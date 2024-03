'MOLIMO VAS NEKA PATI NAJVIŠE, SVI DAJTE 102 ODSTO SEBE' - Evo koje su BRUTALNE PORUKE Belivukovog klana prikazane u sudu (FOTO)

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje grupi Veljka Belivuka.

U zgradu suda dovedena su trojica svedoka saradnika Srđan Lalić, Nikola Spasojević i Bojan Hrvatin, a u sud je došao i otac ubijenog Lazara Vukićevića.

Danas bi pred sudom trebalo da bude nastavljeno izvođenje dokaza prikupljenih preko Skaj aplikacije, odnosno tekstualnih i glasovnih poruka, kao i fotografija koje su optuženi razmenjivali.

18.50 - Sudsko veće saopštilo je da je za danas suđenje zavaršeno i da će se sa izvođenjem dokaza sa Skaj aplikacije nastaviti sutra u 14.30 sati

Na sutrašnjem suđenju bi trebalo da budu prikazane slike ubijenog Lazara Vukićevića.

18.30 - U sudnici su potom puštene i ostale glasovne poruke a koje se odnose na ubistvo Lazara Vukićevića u kojima prepričavaju i kakve su planove pravili pre otmice

Prema navodima optužnice, Dejan Tešić na grupi obaveštava pripadnike da su pre nego što su krenuli dogovarali da "neće mnogo da ga diraju i da će mučenje da traje dva dana".

- Ja sam rekao odmah kad izađe šipkom ga opalite, kaže Bari gde da ga udarim da mi umre tako, kaže mora to polako da ga isitujete polako.U optužnici se navodi da Beliuvk potom kaže da su i oni u Crnoj Gori imali takav plan ali da je i kod njih ispalo drugačije.

Na to se uključuje i svedok saradnik Srđan Lalić u čet grupu i kaže da su imali sreće i da je "mogao da ih ispraši kao majmune".

- Veruj mi, dal je snimio na vreme ili video brate o čemu se radi, ja bio pored ja krenuo priču, rekao e brate naš čekali smo te, eno dole da vidiš kako, ma nisam stigao da kažem da vidiš kako zapomaže. Num Mare ga nabode u glavu, ja skočim na pištolj i padnem s njim i uhvatim mu pištolj, kad sam stigao rekoh ubi ubi. I tu je dobio strašne batine, on je tu pao već brate u ozbiljnu nesvest jer da smo ga ubili. Posle brate ceo je crn bio on se nije nešto mnogo ni opirao nije kukao, ništa.

Kako tvrdi tužilaštvo, na čet grupu potom piše optuženi Miljković koji im objašnjava da su istog dana doživeli gotovo istu situaciju u Crnoj Gori i da su umalo pobijeni.

U poruci koju je kako se navodi poslao Belivuk, on kaže da je super "da im je taman Vukićević sad ostavio i glok" i smeje se na tu konstataciju.

- I mi smo zaplenili danas jedan glok, ko da nam trebaju al ajde

A potom ih, kako se navodi, Miljković bodri da je važno da je "bitno da je sve prošlo top".

Tužilac je pitao posle preslušavanja ovih razgovora Srđana Lalića da li prepoznaje glasove kao i da pojasni u poruci u kojoj on govori, o čemu se tačno radi.

Lalić: Prepoznajem, Miljković, ja, Belivuk, Tešić. To je moj glas, obavestio sam u grupi šta se dogodilo vezano za ubistvo Lazara Vukićevića. U prethodnoj poruci, čuje se Dejan Tešić, govori o tome što smo dogovarali, vođe grupe su zahtevale da posebnu brutalnost pokažemo prema Vukićeviću ali da izbegavamo da ga udaramo u glavu i da izvučemo informacije.

Advokat Aleksandar Šćekić, koji zastupa porodicu ubijenog pitao je Lalića kada je Vukićević shvatio da je otet.

Lalić: On je izašao i prekrio pištolj rancem, mislim da tada nije bio svestan da su u pitanju otmica i prevara, verovatno je postao svestan tek kada je dobio udarac u glavu od strane Miloša Budimira.

Za govornicu je ponovo izašao Belivuk, koji je rekao da ne prepoznaje svoj, niti glas bilo koga od ljudi koje poznaje.

Belivuk: Ovo pitanje advokata Šćekića nije u redu, pita Lalića šta Vukićević misli i on mu odgovara. Ja tvrdim da se ovo uopšte nije desilo.

I Marko Miljković je izašao za govornicu i kratko rekao da ovo nije njegov, niti glas ostalih optužen,a za njim su isto u sudnici ponovili i Dejan Tešić, Marko Budimir, Senad Rešović, Vladimir Grek, Marko Andrić i drugi optuženi.

Sudija: Pojasnite nam Laliću, rekli ste da je Belivuk imao nadimak Vepar, to niste ranije pominjali?

Lalić: Tako su ga zvale suparničke grupe, mi nismo koliko znam. Ovaj nadimak su mu nadenule druge grupe, to je bila njihova komunikacija i mi smo to doznali.

Sudija: Zašto to niste ranije rekli?

Lalić: Nisam smatrao da je to značajno da pomenem.

