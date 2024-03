Roditelji Andrije Čikića, dečaka ubijenog u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" 3. maja prošle godine, obeležili su juče na zemunskom sportskom aerodromu "13. maj" njegov 15. rođendan.

Njegova majka Suzana Čikić Stanković, koja je i sportski pilot iz hobija, poletela je malim avionom sa kolegom i bacala Andrijinim drugarima sa visine slatkiše i čokoladice. To je trebalo da bude iznenađenje, koje je Andrija prošle godine planirao da priredi svojim prijateljima na rođendanu. Njegova majka ispunila je sada tu želju i taj njihov dogovor.

Miloš i Suzana Čikić odlučili su da obeleže sinov rođendan, jer je Andrijina želja bila da prošle godine proslavi taj dan baš na aerodromu i da sa prijateljima leti sportskim avionima. Kako nam kaže njegova majka u martu prošle godine je bilo promenljivo vreme, pa su u dogovoru sa Andrijom odlučili da taj rođendan proslave krajem maja, kada se završe svi kontrolni u školi i kada nastupe dani pogodniji za letenje. To se međutim, nije dogodilo.

- Andrija je voleo da njegovi rođendani uvek budu posebni. Imali smo dogovor, a mi dogovor uvek poštujemo. Želela da mu ispunim tu želju. On je želeo da drugari polete i letenja će biti - kazala nam je Suzana. - Ne doživljavam ovo kao dug njemu, nego kao naš dogovor, to je bila naša zajednička želja. On je uvek bio jako kreativan i on zna da će njegova mama da uradi sve da on bude srećan. Sve sam organizovala i uveče sam samo pogledala fotografiju svog sina i rekla: "Sve sam spremila, a ti sredi vreme". I dobili smo sunce, sjajan dan za letenje.

Tri mala aviona letela uz "Konodorov let"

U jednom momentu u čast njihove tročlane porodice poletela su i tri mala aviona i obišla nekoliko krugova na nebu. Njihov let pratila je pesma sa zemlje "Konodorov let" prepevana na srpski, uz koju je Suzana raširila ruke, gledala ka nebu i vrtila se. Travnatom pistom su iz brujanje motora aviona upućenih ka visinama, odjekivali i stihovi "kad kondor leti, misli moje sve lete sa njim prema srcu tvom u plavi svod, a kad ga vidiš ne boj ga se, jer ti šaljem pozdrav svoj i ljubav svu".

Suzana je očiju punih suza i osmeha slala beskarajnu majčinsku ljubav sinu. Nakon toga je i suprug Miloš zagrlio, a veliki broj gostiju je u tim emotivnim momentima zaplakao.

Rođendanske torte u obliku klavira

Roditelji su kasnije isekli i rođendanske torte u obliku klavira, jer je njihov sin već bio uspešan mladi pijanista, a na kraju su u nebo pušteni i baloni, od kojih dva sa brojem 15, i koji su nosili na papirima ispisane poruke Andrijinih prijatelja.

"Nije baš tako mali..."

Na obeležavanje Andrijinog rođenadana došli su njegovi drugari iz škole, iz muzičkih škola, iz vrtića, roditelji dece ubijene zajedno sa Andrijom,nastavnici, porodični prijatelji, kumovi... Odsvirali su i tri melodije u njegovu čast. Direktor škole "Stanislav Binički" ispričao je da ga je upoznao kada je prolazio pored učionice, a iza vrata video malog dečaka koji svira kao veliki, izgrađeni umetnik.

- Bio sam začuđen kako tako svira i to prokomentarisao, a on mi je onako u njegov stilu rekao: "Ali ja nisam baš tako mali" - ispričao je šaljivo ovaj detalj direktor.

Autor: