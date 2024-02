POTRESNE REČI MAJKE UBIJENOG ANDRIJE ČIKIĆA: Kasno je za iskreno saučešće

Suzana Čikić, majka ubijenog Andrije Čikića u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar, izjavila je za "Novosti" , da je 10 meseci nakon monstruoznog ubistva, kasno da roditelji ubice izjave saučešće unesrećenim porodicama.

- Saučešće znači saosećanje sa nekim zbog gubitka drage osobe. To znači brigu za tog nekog u teškim trenucima - podršku. Saučešće se javlja neposredno nakon tragičnih događaja i to od porodice Kecmanović nismo dobili ne da nismo dobili samo neposredno nakon samih događaja nego se nisu oglašavali mesecima nakon događaja. Prva izjava saučešća bila je preko njihovih branilaca i to preko novinskih portala da li biste vi mislili da je to iskreno, rekla je ona.

Kako je navela, na prvom saslušanju "njihov branilac Borović je prišla meni i drugim roditeljima i izjavila saučešće u lično ime".

- Moram priznati da sam bila malo zatečena. Možda nisam odgovorila na to kao što bih možda odgovorila vama ali poštujem njenu hrabrost da nam priđe nakon par dana. Branilac ljudi koji su odgovorni za ubistvo naše dece. Nakon toga, nakon 10 meseci od njih nije došlo saučešće. Ne možemo da kažemo da nije bilo prilike. Vladimir je u pritvoru ali Miljana Kecmanović nije mogla da nađe načina da bar pokuša. Ja bih bar tako uradila! - kazala je Čikić.