Za reč se javio i Belivuk.

Belivuk: Moram da istaknem da nemam saznanja da me iko ikada zvao Vepar. Od oca tog Lazara Vukićevića smo čuli da su me zvali Konobar. Lepo ste ga pitali, izmislio je da su me zvali Debeli, pa je sada izmislio i Vepar.

Za reč se javio i Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku.

Draganić: Srđane Laliću da te pitam, izjavio si da sam ja tukao Vukićevića?

Lalić: Rekao sam tukli, kada mu ja nisam zadavao udarce, da. Tvoj zadatak je bio da pucaš u njega, imao si pripremljen zastavin pištolj sa prigušivačem i rukavice, čekao si ga kod pešačke staze. Tučen je u više navrata, sada smo govorili o udarcima koje je dobio u dvorištu kuće, a ti govoriš o događajima u skrivenoj prostoriji.

Draganić: Ja nisam advokat ni pravnik, ali on govori dvosmisleno. Za Skaj telefon, koji ja koristim?

Lalić: Nadimak sam zapamtio, Ecc broj nisam.

Draganić: Ja bih predložio da se telefon veštači u koje je vreme napravljen i kada je uspostavljen i na kojim baznim stanicama postoji.

18.20 - U nastavku su puštene poruke u kojima nastavljaju da komentarišu ubistvo i mučenje Lazara Vukićevića a prema tvrdnjama tužilaštva dok se podsmevaju dešavanjima Belivuk komentariše da je "crni humor"

- A dobro ako si mu poslao noge i glavu, to je majko moja, crni humor, šta kaže Boske izbili su mu sve iz malog i velikog mozga, taj mozak nije imao druže. Pa dobro, za njega smo saznali a gde su ovi što nismo saznali.

Potom prema optužnici poruke šalje Vlade Draganić:

- Ja ne znam što ga niste izbrisali je...i ga vi koji će nam k...c. Imao je potres malog i velikog mozga, zbog toga ništa nije znao.

Kako tvrdi tužilaštvo, potom u 22.20 glasovnu poruku iz Crne Gore šalje Belivuk:

- Pa ne bi rekao da nije znao, vidiš šta je rekao prvo, rekao je da se od njih boji, jao braćo, ja vama ne mogu da opišem milslim ovo nije moglo drugačije, morali smo mi ovde, oni tamo jer takav je bio posao, ali verujte mi da ja ne mogu da prežalim što ga mi nismo ubili. A reci mi od čega je umro, jel od batina umro ili ste ga nešto ono udavili, jel ga je..o u d..pe dok je bio živ ili mrtav.

Navodno, Miloš Budimir mu odgovara kroz smeh:

- Brate, umro je od stresa.

Belivuk mu potom, kako se navodi, kaže:

- E brale moj, a taman si milio da ćeš da se odmoriš od nas budala, kad ono ku..c, dođe jedan nov, najjača rečenica je kad si rekao gde ih više nalaze to mi je brate najjače.

Odgovara mu navodno Budimir da su ga davili i da nje znao šta priča i gde se nalazi.

- Onda smo ga davili brate crevom. Ne znam što šapućemo.

Tužilac je potom pitao svedoka sardnika da kaže da li prepoznaje glasove i pita ko govori da su ga davili da nije znao gde se nalazi.

Lalić: Ovo je Marko Budimir.

Za reč se javio Veljko Belivuk.

Belivuk: Na ovome što ne znam šta je, ne prepoznajem svoj ni glas braće Budimir.

Miljković: Loše su montirali, Lalić laže sve i loše uči tekst koji su mu napisali.

18.10 - U nastavuk poruka, prema optužnici, Veljko Belivuk pita pripadnike grupe kome je palo na pamet da na taj način muče Lazara Vukićevića

- Brate, pa ko će kome je palo na pamet. Bariju, kome može da padne, davio ga u plićaku a ovaj, on je bio izgubljen brate, nije bio hrabar da kaže kao držao se, nego nije znao gde je brate, mnogo smo ga otkinuli brate, izgubljen je bio totalno.

- Boske brate, kome si poslao slike neke, brate briši, briši, Supermenu si poslao neke slike brate greškom i znaš, briši sve to, Supermena briši iz imenika.

- Ma trebalo je samo malo da ga opusti i on bi sve nama rekao, nego on ima ozbiljne povrede mozga.

Prema tvrdnjama tužilaštva, tada se u čet grupi oglašava i Miljković:

- Je li brate, ništa mi draže nema nego što smo Lazu odrali, znači brate, ja ne mogu da ti opišem, vidi odrali smo Lazu, odrali smo Kasapa, odrali smo Zeca i evo ga Kapetan i njega ćemo da oderemo za koji dan, znači burazeru četvorka danas, ubili smo ih i to sve ključni.

On potom nastavlja

- I danas Kasap na nas izvadio isto pištlj, nego smo mu odmah pucali brate u glavu tri metka i ostao je sa pištoljem u ruci, eto tako smo ga ubili.

