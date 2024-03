RODITELJI UBIJENE DECE U ŠOKU! Otac dečaka ubice KRIVI VLASNIKA STRELJANE! Taktika odbrane da dokaže da je nevin!

Otac dečaka-ubice, koji je 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro dece i čuvara škole, danas je na suđenju u postupku koji se vodi protiv njega i njegove supruge odgovorao na pitanja glavnog tužioca Nenada Stefanovića i sudije, a njegovo izlaganje i odgovore sa knedlom u grlu i u neverici sve vreme su slušali roditelje devetoro ubijene dece i sestra ubijenog čuvara Dragana Vlahovića.

- Roditelji su dostojanstveno saslušali sve što je okrivljeni otac ispričao, ali atmosfera je bila više nego mučna. Očevi dve ubijene devojčice nisu mogli da dočekaju pauzu na suđenju i izleteli su iz sudnice kako bi se umili, smirili i mogli da nastave da slušaju čoveka čije je trinaestogodišnje dete ubilo njihove mezimice - kaže izvor.

U izlaganju okrivljenog oca, roditeljima, kao i tužilaštvu i punomoćnicima oštećenih, mnogo je toga bilo sporno, a otac za delo koje mu se stvalja na teret, kao i sam masakr u školi, krivi sve osim sebe.

- On je u iznošenju svoje odbrane pokušavao da prebaci krivicu na okrivljenog R.I., vlasnika streljane u koju je dovodio svoje maloletno dete, tvrdeći da mu je on praktično "stavio pištolj u ruke" - kaže izvor i objašnjava da je otac u svojoj odbrani iskoristio činjenicu da je R.I. u nekom trenutku učio dečaka da puca i u tom kontekstu je otac rekao da mu je on "stavio pištolj u ruke".

- Međutim, prema svim prikupljenim dokazima koji se i nalaze u optužnici, navodi se da je pištolj na kom je dečak učio da puca u streljani, u vlasništvu njegovog oca, i da ga je upravo otac doneo oružje, iz kog je dečak pucao, u tu streljanu - dodaje izvor.

Kako saznajemo, upravo taj pištolj dečak je kobnog dana poneo sa sobom u školu.

- Tako da njegova odbrana u kojoj pokušava da sve svali na vlasnika streljane, ne pije vodu - objašnjava nam izvor i dodaje:

- Pretpostavlja se da je ovakvo izlaganje oca taktika njegove odbrne, misleći da je to jedini način da pokuša da dokaže da je nevin i zaštiti samo i jedino sebe.

Advokatica Zora Dobričanin Nikodinović koja zastupa više oštećenih porodica, da podsetimo, izjavila je nakon današnjeg ročišta da je atmosfera u sudnici jako mučna.

- Mi smo zadovoljni kako postupak teče, u skladu sa zakonom i istina će se dokazati. Jedan emotivni detalj koji mogu da kažem je da je jako teško sedeti u sudnici i slušati uzdahe roditelja dok su vam slike ubijene dece pred očima - rekla je advokatica.