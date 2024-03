Počelo se sa prikazivanjem fotografija sa kriptovane Skaj aplikacije, ali imali smo priliku i da čujemo tonske zapise o organizovanju otmica i likvidacija, rekla je za Jutro sa dušom, kod Jovane Jeremić na TV PINK, novinarka Antonela Jelić.

Jelilć je rekla da se danas nastavlja suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, dodaje da je jedan od optuženih, Miloš Budimir tražio lekarsku pomoć, jer se nije dobro osećao.

- Međutim, kako se tužilac nije složio, došla je doktorka iz sudskog zatvora i potvrdila da on nije sposoban da prati glavni tok pretresa. On je udaljen iz sudnice i u tom trenutku je razdvojen predmet u odnosu na ostale i do danas on nije spojen - rekla je ona.

Kako kaže, ono što je najinteresantnije, jeste da je Skaj sada zvaničan dokument i dokaz, dodaje da se svi dokumenti iz Francuske važe kao validni na ovom suđenju.

Kako kaže, mogle su se čuti veoma jezive stvari, takozvanu putanju za ubistvo Aleksandra Gligorijevića, koji je bio blizak ovom klanu, do momenta razmimoilaženja.

- Juče smo mogli čuti audio snimke gde se do detalja planira otmica i instrukcije, gde Belivuk i Miljković, zajedno sa Hrtatinom, Budimirom i Tešićem, kao i Lalićem, organizuju otmicu Lazara Vukićevića i na kraju ga ubijaju. Ono što je ostavilo sve bez teksta jeste način na koji su izdavali te instrukcije - rekle je Jelić i dodala:

- Čak su tražili da on bude "mučen" sa 102 posto. Da ga udaraju i tuku po telu, a ne po glavi i da pre nego što ga likvidiraju, da oni žele da ga čuju. Zatim smo čuli kako mu se obraćaju i prete kako će mu ubiti i oca i brata.

- Nakon toga je bilo završeno ročište i danas se očekuje da budu prikazane i fotografije ovog ubistva - rekla je ona.

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, rekao je da je najbitnije da glas nije dokaz, dodaje da je najbitnije naći telefone.

- To će biti veoma diskutabilno, jer ni kod jednih ni kod drugih nisu nađeni telefoni. Moraju da postoje stručnjaci koji će dokazati da su to njihovi glasovi - rekao je Marković.

Kako kaže, to je sam početak. Dodaje da moramo da kažemo kako stvari stoje, ističe da ipak nema dokaza.

- Ja bih im lično uveo smrtnu kaznu, ali mene niko ne sluša. Najbitnije je dokazati i identifikovati ih - rekao je Marković.