Na čet grupi, prema tužilaštvu potom odgovara Draganić koji navodi da je obrisao sve fotografije koje je slao na skaju, a potom se navodno u konverzaciju o greškom poslatim slikama kroz smeh uključuje i Belivuk.

- Boske, ti si legenda, zamisli ovo super skaj, šta super kad ja nemam slike.

Potom se navodno smeje i Miloš Budimir:

- Boske, piši broj od mog ćaleta, mnogo me nervira pošalji mu jednu sliku.

Odgovara, kako se tvrdi, Draganić da je poslao samo noge.

- Samo noge, tri slike i jedan deo glave kako leži, ali nisu neke slike

Svedok saradnik Srđan Lalić se potom izjasnio da su mu poznati glasovi iz poruke, a na pitanje ko govori "ništa mi draže nema nego što smo odrali Lazu" i "četvorka danas, sve ključni", Lalić je odgovorio da to "likuje Marko Miljković".

Lalić: On kaže Lazu odrali, odrali, odrubili, otfikarili su termitni koje Marko obično koristi. Tog dana su ubijene tri osobe, Lazar Vukićević u Beogradu, dve u Crnoj Gori i jedna otmica.

Belivuk je opet za govornicom i tvrdi da to nije njegov glas, niti glas ostalih optuženih.

18.00 - U narednom setu glasovnih poruka koje su puštene u sudnici čuje se kako, kako tvrdi tužilaštvo, Belivuk traži da mu šalju sve detalje.

- Arese, ne preskači mi te sočne detalje, kreni od početka brate, zamisli kreneš knjigu od 500 strana da čitaš od 347., nije zanimljivo, moraš da kreneš od prve, ja znam da je to tebi naporno brate, ali daj malo da uživamo i mi.

Stiže odgovor na grupu:

- Nije brate ono da zavađam, ali Kratos ti nije preneo, pa brate ovako, ajmo iz početka, kad je ušao, opalio to znači, onda smo ga tukli, tukli, tukli onda je pao u nesvest, pa smo ga onda uveli unutra, pa sam mu ja skrco prst.

Belivuk mu, kako navodi tužilaštvo odgovara:

- Te detalje sam pratio, onda znam da smo mu pustili našu poruku i da je on hrabro rekao da se on nas ne boji, reci brate, je l smo mu uterali strah u kosti onako.

Slede poruke iz kuće:

- Ma bio je unakažen, nije znao đe se nalazi, nije ga trebalo ispitivati, može mu se uzet neke pare.

- Pa nismo u kosti, ali zato smo u pluća. Napunili smo ga crevom i vodom brate, davio se brate u plićaku.

- Mali pegla, sve vrat nosi, ja nemoj polako, sačekaj malo, strpi se.

Na to im navodno kroz smeh odgovara Belivuk:

- To još nismo radili, ko se setio te gadosti leba ti, je l promenio priču bar do kraja, reci mi samo, je l bio hrabar do kraja, da ga još više mrzim ili je postao p..ka pred kraj.

Stižu mu odgovori:

- Verovatno bi nešto i rekao ali ko ga je.e. On nije bio pri sebi je.o ga ti, ne zna ni kako se zove, a ne da nešto kaže. Imao je potres malog i potres velikog mozga

Tužilac je posle ovih poruka pitao Lalića da li prepoznaje glasove,.

Lalić: Prepoznajem, Miloš i Marko Budimir, Belivuk, Draganić

Tužilac: Ko govori u poruci "tukli smo ga, tukli, tukli, pa je pao u nesvest" i da li se desilo to?

Lalić: To je Miloš Budimir, desilo se kako je opisao. U nekim porukama ima malo preuveličavanja i hvalisanja, ali oni su ga šutirali u glavu, pao je u nesvest i bio u nesvesti nekoliko minuta. Uneli smo ga u garažu i tu mu je Miloš Budimir gvozdenim čekićem udario u šaku, imao je na desnoj ruci otvoreni prelom prsta.

Tužilac: Čiji je glas" napunili smo ga, davio se u plićaku"?

Lalić: Marko Budimir. Nije mu voda ubacivana u pluća, kada smo videli da udarci ne daju rezultte, počeli smo crevom da ga polivamo po licu, na to je reagovao jer se borio za dah.

Za govornicu je izašao i Belivuk.

Belivuk: Ne prepoznajem svoj glas, glas braće Budimir niti Draganića.

17.45 - U sudnici se u nastavku puštaju glasovne poruke koje su prema optužnici nastavili da razmenjuju od 21.40 sati Miljković, Belivuk i ostali pripadnici grupe

- Ne znam šta da kažem, mnogo nam je krivo i mi smo imali istu situaciju, samo nije stigao da opali, jer smo bili brzi, znači uhvatili smo ga za ruku i opalili u glavu, tako da, eto mi smo imali sreće da nije ni stigao, vi da vas nije pogodio ne znam šta da kažem, eto, hvala vam, hvala vam puno, danas je veliki dan za sve - šalje, kako navodi tužilaštvo, Belivuk glasovnu poruku.

Navodno mu odgovara Miloš Budimir, koji je prema tvrdnjama svedoka saradnika bio u kući u Ritopeku.

