od eksplozije”

Autor: