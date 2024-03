'ZA PAR DANA IDE U KLANICU, SEKIRA U GLAVU' Poruke puštene na danšnjem suđenju Belivuku LEDE KRV U ŽILAMA! Prikazane i fotografije ISKASAPLJENIH TELA!

Na današnjem suđenju kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića pregledane su tekstualne, ali puštane i audio poruke koje su pripadnici grupe razmenjivali u momentima otmica i ubistava!

Suđenje kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića održano je danas u Specijalnom sudu u Beogradu. Na ročištu su pregledane tekstualne poruke i puštane audio poruke koje su pripadnici klana razmenjivali putem "Skaj" aplikacije. Tako su prisutni u sudnici mogli da vide Belivukovu čuvenu poruku "Vidi lutko, Meksiko usred Beograda", koju je poslao uz fotografiju iskasapljenog tela tek ubijenog Gorana Veličkovića, ali i mnoge druge, koje su bile daleko jezivije.

Osim poruka, na suđenju su prikazane i fotografije iskasapljenih tela Aleksandra Gligorijevića Pukija i Gorana Veličkovića. Na fotografijama na kojima se vidi telog pokojnog Gligorijevića, vidi se njegova odsečena glava, potom telo bez šaka i stopala, da bi se na narednim fotografijama video "progres" kasapljenja tako što su sa tela prvo odsečene šake i stopala, a potom i kompletno isečeno telo u plastičnoj kadici u kojoj je potom nošeno do industrijske mašine za mlevenje mesa.

Ono što ukazuje na to koliko je klan bio beskrupulozan, je i činjenica da su pripadnici klana nehajno zabadali noževe u tela svojih žrtava.

Prikazane su i fotografije tela Gorana Veličkovića, na kojima se takođe vidi kako su pripadnici klana postupno sekli telo. Na jednoj od fotografija vidi se da su na Veličkovićevom telu krvlju ispisali "Korać pi*ka".

"Za par dana ide u klanicu"

Već među prvim prikazanim tekstualnim porukama koje su prikazane u sudu, vidi se dogovor o otmici i ubistvu Gorana Veličkovića.

- Brate, ovaj me namestio. Ako sve bude ok za par dana, ide u klanicu - jedna je od razmenjenih poruka u tom razgovoru. A da se radi baš o Gligorijeviću postalo je jasno kada je tokom razgovora rečeno i da je osoba koja je na meti klana iz Odžaka.

Okrivljeni saradnici su ranije tokom sudskog postupka govorili o tome da su pripadnici klana pričali kako se Goran Veličković "odlično držao" nakon što je otet, kao i da je "bio najhrabriji". Sada su neke od tih poruka i prikazane.

- Bio je najčvršći kog smo dosad odrali, iskreno - jedna je od poruka u prepisci nakon ubistva Veličkovića.

- Jeste brate, sekira u glavu - glasio je odgovor, a ono što je jezivo je da su tu poruku ispratili brojni "smajliji".

Među porukama se pojavila i čuvena izjava klana: "Vidi, lutko, Meksiko usred Beograda", a potom je pušten audio snimak, na kom se jasno čuje glas Veljka Belivuka.

- Braćo nije realno danas, ja upravo ulazim. Imamo dva-tri sata posla, posle čiščenje, kupanje. Do pet sati neću da završim, braćo, nije realno - rekao je Belivuk na snimku.

Okrivljeni saradnik Srđan Lalić rekao je da je na snimku glas Veljka Belivuka.

- Ovo nije moj glas, nemam pojma o čemu Srđan Lalić priča, hvala - rekao je Belivuk.

Potom je prikazana Skaj poruka u kojoj piše: "Moram na put malo da odmorim, odlepiću brate, samo sa leševima blejim, čudno mi kad vidim živog čoveka."

Prilikom slanja fotografija tela Gorana Veličkovića poslata je poruka koja glasi: "Ode Gogi kod Kiće i kompanije, k*rčili se."

"Nemojte da ih ubijete, to moramo mi"

Neke od najjezivijih poruka poslao je Marko Miljković, i to u audio formi.

- Šarac stiže u 18.30, Laza u 20.30. Budite tu, vodite ih u klanicu, šurite ih, mučite ih al' nemojte da ih ubijete to moramo mi. Šarac će sam da dođe, sešće u "pikapa", vozite ga u klanicu, namučite ga. Laza dolazi na istu adresu, isto ga vozite tamo da muči Veljka. Sve normalno, ništa, oni dolaze kod prijatelja... Šarac ne sme da dođe, usr*o se, pazi kad ne veruje Kapetanu. Sve vam je jasno - čuje se Miljkovićev glas u poruci.