- Nema brate za šta hvala, hvala Bogu milome da je sve prošlo kako treba, evo sad mi se vraća sve, al dobro je, ćutim, čak sam u jednom trenutku mislio da me u srce pogodio, jer mi je bila krvava ruka, a ruka mi bila krvava od njegovih u stvari brate.

Petnaestak minuta kasnije, navodno Belivuk šalje poruku:

- Možda oplođava Lazu, možda opšti s njegovom buljom pa neće da izađe brate još. Se*sualno ga zlostavljaju - čuje se kako se smeje dok šalje poruku.

Prema navodima tužilaštva prvi put se čuje i vlasnik kuće u Ritopeku Vlade Draganić koji kaže

- Zgodan je, zgodan je maneken.

Na šta mu kako dalje piše, Belivuk odgovara "o matori perverznjaku, i ti si tu".

Slede poruke:

- Tu sam, nego ne vidim, loše vidim pa ne mogu da pišem ni čitam poruke. Ja sam krenuo kući bio, nego oni sad zovu završena misija, pa da idem da ih pokupim da ih vratim za grad

- Samo da vam kažem da je Lazi bio zaboden jarbol u du.e, drška od metle u bu.u.

Tužilac je posle preslušavanja ovih poruka pitao Lalića da li prepoznaje glasove, na šta je on potvrdno odgovorio.

Lalić: Glas koji kaže "ja sam bio krenuo kući..." je Vlade Draganić. Čuje se i glas Veljka Beliuvuku.

Tužilac: Da li je sadržina poruke "Lazi je zaboden jarbol u du..e" nešto što se desilo?

Lalić: Jeste, to je uradio Miloš Budimir.

Za govornicu je izašao Veljko Belivuk.

Belivuk: U svemu što smo sada slušali, ne prepoznajem ni svoj ni glas bilo koga koga poznajem. Ja sam u stvari, čini mi se, čuo Lalićev glas vezano za neko nabijanje u du.e, a tiče se silovanja I. S., to je on uradio.

17.30 - Posle izjašnjenja i ostalih optuženih da "ne prepoznaju glasove" u sudnici su puštene glasovne poruke koje su usledile.

U 19.51 prema optužnici Miloš Budimir šalje poruku:

- Pokazao bi ja vama da pokažete Miletu, ali mi se sje..o skroz prst.

Kako se navodi, Miljković odgovara:

- Jel Laza i dalje ljut ili se odlutio brate?

Tužilaštvo navodi da sledeću poruku na njihovu čet grupu na Skaju šalje Miloš Budimir:

- Brate, ne zna šta je, toliko sam ga tukao da ne može da priča, dršku od metle sam mu gurnuo u bulju a brate, pošto je pucao pored mene a hteo u mene, ali sva sreća nije. Je..m li mu sve da mu je..m.

Tužilaštvo tvrdi da MIljković potom iz Crne Gore šalje poruku:

- E brate, ovo kad smo doživeli danas je ovo pobeda pamtimo ovaj datum.

Na grupi se potom oglašava drugi pripadnik grupekoji odgovara:

- Brate, džukela namazana jel znaš, iz ranca izvadio utoku i sme mu je..m

Prema tvrdnjama tužilaštva, Miljković potom u 19.55 šalje glasovnu poruku koju optuženi koji su u kući treba da daju Vukićeviću da presluša:

- E Lazo debilu, slušaj sada ovako kod tebe ćemo da sve sada premostimo, sada posle tebe kada ubijemo, ubićemo ti tatu, onda ti ubijamo brata i sve što si poznavao i voleo ikada, znači tata i brat ti stižu brzo, dođi Soprano ti da mu kažeš ta imaš, je.o sam ti mamu za sve pi..o jedna mala.

Potom se drugi glas obraća Vukićeviću, a pretpostavlja se da je reč o Belivuku:

- E ovde Vepar druže, gde si Laki je li bre kome će grobari da pu.e k....eve, sada ćeš da vidiš kako se pu.i ku..c. Slušaj, znaš da će da te biju toliko da ćeš da moliš da te ubiju, a imaš sreće što mi ovde deretmo ove glupe Crnogorce, pa ne možemi mi, jer smo se već spremili da dr...mo k...ac od Pljevalja do Beograda i da ti ga nabijemo u okol, tako da, crkni smrade ciganski sve ćemo da vas pobijemo, sve, sve, znači tatu i bratu ti šaljemo ekspresno - priča navodno Belivuk dok se smeje.

Potom prema optužnici Belivuk traži od optuženih koji su u kući da mu pričaju "sočne detalje"

- Evo braćo još smo u čizmama brate, znači haos, pričajte malo molim vas.

Navodno mu Miloš Budimi odgovara da su "Kantona i Bari još unutra a on je izašao da se javi".

- Razmišljam da li da idemo sada ili ujutru odavde, javićemo vam se kada uđemo unutra da se smejemo malo, sve u svemu dobro je prošlo, treba da slavimo današnji dan kao novi rođendan, jer brate sva je sreća pa je Tajson udadrio u vrata, pa je ovaj izašao napolje, da je ušao u garažu pobio bi nas ko zečeve brate".

