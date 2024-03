JEZIVA SLIČNOST UBISTVA BUŠILICOM U NOVOM SADU I ZLOČINA U BEOGRADU: Branku je žena presudila istim ORUŽJEM

U Novom Sadu se u ponedeljak dogodio jeziv zločin, kada je osumnjičeni Nikola T. (55) nakon svađe bušilicom ubio suprugu Gordanu T. (52), a potom pokušao da izvrši samoubistvo skokom sa mosta, a ovaj zločin podsetio je na onaj iz 2013. godine, kada je državaljanka Obale Slonovače Sabin Marić (42), ubila supruga Branka (39) u Beogradu.

Naime, ju ponedeljak se odigrala prava drama na Temerinskom mostu kada su prolaznici videli da muškarac pokušava da izvrši samoubistvo okovan lancima i betonskim blokom. Nikola T. ostavio je kola nasred mosta, izašao i opasao se tegom, a pre nego što je skočio u reku rekao je da je ubio suprugu. Patrola je odmah otišla na adresu prebivališta i tamo su zatekli jezivu scenu. Osumnjičeni je ubio suprugom bušilicom, krvi je bilo na sve strane... Nikola T. transportovan je u Kliničkom centru Vojvodine i nalazi se van životne opasnosti.

Ovaj brutalni zločin, podsetio je na ubistvo Branka Marića kog je supruga Sabin nakon svađe 29. januara 2013. ubila bušilicom u iznajmljenom stanu na Banovom brdu. Za ovaj krvavi zločin državljanka Obale Slonovače prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu osuđena je na 15 godina zatvora, ali joj je ta kazna smanjena na 11, pa se Sabin Marić našla na slobodi u junu 2022.

- Sabin je kobne večeri napala supruga nakon što je pokušala, kako je tvrdila, da izgladi odnose s njim jer su bili veoma loši. Takođe, tražila je od njega da je više ne bije, ne maltretira i da treba da poprave odnos jer imaju decu. Međutim stvari su izmakole kontroli jer joj je Branko navodno rekao "baš me briga" i nastavio da gleda TV - podseća izvor i dodaje:

- Državljanka Obale Slonovače je potom popila dve čaše vina i nastavila da se svađa sa Brankom. On je tada ustao, uhvatio za kosu i bacio na krevet, a ona je tada otišla u susednu sobu uzela bušilicu i krenula da ga udara. Smrskala mu je glavu, krv je šikljala na sve strane. Nakon toga stavila mu je štipaljku na nos i krpu u usta, i u takvom stanju sutradan ga je našla bebisiterka.

- Kajem se, nisam htela da ga ubijem bušilicom, već samo da ga uplašim. Bila sam depresivna, nije više obraćao pažnju na mene i decu. Muž me je tretirao kao idiota i potpuno me je zanemarivao. Lagao me je jednom da ga je kidnapovala neka žena u Južnom Sudanu i da zbog toga nije mogao da dođe kući tri meseca. Nisam htela da ga ubijem, samo da mu pripretim - rekla je plačnim glasom tada na početku suđenja Sabin Marić i dodala:

- Sve je krenulo nizbrdo kad nam se rodio drugi sin. Počeo je i da me bije. Govorio mi je da sam mu odvratna i da ga više ne privlačim. Godinu dana nismo zajedno spavali, iako sam ga preklinjala. Sve ređe je dolazio kući i sve teže sam s njim uspevala da ostvarim bilo kakav kontakt.

Nakon toga detaljno je ispričala kako su se Branko i ona upoznali osam godina ranije, kako su živeli, ali i kad su počeli problemi i to po rođenju prvog sina. Kazala je da je suprug počeo da je maltretira i da je najviše vremena provodio van kuće, pravdajući se poslom, pošto je kao zaposleni pri Ujedinjenim nacijama bio u Sudanu.

Autor: