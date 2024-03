Muškarac Nikola T. (55) je ubio suprugu Gordanu (52) bušilicom, a potom pokušao da izvrši samoubistvo skokom sa Klisanskog mosta okovan lancima i betonskim blokom. On je živ izvučen iz vode, ali nesrećnoj ženi nije bilo spasa.

Komšije kažu da je nesrećnu ženu pronašla ćerka. Inače, par ima dve ćerke, od 25 i 27 godine. Jednoj od njih, Maši T. otac je javio da joj je ubio majku pa je nesrećna devojka, koja u tom trenutku je bila u gradu, otrčala kući gde je zatekla jezivu scenu.

Komšije kažu da je rč o situiranim ljudima, koji su se bavili proizvodnjom pecaroških mamaca.



- Ranije su imali tezgu na pijaci, u poslednje dve godine rade od kuće - priča komšija porodice za Republiku.

Kaže da ih je danas video.

- On mi se javio sa "Gde si, komšo", stvarno ništa nije ukazivalo da bi se ovako nešto moglo desiti. Da mi je neko rekao da on može tako nešto da uradi rekao bih nema šanse, on nije takav - priča on.

Podsećamo, oko 17 časova muškarac Nikola T. je skočio sa Klisanskog mosta, u Novom Sadu. On je svoj automobil zaustavio nasred mosta, izašao i preskočio ogradu, a pregovori sa policijom trajali su gotovo sat vremena.

Dok je skakao sa Temerinskog mosta u Novom Sadu, Nikola T. je rekao da je ubio svoj ženu Gordanu T.

On je izvučen iz Dunava nakon skakanja sa promrzlinama i živ je.