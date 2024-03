DETALJI ZLOČINA U NOVOM SADU: Bušilicom joj UBIO MAJKU, a onda je nazvao i saopštio joj OVE TRI REČI

Nikola je nakon ubistva prevezen u Urgentni centar.

Novosađanin Nikola T. (55) izvršio je juče u popodnevnim časovima jezivo ubistvo, kada je u porodičnoj kući bušilicom presudio svojoj ženi Gordani (52), a potom pokušao da izvrši samoubistvo skokom sa Temerinskog mosta.

Da čitav zločin bude još morbidniji, nakon što je iskasapio svoju suprugu, na putu ka mostu, kako nezvanično saznaje Republika, on je pozvao stariju ćerku Mašu i rekao joj:

- Ubio sam Gordanu. Inače, Nikola se nakon zločina dovezao svojim i zaustavio nasred mosta, međutim, iako je bio odlučan u nameri da presudi svojoj ženi, očigledno nije želeo da izvrši samoubistvo. On je okovan lancima i betonskim blokom sačekao pripadnike MUP i tek onda, nakon sat vremena skočio u vodu, posle čega je živ izvučen.

Ove navode potvrdila je i ćerka koja je nakon tragedije jecajući izjavila:

- Bolesnik,nije ni hteo da se ubije - rekla je ćerka ubijene žene.

Komšije kažu da je reč o situiranim ljudima, koji su se bavili proizvodnjom pecaroških mamaca, što se može primetiti i po kući koja je poprilično luksuzna.

- Ranije su imali tezgu na pijaci, u poslednje dve godine rade od kuće - priča komšija.

Kako je u šoku rekao naš sagovornik, poslednji put je ubicu video pola sata pre zločina.

- On mi se javio sa "Gde si, komšo", stvarno ništa nije ukazivalo da bi se ovako nešto moglo desiti. Da mi je neko rekao da on može tako nešto da uradi rekao bih nema šanse, on nije takav - priča on.