U drugoj poruci čuje se drugi glas koji kaže da je "napravio grupu 222 za posle" i da neće nositi obične telefone.

- Razgovaraju Marko Miljković i Miloš Budimir. Ovo nije prvi put da čujem ove poruke, one su poslate na grupu u kojoj sam i ja bio, a bio sam i fizički sa Milošem Budimirom - rekao je Lalić.

Advokat Lazarević istakao je da je u dokumentaciji navedeno da je poruku o pravljenju grupe poslao Srđan Lalić, a ne Miloš Budimir.

- Ne mogu da garantujem da nije poslao sa mog telefona, ali ovo je glas Miloša Budimira - rekao je Lalić.

U narednoj grupi razmenjenih glasovnih poruka nastavljeno je slušanje poruka koje su poslate tokom pripreme otmice i ubistva Lazara Vukićevića.

- Pripremili, pokazao sam Tajsonu put kuda dolazi kuda posle treba da ide, samo čekamo vreme da postavimo i da on dođe i lagano u mesaru - jedna je od poruka.

Kompletne poruke u vezi sa otmicom i ubistvom Lazara Vukićevića, kao ni fotografije njegovog tela koje su pripadnici među sobom delili na "Skaj" aplikaciji danas nisu prikazane u sudnici, a očekuje se da, kao dokaz, budu pregledane u četvrtak, kada će suđenje da bude nastavljeno.

Sukob oko fotografije na kojoj su Belivuk i Lalić

U sudnici je prikazana i jedna od prvih fotografije iz skrivene prostorije kuće strave u Ritopeku, na kojoj se vide Veljko Belivuk i Srđan Lalić, kako sa osmesima na licima drže prebijenog Gorana Veličkovića.

Lalić je istakao da je bio prisutan kada je fotografisano telo Veličkovića i dodao da su na jednoj od fotografija upravo Belivuk i on, što je dovelo do rasprave u sudnici.

- Gledali smo set nekih fotografija ili kako to već tužilac naziva i ni na jednoj fotografiji nisam video Srđana lalića. Iz toga može da se zaključi da su se dogovarali i spremali. On je rekao da je na fotografiji on i Veljko Belivuk. Na kojoj fotografiji? Mi tu fotografiju nismo izveli. Ovo je sudija, moja poštovana, cirkus. Tužilac ih je spremio ko će šta da kaže. Ovo je stvarno sramota. Tužilac je tražio od Lalića da s eizjasni na nešto što nismo videli, Lalić se izjasnio i čak to i potvrdio - rekao je okrivljeni Veljko Belivuk.

Lalić je rekao da je video sliku na ekranu, da ne može da se seti da li je bila uveličana ili ne, ali da ju je video u folderu.

- Bio sam prisutan kada je bila fotorgafisana i video sam je - rekao je Lalić, na šta je Belivuk replicirao da je "naučio da mora da se izvede dokaz da bi se izjašnjavali na njega".

- Može da se vadi kako hoće, da je video. Sigurno neće reći bio je tužilac Saša Ivanić kod mene u stanu. Nije izvedeno kao dokaz u ovoj sudnici, hvala - rekao je.

Advokat Dejan Lazarević je rekao da je "tužilac pročitao, ali fotografija nije izvedena kao dokaz".

- To danas nismo izveli kao dokaz, tu fotografiju niste pokazali - rekao je Lazarević.

Sudija je rekla da je "činjenica da fotografija nije bila uveličana", te je fotografija potom otvorena i uveličana.

- Pogledajte oblik glave Veljka Belivuka, ne odgovara fotografiji. Ovo je veoma loše fotošopirana fotografija - rekao je Lazarević.

Lalić je dodao da bi "on bio najsrećniji da je advokat Lazarević u pravu, ali nije".

- Ova fotografija je stvarna, ovo smo Veljko Belivuk, pokojni Veličković i ja - rekao je Lalić.

Belivuk je potom ponovo izašao iz boksa za okrivljene i rekao da na fotografiji nije on, već je u pitanju fotomontaža.

- Možete da vidite konstituciju. Kroz medije možete da vidite da sam ja godinama ovako kršan, a ja sam na ovoj fotorgafiji manji od Srđana Lalića - rekao je Belivuk.