'UZEO JE PREZIME BABE PO MAJCI' Prijatelji Lava Suvajdžića tvrde da je on glavni krivac za tragediju u Petrovaradinu

Posle svađe s ocem uzeo devojačko prezime babe po majci, dok je ime sam odabrao.

Lav Petrović Suvajdžić (25), koji je sa suprugom Martinom (23) skočio u smrt sa solitera u Novom Sadu, a pre toga s njom usmrtio svoje sinove, posle svađe s ocem promenio je ime i prezime.

- Lav je poreklom iz Vranja. Uzeo je devojačko prezime svoje babe po majci, dok je ime sam odabrao. Poznanici kažu da je bio elokventan i obrazovan, ali specifičan i nedruželjubiv. Tečno je govorio engleski jezik, bio je u Americi kao student. Često je menjao poslove, a u poslednjoj firmi je odbijao da se druži s kolegama - otkrivaju njegovi poznanici.

- Lav je dobijao pozive za firmine proslave, druženja, ručkove, ali je sve odbijao uz zahvalnost i izgovor da ne može da dođe. Bio je povučen, ali to nije bio razlog da sve odbija. Posle završene smene je imao obezbeđen prevoz iz firme, ali nikada nije dozvoljavao da ga dovezu do kućnog praga, već je uvek izlazio nekoliko ulica ranije. Znam da se naljutio kad je kolega otkrio da prati društvene mreže pod lažnim imenom i samo je nešto promrmljao. Nije dozvoljavao da vidimo njegovu suprugu i decu, a kamoli da uspostavimo kontakt s njima. Činilo se kao da nešto krije ili se nečeg stidi. Svi smo mislili da se stidi nemaštine jer je stalno bio maltene u istoj garderobi, crne boje - kažu Lavove kolege, i dodaju da su im se tek posle jezive tragedije sklopile kockice.

- Sumnjamo da je upravo Lav taj koji je odlučio da zatre svoju porodicu i da je on odgovoran što se njegova supruga Martina udaljila od roditelja. Od Martininih prijatelja smo saznali da se ona posle udaje izolovala od ljudi, dok je njega uzdisala u nebesa, tvrdeći da brine o njoj. Ponašala se kao da joj je ispran mozak. U prvom trenutku smo pomislili da to radi zbog zaljubljenosti. Međutim, vremenom se sve više povlačila i s porodicom prekinula svaki kontakt. Njeni roditelji sve do tragedije nisu znali da je rodila drugo dete! - ogorčeno navode nekadašnji prijatelji ovog bračnog para.

- Ne znamo da li je to uradio zbog svoje psihičke bolesti ili kao pripadnik sekte. Martina je otkačila sve ljude i bila je podređena samo Lavu, što nije normalno. Istraga utvrđuje da li je preko društvenih mreža stupio u kontakt sa sektom. Koliko smo čuli, telefon mu je vraćen na fabrička podešavanja, a nije nam poznato da li je imao računar. Lav je bio opčinjen Egiptom, faraonima i životom posle smrti - ističu meštani Bačkog Petrovca, koji su insistirali na anonimnosti.

Podsetimo, posle obdukcije dečjih tela prvi toksikološki rezultati su pokazali „da su nađene određene supstance koje bi mogle dovesti do njihove smrti“.

Mladi bračni par izvršio je samoubistvo 1. marta skokom sa zgrade na Limanu 2 u Novom Sadu. Identifikovani su na osnovu otisaka prstiju. Ubrzo potom je otkriveno da su ubili sopstvenu decu, čija su tela pronađena u kući u Petrovaradinu. Navodno, simboli zagrobnog života nađeni su na zidovima u dnevnom boravku.