Tužilac je, posle preslušavanja ovih poruka pitao svedoka saradnik da prepozna glasove.

Lalić: Belivuk, Miljkvoić, Tešić i Miloš Budimir.

Tužilac: Da li se zlostavljanje Vukićevića kako se navodi u poruci desilo?

Lalić: Jeste, baš ovako kako se kaže. Vepar je Belivuk, tako su ga zvale suprarničke grupe.

Tužilac: Da li je glasovna poruka puštena Lazaru Vukićeviću

Lalić: Jeste, on je u to vreme bio u klanici, vezan na pločicama. Bio je u svesnom stanju, ali je pretrpeo veliki broj udaraca u glavu.

Optuženi ponovo izlaze za govornicu i govore kako nisu njihovi glasovi kako ih ne prepoznaju.

17.05 - Sudsko veće vratilo se u sudnicu i nastavlja se sa izvođenjem dokaza sa Skaj aplikacije

U nastavku se preslušavaju poruke koje pripadnici grupe razmenjuju u trenutku kada pokojni Lazar Vukićević ulazi u dvorište kuće u Ritopeku.

- Evo brate, ulazi, ulazi, uparkirava se braćo, zamakao ne vidim ga višeU 19.20 sati 14. oktobra, prema navodima tužilaštva Marko Miljković, koji je u to vreme u Crnoj Gori sa Belivukom ali uživo prati dešavanja, odgovara porukom:

- Bravo braćo, čekamo sliku sad i onda da se izgrlimo i izljubimo.

Potom, sedam minuta kasnije, slede poruke:

- Izgleda brate da su svi tamo ušli brate, vidiš da nema nikakvog signala tamo. Ja čekam, da li da se vrataćam nazad da li da ovaj idem gore, šta da radim. Izgleda da je dobar ovaj ometač, ništa ne čujem

Posle dvadesetak minta, prema optužnici, na grupi se oglašava optuženi Miloš Budimir za kog je svedok saradnik Srđan Lalić rekao da je sa njim u kući u Ritopeku čekao dolazak Lazara Vukićevića.

- Braćo sve je u redu, vezan je, sve imao je prangiju džukela i kad je izašao iz kola, drži prangiju i ja ga gledam, gledam,izvadio iz ranca prangiju i brate drži ovako u desnoj ruci i ja ga nabadam, vatam za levu ruku i on opaljuje. Bari skače i krenemo da se rvamo tu, dobro nije ubio nikog brate, prst sam polomio i brate nekako sam ga ispravio al sam se isekao

Potom mu prema zvaničnim dokumentima odgovara optuženi Dejan Tešić:

- Je..m li ti smrada malog, sam rekao šipku i glavu odma da se ne preceni go..o malo.

Minut kasnije, kako se navodi, Miloš Budimir šalje sliku Lazara Vukićevića u tajnoj prostoriji u kući u Ritopeku na koju, kako tvrdi tužilaštvo, odgovara Miljković:

- Bravo braćo, šta da kažem, bravo, i ovaj danas isto imao prangiju pa smo mu glavu otfikarili. Ekstra brate, molimo vas evo tu smo ja i Soprano.

A potom se čuje drugi glas koji dodaje:

- Brate, molimo vas, neka pati najviše svi ko može.

- I nemojte mnogo po glavi, najviše po telu, ali ovoga puta dajte 102 posto sebe. Znači hvala vam, hvala vam do nema. Krivo nam je nismo mogli da radimo dve akcije u isto vreme, evo mi ovde brate uradismo danas trojicu, zanči eto vi tog tu, molim vas zanči iz petnih žila i dajte nam ga na telefon, daj ga kad budete išli daj da mu pošaljem jednu poruku brate.

Posle preslušavanja ovih poruka, svedok saradnik je rekao da prepoznaje glasove i da "Bravo braćo", kaže Marko Miljković, a da potom govori Veljko Belivuk. Inače, oni su istog dana u Crnoj Gori ubili Damira Hodžića i Adisa Spahića i oteli Mileta Radulovića Kapetana.

Lalić: Poslednje poruke su, Veljko i Marko su tada izvršili otmice trojice drugih pripadnika saradnika škaljarskog klana i dva ubistva. Soprano je bio nadimak Veljka Belivuka na Skaju i tako smo ga oslovljavali. Bari se odnosi na mene. Miloš Budimir je javio da je Lazar Vukićević imao glok i da je opalio kada je ušao unutra. Lazar je bio na mestu suvozača, Nemanja Đurić je vozio. Ja sam trebao da dočekam Vukićevića, Miloš Budmiri je bio tu, ali Đurić nije uspeo da uđe u garažu i zaustavio se ispred. Vukićević je izašao iz kola, Miloš je primetio da ima pištolj, ja sam krenuo ka njima, Miloš je skočio,ja sam pao.

Tužilac: Budimir pominje da je polomio prst?

Lalić: Nije imao tešku povredu, ugruvao se.

Za reč se javio potom javio Belivuk, koji je rekao da ne prepoznaje glasove, zatim je izašao i Miljković koji je rekao da "sigurno nisu njegov, Belivukov, Tešićen niti glas Miloša Budimira."

