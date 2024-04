IMATE STRAH OD LETENJA? On je našao rešenje kako da POBEDITE OVU MUKU! U pitanju je svetski priznata metoda, sada dostupna i u Beogradu!

Dobrodošli u Hypnos centar Beograd, moje ime je Časlav i ja sam hipnoterapeut američke internacionalne asocijacije hipnoterapeuta. Radim na unapređenju hipnoterapije i tehnika samorazvoja.

Hipnoterapija deluje tako što otvara put našem podsvesnom umu da rešava probleme. Naše podsvesno tačno zna šta nije u redu sa nama i ima više informacija u sebi na raspolaganju nego što bi bilo koji terapeut ikada otkrio u nama. Podsvesni um, naša unutrašnja inteligencija koja je razvila naše telo i um svakako mnogo bolje zna da nam pomogne od nas samih. Rane same zarastaju, zar ne?

Tokom seansi, podsvesni um će pokrenuti poboljšanje na najuzvišeniji i najbolji način za nas i učiniti to mnogo bolje nego što mi znamo i predpostavljamo. Ono što je važno je da se opustimo i prepustimo ovom našem već ugrađenom savršenom planu zdravlja. Mi samo treba da zamislimo novi model ponašanja, novu naviku koja će zameniti staru. Podsvesno će to automatski dovesti u red jer to i jeste uloga podsvesnog uma, da automatski ispravlja nepravilnosti i dovodi red.

U nekim razvijenim zemljama sveta hipnoterapija (npr. Velika Britanija) jezvanično priznata od medicinskih asocijacija kao najuspešniji metod protivzavisnosti pušenja.

Kada savremena medicina nema rešenje, često je odgovor u podsvesti. Teške emocije podsvesno kompenzujemo prejedanjem ili sličnim automatskim reakcijama. Takođe, razni strahovi, anksioznost, depresija, stres, emotivisanost, bezvoljnost, nesanica, grickanje noktiju, problemi sa potencijom, mucanje i mnogi drugi nebrojeni problemi i poremećajise na veoma prijatan način uspešno i brzo trajno otklanjaju.

Delovi naše podsvesti sastoje se iz mašte, emocija, sećanja i navika, i nekih duboko ukorenjenih obrazaca ponašanja i uverenja. To su delovi podsvesnog koje smo mi nevoljno programirali tokom života pod uticajem emocija. Oni direktno utiču na donošenje odluka i kvalitet života. Ako želimo da napravimo trajne i pozitivne promene u životu, moramo izmeniti nepoželjne podsvesne obrasce (programe ponašanja, razmišljanja i reagovanja).

Ovaj veličanstveni metod predstavlja bezbedan i efikasan alat za promenu negativnih podsvesnih obrazaca. Hipnoterapija koristi reči kao jedini uticaj na podsvesni um u prijatnom, potpuno opuštenom stanju uma i tela, neinvazivna je, bezbolna i efikasna.

Autor: pink.rs