16.25 - Sudsko veće odlučilo je da napravi pauzu u trajanju od 30 minuta

16.15 - U nastavku glasovnih poruka koje su puštene, pripadnici grupe razgovaraju o tome da li treba vozilima na putu do Ritopeka da se preseče put i uživo komentarišu sva dešavanja na putu dok prate Lazara Vukićevića

- Zaustavio sam ove jedno minut i po kako se zove, "fabia" i ta jedna žena C3 i ništa više nemaPotom prema optužnici Hrvatin obaveštava ostale u grupi da je automobil u kom je Vukićević skrenuo ka kući.

- Evo brate, skrenuli su u uličicu, tu su kod vas za 20 sekundi

- Braćo, evo su vam tu ispred, brate ispred ove kapije

- Imamo mi vizuelno sa njima, gledamo ih

Tužilac je pitao da li prepoznaje glasove.

Hrvatin: Da to su moj i Tešićev glas. Kada kažemo uličica, to je kada se sa glavnog puta skrene ka naselju Livadice i tu ima još 200 ili 300 metara do kuće. Tu smo stali Marko Budimir i ja, tada je stigla poruka od Miloša Budimira da dođe u kuću a ja da nastavim.

Isto pitanje je postavio tužilac i svedoku saradniku Srđanu Laliću.

Lalić: Prepoznajem glasove, to je ista ona grupa, svi smo na toj grupi i uživo pratimo iz kuće ja Miloš Budimir i Vlade Draganić da dovezu Lazara Vukićevića. Moj zadatak, kako smo u poslednjim momentima dogovorili, da ispred kuće dočekam Lazara a Miloš Budimir je držao aparat. Sve smo pričali preko Skaj aparata, više puta je čak greškom Hrvatin Tešića pozvao po imenu a ne po nadimku.

Za govornicu je izašao Miljković.

Miljković: Ni jedan glas ne pripada ni meni, niti Tešiću ni ovom Bojanu Hrvatinu. Ne znam šta stoji u optužnici, al imamo sada tri verzije.

Belivuk: Hrvatin nije naučio šta treba da kaže, pa je uskočio Srđan Lalić da dopuni.

Lalić: U pravu je Belivuk, Hravtin je pogrešio

Belivuk: Nećemo da pravimo cirkus, biću kulturan ali ne može meni da Lalić inputira reči, nisam rekao da je Hrvatin pogrešio, nego da nije dobro naučio šta ga je tužilac podučavao da kaže, pa je uskočio spasilc Srđan Lalić, takozvani Super Laki.

16.00 - U sudnici su potom puštene glasovne poruke u kojima jedni druge pitaju gde se nalaze

Navodno Tešić odgovara:

- Vrlo blizu, svakog sekunda skrećem, ne mogu da držim telefon, stoji mi da se ne vidi u retrovizoru, vrlo brzo, evo skrećemo. Aj blokiraj ga, svakog sekunda skreće.

Prema tužilaštvu, odgovara Hrvatin:

- Okej, evo smo mi na poziciji, čekamo. Evo brate, vidimo ih, krećemo za njima.Tešo brate, blokiraj ovog iza, nemoj da mu daš da prođe.

Prema tužilaštvu Miloš Budimir im šalje poruku da jave kada budu na "3-4 minuta od kuće", a potom slede poruke:

- Usporavam, imam dva automobila iza sebe, namerno ih usporavam, vi ga preuzmite gore, evo ga kreće uspinjanje.

- Ne brini se.

- A3 metalik sivi juri za njim, sad ćemo da vidimo šta je to.

Advokat Dejan Lazarević pitao je okrivljenog saradnika Bojana Hrvatina da li prepoznaje svoj glas.

Hrvatin: Prepoznajem, govorimo Tešić, Miloš Budimir i ja. Za reč se potom javio Marko Miljković.

Miljković: Evo tužilac odustaje od pitanja, ovde ne govorimo ni ja ni Tešić ni Miloš Budimir.

Prvu narednu poruku koju je sudsko veće pustilo u sudnici, prema navodima optužnice poslao je Marko Miljković koji savetuje u grupi dok raspravljaju o sumnjivim vozilima i tome da li neko od "njegovih" prati Lazara Vukićevića kog voze u kuću u Ritopeku. Miljković navodno šalje glasovnu poruku: Udari ga brate, udari ako je njegov

Stiže mu odgovor:

- Pretekao je njega taj A3 to je izgleda neki lokalac u žurbi, ali svakako vidim da ste iza, svakako ću ja da presečem put mada iza nema nikoga baš.

- Ma to nije primarno brate, samo da on uđe ovde, mi smo spremni, nego to je sad ono udarilo ludilo u glavu - navodno šalje glasovnu poruku,kako tvrdi tužilaštvo, Miloš Budimir.

- Dobro, dobro - odgovara prema optužnici Miljković.

U nastavku poruka, navodno i dalje razgovaraju o automobilima koje vide na putu do kuće u Ritopeku i raspravljaju da li je neki od njih u pratnji Lazara Vukićevića.

- Fleš burazeru, ima neka "fabia" iza, blokiraj, ne daj joj da prođe, koja ide za nama, neka dva matorca su unutra. Kada budeš presekao to a mi idemo brate ovamo. Hoćete odmah da ih iskidam ili još malo pa da ga presečem?

Sudija je pitala Hrvatina ko razgovara.

Hrvatin: Na snimku se čuju Miljković, Tešić, Miloš Budimir i ja.

Za govornicu ponovo izlazi Miljković.

Miljković: Molim vas sudija, precizirajte koga pitate. Vi pitate, ustaje Hrvatin i to stvara ružnu sliku. To bi bilo ko da pitate nešto nas a mi izađemo svi. Nije moj glas,nije glas Tešića, Budimira niti ovog Hrvatina.

Za govornicu izlaze ponovo redom i ostali optuženi i negiraju da su njihovi glasovi.

15.45 - U nastavku je pušten sledeći set poruka. Prema navodima tužilaštva Miljković šalje sledeću poruku

- Brate, nema paranoje, znači niko ga sigurno nije pratio. Kad oni skrenu vi zatvorite brate ulicu i to je to, ako se ovaj pomeri kad mu izletite, upucajte ga u noge odmah i to je to.

Nastavlja se komunikacija na grupi:

- Nije brate, odradili smo sve top jel znaš, niko nije pratio, sad se isključio na Ikeu, napraviće dva kružna toka, onda ga prati Fleš, mi ga preuzimamo na Vrčinu, blokiramo put pred kraj gore i ulazi dole u kuću.

- Za njim sam burazeru, vidim sve lagano, gde da nam pobegne, kakvo pucanje, stići ću ga brate zubima jesi lud, gde da pobegne sad - odgovara na grupi, prema tužilaštvu Tešić, a na to, kako se navodi glasovnu poruku šalje Miljković:

- To je to, a ko će u kući brate moj da ga dočeka, kako će oni da ga savladaju?

Prema optužnici odgovara svedok saradnik Bojan Hrvatin:

- Burazeru, isplanirali smo brate da kad kene da izlazi, da ga Tajson (optuženi Nemanja Đurić) ščepa i to je to, znači kad ga uhvati za kragnu ovi će da pritrče i eto takav je neki plan, al sad da li će oni da improvizuju tamo, al četiri čoveka ima, ščepaće ga sigurno. Evo mi smo na poziciji brate, ovde znači na izlazu, to jest na ulazi u Vrčin i čekamo brate da preuzmemo dalje.

Tužilac je pitao Hrvatin Bojana da li prepoznaje i čiji su glasovi.

Hrvatin: Čuje se moj glas, Dejana Tešića, Marka Budimira i Marka Miljkovića. Ja u toj akciji ne koristim svoj aparat, nego aparat sa Skaj aplikacije Marka Budimira.

Za govornicu potom izlazi Marko Miljković:

Miljković: Samo nismo čuli od tužioca šta je ovo, samo neki glasovi. Nije moj glas, niti glas Marka i Miloša Budimira, Dejana Tešića niti ovog Hrvatina. Hrvatinu da verujemo na reč nećemo sigurno.

Za govornicu izlaze redom i ostali optuženi.

Marko Budimir: Ja telefon sa Skajem nisam imao, ne znam odakle ovo priča ovaj Hrvatin. Nisam prepoznao ni svoj ni ostale glasove.

15.13 - U sudnici se nastavlja preslušavanje sledećeg seta glasovnih poruka koje su prema optužnici razmenjivali tokom otmice Lazara Vukićevića.

- Evo me ovde, kako se zove, pa sad ih ne vidim što je verovatno dobro, al je baš bilo ovde odmah na početku ono interventna, inspektori bacili neke na kola ovo-ono sad ih nema brate, tako da eto to je dobro. Potom osoba koja je u optužnici identifikovana kao Marko Miljković poručuje ostalima na grupi:

- Super braćo, super, samo brate kad uđete i to skočite lepo na njega neka ga Tajson uhvati odmah da nema prangiju, mada ne verujem ali to mu je to.

Potom se čuje kako optuženi za kog se navodi da je Marko Budimir kaže:

- Ikea burazeru, tu svi muljaju, zato je sad tako kako je

Miljković: Zadržite malko Tajsona i ovog pošto Tajsonu ne stižu poruke

Čuje se potom glas koji kaže:

- Držimo burazeru, evo smo mi iza njega brate, dva auta, jedan auto je sad ispred ali bukvalno kad se računa da, dva auta iza njega, ne brini brate, na oku nam je

Prema tužilaštvu Hrvatin šalje poruku:

- Brate Tajsonu ne stižu poruke zato što smo stavili onu foliju, u onu torbicu su stavili i Lazin telefon i od ovog, znaš sve profi brate, sve onako oni ide se na tajno mesto, ovako razumeš, da ne može da kuca, da ne može nikakve lokacije da prijavljuje Na pitanje tužioca čiji su glasovi, Hrvatin je potvrdio da su glasovne poruke razmenjivali on, optuženi Dejan Tešić, Marko Miljković i Marko Miljković.

Hrvatin: Pre početka akcije hvatanja Vukićevića, Lalić je predložio da telefon stavimo u futrolicu koja je imala neku foliju, odlučili smo se za to, kada Vukićevića pokuši Nemanja Đurić Tajson kaže Vukićeviću da je "šef", misleći na Radulovića, poručio da oba telefona stave u futrolicu da navodno ljudi Belivukovi ne bi mogli da prate.

Za reč se ponovo javljaju jedan po jedan optuženi, Belivuk, Miljković i ostali koji ponavljaju da ne prepoznaju glasove Marka Miljkovića, Tešića, Budimira i Tešića.

Nastavlja se sa preslušavanjem glasovnih poruka koje razmenjuju u grupi na Skaju.

Prema tvrdnjama tužilaštva, Miljković im šalje poruku:

Samo nemojte da vas vidi, da izleti iz kola ili tako nešto, znači brate samo pičite i nemojte da vas izvali da ga pratite.Zatim slede poruke:

- Brate, evo bukvalno sad ti je paralelno brate Tajson, brate sa pumpom, iskjučuje se, evo ga a mi smo sa njim.

- Fleš, isključio se brate mi nastavljamo za Vrčin

- Niko se nije isključio sa njim

- Evo ga burazeru, vidim ga. i da vidim da li šta prati, ušla je neka bela "fabia" na ostrvo na pumpu sad pre nejga, ali ne verujem

- Koje su tablice "fabia"

Tužilac je ponovo pitao svedoka saradnika Bojana Hrvatina da li prepoznaje glasove.

Hrvatin: Na snimku se čuju glasovi braće Budimir, Tešića i mene.

Miljković se javio za reč.

Miljković: Tužilac me zbunjuje, jesu li ovo glasovne poruke ili razgovori? Nisu naši glasovi, ne znam šta tužilaštvo radi, pita ove njihove veštake, valjda da bi lakše mogli da im oborimo sporazume.

Marko Budimir: Nisam prepoznao svoj glas, Miljkovića, Dejana Tešića a ni ovog nesrećnika Bojana Hrvatina.

Belivuk: Ne prepoznajem glas Miljkovića, Tešića, Marka Budimira ni Bojana Hrvatina.

14.54 - Sudija: Nastavlja se sa izvođenjem Skaj dokumentacije vezano za Lazara Vukićevića

U sudnici se nastavlja preslušavanje 203 glasovne poruke vezano za otmicu i ubistvo Lazara Vukićevića od 14. oktobra 2020.

- Kreću, kreću.

- Braćo, Tajson je krenuo, momčić je u kolima

- Evo brate uključio se, kreće ka Sajmu, mi smo tu iza njega. Za sada nema njikoga u njihovoj pratnji.

- Odlično, odlično samo pratite situaciju, ništa daćete nam kad ga svežete i sve daćete nam ga da mu kažemo ja i Soprano par reči

- I da se slikamo za njega

Tužilac: Pitanje za svedoka saradnika Hrvatina, da li poznaje glasove?

Hrvatin: Da, govorimo Budimir, ja i Marko Miljković.

Marko Miljković je izašao za govornicu.

Miljković: Zasigurno ovo nije moj glas, ni glas Marka Budimira a ni ovog Hrvatina.

Inače, Soprano kog navodno Miljković pominje u poruci je Veljko Belivuk koji je bio Soprano na Skaj aplikaciji. Prema optužnici, u vreme otmice Lazara Vukićevića oni su bili u Crnoj Gori i držali otetog Mileta Radulovića.

Belivuk: Sigran sam da ovo nije glas Marka Miljkovića, Marka Budimira, Hrvatina.

Za govornicu iz boksa za optužene koji je staklom odvojen od dela sudnice u kom sede sudsko veće, tužioci, advokati i svedoci saradnici, izlaze jedan po jedan i ostali okriveljeni i ponavljaju da "ne prepoznaju ni jedan od glasova koji su se čuli".

14.38 - Sudsko veće u sudnici

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo da proziva redom javne tužioce za organizovani kriminal, optužene, njihove branioce, svedoke saradnike i oštećene kako bi suđenje moglo da počne.

Podsetimo, na prethodnom suđenju koje je održano u utorak, u sudnici su prikazivane poruke i fotografije koje se odnose na ubistva Aleksandra Gligorijevića Pukija, kao i one koje su prema navodima tužilaštva pripadnici grupe razmenjivali uoči otmice i ubistva Lazara Vukićevića.

Kako je Kurir pisao, u porukama koje su izvedene kao dokaz a čiji će nastavak danas biti prikazan u sudnici, navedeno je da su Lazara Vukićevića oteli tako što su mu pisali poruke s Skaj telefona Mileta Radulovića Kapetana, škljarca koji je u isto vreme bio otet u Crnoj Gori. Poslali su mu poruku da dođe u Ritopek da "deru Vepra", kako su u međusobnoj komunikaciji zvali Belivuka i tako ga namamili da se nađe sa njima.

Brate, jel bi išao da ispitaš Vepra, al sve brate, baš sve! - navodno piše u poruci koju su s Radulovićevog telefona poslali Lazaru, na šta je on odgovorio "šta god treba brate moj, al baš sve".

Autor: